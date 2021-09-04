DTM Red Bull Ring: Lawson kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Albon üçüncü oldu

DTM bu hafta sonu yapılacak Red Bull Ring yarışlarıyla kaldığı yerden devam edecek ve 20 dakikalık ilk sıralama turları, bu sabah saatlerinde yapıldı.

Sürücüleri Red Bull Ring pistinde güneşli bir hava karşılarken, Red Bull destekli Ferrari sürücüsü Liam Lawson ilk 10 dakikayı 1:27.851'lik zaman turuyla lider geçti.

En yakın rakibinden 0.3 saniye daha iyi bir tur atan Lawson, son bölüme girerken pole pozisyonunun en büyük adayıydı.

Lawson son bölümde derecesini geliştiremese de, kendi derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve kariyerinin ilk DTM pole pozisyonunu kazandı.

Maximilian Götz son turunda 1:28.122 yapsa da, Lawson'ın 0.271 saniye gerisinde kalarak üçüncü oldu.

Arjun Maini bu yılki en iyi sıralama turlarından birini geçirip 0.389 saniye geride üçüncü olurken, Sheldon van der Linde ilk beşe giren tek BMW sürücüsü olarak dördüncü oldu.

Philip Elis dördüncü olurken, son denemesinde derecesini geliştiremeyen ve gerileyen Alex Albon altıncı oldu.

İlk onu Marco Wittmann, Kelvin van der Linde, Vincent Abril ve Maximilian Buhk tamamladı.

Timo Glock son yarışlara göre daha iyi bir başlangıç pozisyonu yakalayarak 13. sırada yer aldı. Sophia Floersch ise sonuncu oldu.

Seans sonucu: