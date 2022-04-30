DTM Portimao: Bortolotti, Lamborghini ile sezonun ilk pole pozisyonunu kazandı

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Grasser Racing adına yarışan Bortolotti, 20 dakikalık seansın son beş dakikasına kadar piste çıkmadı ve pole pozisyonu denemesi için tek bir deneme yapmayı seçti.

Fakat pist üstünde çok az zaman geçirmesinin performansı üzerinde etkisi olmadı çünkü hemen iyi bir tempo yakaladı ve ilk turunda Red Bull'dan Felipe Fraga'nın ardından ikinci en iyi zamanı yakaladı.

DTM'in çaylak Mikael Granier, daha iyi bir tempo yakalamasının ardından ön tarafa yerleşirken, son sözü Bortolotti söyledi ve 1:39.678'lik bir zaman turu yakalayarak kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.

Bu aynı zamanda Lamborghin'nin DTM'deki ilk pole pozisyonu olurken, iki taraf için de önemli bir başarı oldu.

Granier ilk pole pozisyonunu sadece 0.011 saniye ile kaçırmasının ardından ikinci olurken, yakın geçen seansta Winward Mercedes ile mücadeleden Lucas Auer, 0.031 saniye geride üçüncü oldu.

Ayrıca 29 sürücüden 26'sı, sadece bir saniye içerisinde dizildi.

Fraga, önceki tur zamanı olan 1:39.738'lik derecesiyle dördüncü, TC Motorsport Lamborghini sürücüsü Nick Thiim ise beşinci oldu.

Granier'in takım arkadaşı Maro Engel, seriye dönüşünde 1:39.933'lük bir tur zamanı yakaladı ve altıncı oldu.

Schubert Motorsport'tan Sheldon van der Linde, Luca Stolz ve son DTM şampiyonu Maximilian Gotz'ün önünde yedinci olmasının ardından seans içerisindeki en iyi BMW sürücüsü oldu.

Team Rosberg'den Nico Müller ilk onu tamamlayıp en iyi Audi sürücüsü olurken, üç kez DTM şampiyonu Rene Rast 11. olabildi.

Rast'ın takım arkadaşları Ricardo Feller ve Kelvin van der Linde sırasıyla 13. ve 17. oldular.

Porsche, antrenmanlarda rekabetçi görünmesine rağmen sıralama turlarında geride kaldı. En iyi Porsche sürücüsü 1:40.388 ile 19. olan Dennis Olsen'di.

Ralli efsanesi Sebastien Loeb, Red Bull AF Corse takımıyla katıldığı ilk sıralama turlarında nispeten iyi bir iş yaptı ve liderin 0.7 saniye gerisinde 21. oldu.

Sıralama turları sonucu: