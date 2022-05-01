DTM Portimao: İkinci yarış için pole pozisyonu Muller ve Audi'nin oldu

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Muller, Audi R8 LMS GT3 ile Portekiz'de gerçekleştirilen ikinci sıralama turlarının çoğunu lider götürürken, başlangıçta en hızlı zamanı 1:40.137'di.

Red Bull sürücüsü Felipe Fraga, AF Corse Ferrari R88 GT3 ile iyi bir tempo yakaladı ve ikinci denemesinde 1:40.001'lik derecesiyle Muller'i geçti.

Fakat Muller, son denemesinde daha da iyi bir tur çıkardı ve Audi'siyle 1:39.794 yaparak liderliği eline geçirdi. Kalan bölümde kendisini geçen bir isim çıkmazken, Muller böylelikle Audi'ye GT3 dönemindeki ilk pole pozisyonunu getirmiş oldu.

Bortolotti sıralama turlarında, tıpkı cumartesi günü gibi tek bir deneme yapmayı seçti ve Lamborghini'siyle cumartesi gününden daha iyi bir tur zamanı çıkarmasına rağmen 0.207 saniye geride ikinci oldu.

Mirko Bortolotti, Grasser Racing Team Lamborghini Huracán EVO GT3 Fotoğraf: Alexander Trienitz

Brezilyalı sürücü Fraga, Bortolotti'nin sadece 0.010 saniye gerisinde üçüncü olurken, cumartesi yarışının galibi Lucas Auer, Winward AMG GT3'üyle 1:40.055'lik bir tur zamanı çıkarmasının ardından Sheldon van der Linde'nin sadece 0.043 saniye gerisinde beşinci oldu.

Auer, DTM'nin güncellenmiş başarı kurallarının bir parçası olarak yarışta ekstra 25 kg'lık ağırlıkla yarışacak. Stolz ve Bortolotti ise sırasıyla 15 kg ve 5 kg ekstra ağırlıkla yarışacaklar.

Luca Stolz'un altıncı olduğu seansta Marco Wittmann pazar günü daha iyi bir sıralama turları geçirmesinin ardından Kelvin van der Linde ve Ricardo Feller'in önünde yedinci oldu.

İlk onu bu yıl Winward Mercedes takımına geçen son şampiyon Maximilian Gotz tamamladı..

Üç kez DTM şampiyonu Rene Rast, ikinci sıralama turlarında 13. en iyi zamanın sahibi olurken, David Schumacher 24. ve ralli efsanesi Sebastien Loeb 27. oldu.

Portimao DTM - Sunday qualifying results:

Poz. No Sürücü Araç Zaman Fark 1 51 Nico Müller Audi 1'39.794 2 63 Mirko Bortolotti Lamborghini 1'40.001 0.207 3 74 Felipe Fraga Ferrari 1'40.011 0.217 4 31 S.van der Linde BMW 1'40.012 0.218 5 22 Lucas Auer Mercedes 1'40.055 0.261 6 4 Luca Stolz Mercedes 1'40.063 0.269 7 11 Marco Wittmann BMW 1'40.107 0.313 8 3 K.van der Linde Audi 1'40.153 0.359 9 7 Ricardo Feller Audi 1'40.154 0.360 10 1 Maximilian Götz Mercedes 1'40.189 0.395 11 92 Laurens Vanthoor Porsche 1'40.210 0.416 12 12 Dev Gore Audi 1'40.236 0.442 13 33 René Rast Audi 1'40.283 0.489 14 66 Marius Zug Audi 1'40.285 0.491 15 55 Mikaël Grenier Mercedes 1'40.304 0.510 16 94 Dennis Olsen Porsche 1'40.378 0.584 17 10 Esteban Muth BMW 1'40.410 0.616 18 88 Maro Engel Mercedes 1'40.471 0.677 19 25 Philipp Eng BMW 1'40.537 0.743 20 95 Nicki Thiim Lamborghini 1'40.563 0.769 21 24 Thomas Preining Porsche 1'40.580 0.786 22 36 Arjun Maini Mercedes 1'40.597 0.803 23 18 Maximilian Buhk Mercedes 1'40.622 0.828 24 27 David Schumacher Mercedes 1'40.670 0.876 25 85 Clemens Schmid Lamborghini 1'40.947 1.153 26 19 Rolf Ineichen Lamborghini 1'40.959 1.165 27 37 Sébastien Loeb Ferrari 1'41.045 1.251 28 26 Esmee Hawkey Lamborghini 1'41.613 1.819 29 6 Alessio Deledda Lamborghini 1'42.208 2.414