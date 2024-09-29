DTM Red Bull Ring: İlk yarışı Bortolotti kazandı, Ayhancan beşinci oldu!
Lamborghini fabrika sürücüsü Mirko Bortolotti, ıslak ve kuru koşullarda geçen DTM Red Bull Ring açılış yarışını kazanarak 2024 sezonundaki ilk zaferini elde etti ve şampiyonada liderliğe yükseldi.
Islak zemindeki yarışa dördüncü sıradan başlayan Bortolotti, Lamborghini Huracan GT3'üyle hızlı bir tempo tutturdu ve sekizinci turda liderliği ele geçirdi.
Mercedes sürücüsü Maro Engel, yarışın ilerleyen bölümlerinde hızını artırarak Bortolotti'ye yaklaştı, ancak İtalyan sürücü 1.1 saniye farkla galip geldi.
Yarışın başlarında Engel, Maini'yi geçerek liderliği almıştı, ancak Bortolotti kuruyan pistte hızlanarak sekizinci turda liderliği kaptı. Pit stoplar sonrasında Engel, Bortolotti'ye yaklaşsa da geçiş yapamadı.
Engel ikinci olurken, Arjun Maini pole pozisyonundan başlamasına rağmen üçüncü sırada finiş görerek DTM kariyerindeki üçüncü podyumunu kutladı.
Bortolotti’nin en büyük rakibi Kelvin van der Linde ise sıralama turlarındaki zorluklar nedeniyle sekizinci oldu.
Temsilcimiz Ayhancan Güven, güçlü bir performans sergilediği yarışta beşinci olarak bu yılki en iyi sonucunu tekrarladı.
Öte yandan Bortolotti 2024'teki 10. farklı yarış galibi oldu.
Yarış sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|Pitler
|Puan
|1
|M. Bortolotti SSR Performance
|92
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|38
|
1:01'36.938
|25
|2
|M. Engel Mercedes-AMG Team Winward
|130
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|38
|
+1.161
1:01'38.099
|1.161
|20
|3
|A. Maini Mercedes-AMG Team HRT
|36
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|38
|
+8.287
1:01'45.225
|7.126
|16
|4
|L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT
|4
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|38
|
+20.609
1:01'57.547
|12.322
|13
|5
|A. Güven Manthey EMA
|90
|Porsche 911 GT3 R
|38
|
+23.641
1:02'00.579
|3.032
|11
|6
|P. Maximilian Paul Motorsport
|71
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|38
|
+25.181
1:02'02.119
|1.540
|10
|7
|L. Auer Mercedes-AMG Team Mann-Filter
|22
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|38
|
+27.907
1:02'04.845
|2.726
|9
|8
|K. vanderLinde Abt Sportsline
|3
|Audi R8 LMS Evo II
|38
|
+34.697
1:02'11.635
|6.790
|8
|9
|R. Rast Schubert Motorsport
|33
|BMW M4 GT3
|38
|
+35.446
1:02'12.384
|0.749
|7
|10
|R. Feller Abt Sportsline
|7
|Audi R8 LMS Evo II
|38
|
+36.214
1:02'13.152
|0.768
|6
|11
|S. Linde Schubert Motorsport
|31
|BMW M4 GT3
|38
|
+39.167
1:02'16.105
|2.953
|5
|12
|T. Preining Manthey EMA
|91
|Porsche 911 GT3 R
|38
|
+40.795
1:02'17.733
|1.628
|4
|13
|N. Thiim SSR Performance
|94
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|38
|
+42.501
1:02'19.439
|1.706
|3
|14
|J. Aitken Emil Frey Racing
|14
|Ferrari 296 GT3
|38
|
+48.144
1:02'25.082
|5.643
|2
|15
|C. Schmid Dörr Motorsport
|85
|McLaren 720S GT3 Evo
|38
|
+48.653
1:02'25.591
|0.509
|1
|16
|F. Perera GRT Grasser Racing Team
|63
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|38
|
+48.837
1:02'25.775
|0.184
|17
|
B. Dörr Dörr Motorsport
|25
|McLaren 720S GT3 Evo
|38
|
+49.353
1:02'26.291
|0.516
|18
|L. Engstler GRT Grasser Racing Team
|19
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|38
|
+57.938
1:02'34.876
|8.585
|19
|
T. Vermeulen Emil Frey Racing
|69
|Ferrari 296 GT3
|38
|
+1'11.881
1:02'48.819
|13.943
|M. Wittmann Schubert Motorsport
|11
|BMW M4 GT3
|14
|
+24 Laps
25'57.872
|24 Laps
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