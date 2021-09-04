Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Albon, DTM'de aldığı ilk zaferden önce gölgeye düşmediğini düşünüyor
DTM / Red Bull Ring Sıralama turları raporu

DTM Red Bull Ring: Lawson kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Albon üçüncü oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull destekli Liam Lawson, Red Bull Ring'de gerçekleştirilen sıralama turlarında kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı.

DTM Red Bull Ring: Lawson kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Albon üçüncü oldu

DTM bu hafta sonu yapılacak Red Bull Ring yarışlarıyla kaldığı yerden devam edecek ve 20 dakikalık ilk sıralama turları, bu sabah saatlerinde yapıldı.

Sürücüleri Red Bull Ring pistinde güneşli bir hava karşılarken, Red Bull destekli Ferrari sürücüsü Liam Lawson ilk 10 dakikayı 1:27.851'lik zaman turuyla lider geçti.

En yakın rakibinden 0.3 saniye daha iyi bir tur atan Lawson, son bölüme girerken pole pozisyonunun en büyük adayıydı.

Lawson son bölümde derecesini geliştiremese de, kendi derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve kariyerinin ilk DTM pole pozisyonunu kazandı.

Maximilian Götz son turunda 1:28.122 yapsa da, Lawson'ın 0.271 saniye gerisinde kalarak üçüncü oldu.

Arjun Maini bu yılki en iyi sıralama turlarından birini geçirip 0.389 saniye geride üçüncü olurken, Sheldon van der Linde ilk beşe giren tek BMW sürücüsü olarak dördüncü oldu.

Philip Elis dördüncü olurken, son denemesinde derecesini geliştiremeyen ve gerileyen Alex Albon altıncı oldu.

İlk onu Marco Wittmann, Kelvin van der Linde, Vincent Abril ve Maximilian Buhk tamamladı.

Timo Glock son yarışlara göre daha iyi bir başlangıç pozisyonu yakalayarak 13. sırada yer aldı. Sophia Floersch ise sonuncu oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Araç Zaman Fark
1 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'27.851  
2 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 1'28.122 0.271
3 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 1'28.240 0.389
4 South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 1'28.241 0.390
5 United Kingdom Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 1'28.251 0.400
6 Thailand Alexander Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'28.286 0.435
7 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 1'28.311 0.460
8 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo 1'28.337 0.486
9 France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 1'28.408 0.557
10 Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 1'28.411 0.560
11 Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 1'28.425 0.574
12 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 1'28.506 0.655
13 Germany Timo Glock BMW M6 GT3 1'28.540 0.689
14 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 1'28.577 0.726
15 Belgium Esteban Muth BMW M6 GT3 1'28.665 0.814
16 Paul Maximilian Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'28.737 0.886
17 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'28.977 1.126
18 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 1'28.984 1.133
19 United States Dev Gore Audi R8 LMS Evo 1'29.367 1.516
20 Germany Sophia Floersch Audi R8 LMS Evo 1'29.371 1.520
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Albon, DTM'de aldığı ilk zaferden önce gölgeye düşmediğini düşünüyor

Önceki haber

Albon, DTM'de aldığı ilk zaferden önce gölgeye düşmediğini düşünüyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!

2 s
2
Formula 1

Resmi: Verstappen'e ceza çıkmadı!

22 dk
3
Formula 1

Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!

2 s
4
Formula 1

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

20 s
5
Formula 1

Alfa Romeo, Mercedes motoruna mı geçiyor?

4 s
Son Haberler
DTM Red Bull Ring: Lawson kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Albon üçüncü oldu
DTM

DTM Red Bull Ring: Lawson kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Albon üçüncü oldu

1 s
Albon, DTM'de aldığı ilk zaferden önce gölgeye düşmediğini düşünüyor
DTM

Albon, DTM'de aldığı ilk zaferden önce gölgeye düşmediğini düşünüyor

24 Ağu 2021
DTM Nurburgring : Albon, hafta sonunun ikinci yarışında serideki ilk galibiyetine ulaştı
DTM

DTM Nurburgring : Albon, hafta sonunun ikinci yarışında serideki ilk galibiyetine ulaştı

22 Ağu 2021
Nurburgring DTM: Albon yağmur altında ilk DTM pole pozisyonunu kazandı
DTM

Nurburgring DTM: Albon yağmur altında ilk DTM pole pozisyonunu kazandı

22 Ağu 2021
DTM Nurburgring: Van der Linde, dominant galibiyetiyle şampiyonadaki avantajını arttırdı
DTM

DTM Nurburgring: Van der Linde, dominant galibiyetiyle şampiyonadaki avantajını arttırdı

