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DTM Red Bull Ring

DTM Red Bull Ring: İlk yarışı Bortolotti kazandı, Ayhancan beşinci oldu!

Lamborghini fabrika sürücüsü Mirko Bortolotti, ıslak ve kuru koşullarda geçen DTM Red Bull Ring açılış yarışını kazanarak 2024 sezonundaki ilk zaferini elde etti ve şampiyonada liderliğe yükseldi.

Ezel Tan
Güncel:

Islak zemindeki yarışa dördüncü sıradan başlayan Bortolotti, Lamborghini Huracan GT3'üyle hızlı bir tempo tutturdu ve sekizinci turda liderliği ele geçirdi.

Mercedes sürücüsü Maro Engel, yarışın ilerleyen bölümlerinde hızını artırarak Bortolotti'ye yaklaştı, ancak İtalyan sürücü 1.1 saniye farkla galip geldi.

Yarışın başlarında Engel, Maini'yi geçerek liderliği almıştı, ancak Bortolotti kuruyan pistte hızlanarak sekizinci turda liderliği kaptı. Pit stoplar sonrasında Engel, Bortolotti'ye yaklaşsa da geçiş yapamadı.

Engel ikinci olurken, Arjun Maini pole pozisyonundan başlamasına rağmen üçüncü sırada finiş görerek DTM kariyerindeki üçüncü podyumunu kutladı.

Bortolotti’nin en büyük rakibi Kelvin van der Linde ise sıralama turlarındaki zorluklar nedeniyle sekizinci oldu.

Temsilcimiz Ayhancan Güven, güçlü bir performans sergilediği yarışta beşinci olarak bu yılki en iyi sonucunu tekrarladı.

Öte yandan Bortolotti 2024'teki 10. farklı yarış galibi oldu.

Yarış sonucu:

1
 - 
4
1
 - 
2
Sıra Sürücü # Araç Tur Zaman Ara Pitler Puan
1 Italy M. Bortolotti SSR Performance 92 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 38

1:01'36.938

25
2 Germany M. Engel Mercedes-AMG Team Winward 130 Mercedes-AMG GT3 Evo 38

+1.161

1:01'38.099

1.161 20
3 India A. Maini Mercedes-AMG Team HRT 36 Mercedes-AMG GT3 Evo 38

+8.287

1:01'45.225

7.126 16
4 Germany L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT 4 Mercedes-AMG GT3 Evo 38

+20.609

1:01'57.547

12.322 13
5 Turkey A. Güven Manthey EMA 90 Porsche 911 GT3 R 38

+23.641

1:02'00.579

3.032 11
6 Germany P. Maximilian Paul Motorsport 71 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 38

+25.181

1:02'02.119

1.540 10
7 Austria L. Auer Mercedes-AMG Team Mann-Filter 22 Mercedes-AMG GT3 Evo 38

+27.907

1:02'04.845

2.726 9
8 South Africa K. vanderLinde Abt Sportsline 3 Audi R8 LMS Evo II 38

+34.697

1:02'11.635

6.790 8
9 Germany R. Rast Schubert Motorsport 33 BMW M4 GT3 38

+35.446

1:02'12.384

0.749 7
10 Switzerland R. Feller Abt Sportsline 7 Audi R8 LMS Evo II 38

+36.214

1:02'13.152

0.768 6
11 South Africa S. Linde Schubert Motorsport 31 BMW M4 GT3 38

+39.167

1:02'16.105

2.953 5
12 Austria T. Preining Manthey EMA 91 Porsche 911 GT3 R 38

+40.795

1:02'17.733

1.628 4
13 Denmark N. Thiim SSR Performance 94 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 38

+42.501

1:02'19.439

1.706 3
14 United Kingdom J. Aitken Emil Frey Racing 14 Ferrari 296 GT3 38

+48.144

1:02'25.082

5.643 2
15 Austria C. Schmid Dörr Motorsport 85 McLaren 720S GT3 Evo 38

+48.653

1:02'25.591

0.509 1
16 France F. Perera GRT Grasser Racing Team 63 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 38

+48.837

1:02'25.775

0.184
17
B. Dörr Dörr Motorsport
25 McLaren 720S GT3 Evo 38

+49.353

1:02'26.291

0.516
18 Germany L. Engstler GRT Grasser Racing Team 19 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 38

+57.938

1:02'34.876

8.585
19
T. Vermeulen Emil Frey Racing
69 Ferrari 296 GT3 38

+1'11.881

1:02'48.819

13.943
Germany M. Wittmann Schubert Motorsport 11 BMW M4 GT3 14

+24 Laps

25'57.872

24 Laps
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Önceki haber DTM Nürburgring 2. yarış: Van der Linde kazandı, Ayhancan 5. sırada!

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