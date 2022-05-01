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DTM / Algarve Sıralama turları raporu

DTM Portimao: İkinci yarış için pole pozisyonu Muller ve Audi'nin oldu

Rosberg sürücüsü Nico Muller, Pazar günkü Portimao'da gerçekleştirilen ikinci DTM sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
DTM Portimao: İkinci yarış için pole pozisyonu Muller ve Audi'nin oldu
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Muller, Audi R8 LMS GT3 ile Portekiz'de gerçekleştirilen ikinci sıralama turlarının çoğunu lider götürürken, başlangıçta en hızlı zamanı 1:40.137'di.

Red Bull sürücüsü Felipe Fraga, AF Corse Ferrari R88 GT3 ile iyi bir tempo yakaladı ve ikinci denemesinde 1:40.001'lik derecesiyle Muller'i geçti.

Fakat Muller, son denemesinde daha da iyi bir tur çıkardı ve Audi'siyle 1:39.794 yaparak liderliği eline geçirdi. Kalan bölümde kendisini geçen bir isim çıkmazken, Muller böylelikle Audi'ye GT3 dönemindeki ilk pole pozisyonunu getirmiş oldu.

Bortolotti sıralama turlarında, tıpkı cumartesi günü gibi tek bir deneme yapmayı seçti ve Lamborghini'siyle cumartesi gününden daha iyi bir tur zamanı çıkarmasına rağmen 0.207 saniye geride ikinci oldu.

Mirko Bortolotti, Grasser Racing Team Lamborghini Huracán EVO GT3

Mirko Bortolotti, Grasser Racing Team Lamborghini Huracán EVO GT3

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Brezilyalı sürücü Fraga, Bortolotti'nin sadece 0.010 saniye gerisinde üçüncü olurken, cumartesi yarışının galibi Lucas Auer, Winward AMG GT3'üyle 1:40.055'lik bir tur zamanı çıkarmasının ardından Sheldon van der Linde'nin sadece 0.043 saniye gerisinde beşinci oldu.

Auer, DTM'nin güncellenmiş başarı kurallarının bir parçası olarak yarışta ekstra 25 kg'lık ağırlıkla yarışacak. Stolz ve Bortolotti ise sırasıyla 15 kg ve 5 kg ekstra ağırlıkla yarışacaklar.

Luca Stolz'un altıncı olduğu seansta Marco Wittmann pazar günü daha iyi bir sıralama turları geçirmesinin ardından Kelvin van der Linde ve Ricardo Feller'in önünde yedinci oldu.

İlk onu bu yıl Winward Mercedes takımına geçen son şampiyon Maximilian Gotz tamamladı..

Üç kez DTM şampiyonu Rene Rast, ikinci sıralama turlarında 13. en iyi zamanın sahibi olurken, David Schumacher 24. ve ralli efsanesi Sebastien Loeb 27. oldu.

Portimao DTM - Sunday qualifying results:

Poz.  No   Sürücü  Araç   Zaman  Fark
51  Nico Müller Audi 1'39.794  
63  Mirko Bortolotti Lamborghini 1'40.001 0.207
74  Felipe Fraga Ferrari 1'40.011 0.217
31  S.van der Linde BMW 1'40.012 0.218
22  Lucas Auer Mercedes 1'40.055 0.261
Luca Stolz Mercedes 1'40.063 0.269
11  Marco Wittmann BMW 1'40.107 0.313
K.van der Linde Audi 1'40.153 0.359
Ricardo Feller Audi 1'40.154 0.360
10  Maximilian Götz Mercedes 1'40.189 0.395
11  92  Laurens Vanthoor Porsche 1'40.210 0.416
12  12  Dev Gore Audi 1'40.236 0.442
13  33  René Rast Audi 1'40.283 0.489
14  66  Marius Zug Audi 1'40.285 0.491
15  55  Mikaël Grenier Mercedes 1'40.304 0.510
16  94  Dennis Olsen Porsche 1'40.378 0.584
17  10  Esteban Muth BMW 1'40.410 0.616
18  88  Maro Engel Mercedes 1'40.471 0.677
19  25  Philipp Eng BMW 1'40.537 0.743
20  95  Nicki Thiim Lamborghini 1'40.563 0.769
21  24  Thomas Preining Porsche 1'40.580 0.786
22  36  Arjun Maini Mercedes 1'40.597 0.803
23  18  Maximilian Buhk Mercedes 1'40.622 0.828
24  27  David Schumacher Mercedes 1'40.670 0.876
25  85  Clemens Schmid Lamborghini 1'40.947 1.153
26  19  Rolf Ineichen Lamborghini 1'40.959 1.165
27  37  Sébastien Loeb Ferrari 1'41.045 1.251
28  26  Esmee Hawkey Lamborghini 1'41.613 1.819
29  Alessio Deledda Lamborghini 1'42.208 2.414

 

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