21 Ağu 2021
Son Videolar
DTM: Round 4 - Nurburgring 2. Yarış Özeti 04:05
DTM
22 Ağu 2021

DTM: Round 4 - Nurburgring 2. Yarış Özeti

DTM: Round 4 - Nurburgring 1. Yarış Özeti 03:50
DTM
21 Ağu 2021

DTM: Round 4 - Nurburgring 1. Yarış Özeti

DTM: Zolder 2. yarış özeti 03:26
DTM
11 Ağu 2021

DTM: Zolder 2. yarış özeti

DTM: Zolder 1. yarış özeti 03:26
DTM
11 Ağu 2021

DTM: Zolder 1. yarış özeti

Paffet'in DTM'ye dönüşü seyahat yasakları nedeniyle ertelendi 00:40
DTM
30 Tem 2021

Paffet'in DTM'ye dönüşü seyahat yasakları nedeniyle ertelendi

Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
WSBK Magny-Cours: Cuma gününün lideri Toprak! Magny-Cours
World Superbike

WSBK Magny-Cours: Cuma gününün lideri Toprak!

Moto2 Silverstone: Gardner, Bezzecchi'nin önünde kazandı, Fernandez yarış dışı kaldı Silverstone
Moto2

Moto2 Silverstone: Gardner, Bezzecchi'nin önünde kazandı, Fernandez yarış dışı kaldı

Cadillac, 2023 yılında WEC ve IMSA'nın LMDh sınıfında yarışacak!
IMSA

Cadillac, 2023 yılında WEC ve IMSA'nın LMDh sınıfında yarışacak!

Liam Lawson Daha fazlası
Liam Lawson
Lawson: ''Monako F2 galibiyetini kaybetmek zordu'' Monaco
FIA F2

Lawson: ''Monako F2 galibiyetini kaybetmek zordu''

Ticktum, gaz pedalı arızasını hızlı bir şekilde düzelten Carlin’e teşekkür etti Monaco
FIA F2

Ticktum, gaz pedalı arızasını hızlı bir şekilde düzelten Carlin’e teşekkür etti

F2 Bahreyn: Lawson ilk yarışını kazandı, Daruvala ikinci oldu Bahrain
FIA F2

F2 Bahreyn: Lawson ilk yarışını kazandı, Daruvala ikinci oldu

AF Corse Daha fazlası
AF Corse
Albon, DTM'de aldığı ilk zaferden önce gölgeye düşmediğini düşünüyor Nurburgring
DTM

Albon, DTM'de aldığı ilk zaferden önce gölgeye düşmediğini düşünüyor

Porsche ve Ferrari, 2022'nin sonuna kadar WEC'in GTE sınıfında yer alacak
WEC

Porsche ve Ferrari, 2022'nin sonuna kadar WEC'in GTE sınıfında yer alacak

Calado: Ferrari, Le Mans'ta dürüstlüğünün bedelini ödedi Le Mans 24 Saat
Le Mans

Calado: Ferrari, Le Mans'ta dürüstlüğünün bedelini ödedi

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!
Formula 1 Formula 1

Verstappen hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!

Resmi: Verstappen'e ceza çıkmadı!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Verstappen'e ceza çıkmadı!

Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!
Formula 1 Formula 1

Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!
Formula 1 Formula 1

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

Alfa Romeo, Mercedes motoruna mı geçiyor?
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, Mercedes motoruna mı geçiyor?

Leclerc: "Henüz coşkuya kapılmak için erken"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Henüz coşkuya kapılmak için erken"

Pilotlar, Raikkonen'in emekli olmasını nasıl karşıladılar?
Formula 1 Formula 1

Pilotlar, Raikkonen'in emekli olmasını nasıl karşıladılar?

F3 Zandvoort: Leclerc, Sargeant'ın önünde bu yılki ikinci zaferini aldı
FIA F3 FIA F3

F3 Zandvoort: Leclerc, Sargeant'ın önünde bu yılki ikinci zaferini aldı

Son Haberler

DTM Red Bull Ring: Lawson kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Albon üçüncü oldu
DTM DTM

DTM Red Bull Ring: Lawson kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Albon üçüncü oldu

Albon, DTM'de aldığı ilk zaferden önce gölgeye düşmediğini düşünüyor
DTM DTM

Albon, DTM'de aldığı ilk zaferden önce gölgeye düşmediğini düşünüyor

DTM Nurburgring : Albon, hafta sonunun ikinci yarışında serideki ilk galibiyetine ulaştı
DTM DTM

DTM Nurburgring : Albon, hafta sonunun ikinci yarışında serideki ilk galibiyetine ulaştı

Nurburgring DTM: Albon yağmur altında ilk DTM pole pozisyonunu kazandı
DTM DTM

Nurburgring DTM: Albon yağmur altında ilk DTM pole pozisyonunu kazandı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.