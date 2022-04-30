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DTM / Portimao Nisan testi Sıralama turları raporu

DTM Portimao: Bortolotti, Lamborghini ile sezonun ilk pole pozisyonunu kazandı

Lamborghini fabrika takımı sürücüsü Mirko Bortolotti, 2022 DTM sezonunun açılış yarışı olan Portimao öncesinde pole pozisyonunu kazandı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
DTM Portimao: Bortolotti, Lamborghini ile sezonun ilk pole pozisyonunu kazandı
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Grasser Racing adına yarışan Bortolotti, 20 dakikalık seansın son beş dakikasına kadar piste çıkmadı ve pole pozisyonu denemesi için tek bir deneme yapmayı seçti.

Fakat pist üstünde çok az zaman geçirmesinin performansı üzerinde etkisi olmadı çünkü hemen iyi bir tempo yakaladı ve ilk turunda Red Bull'dan Felipe Fraga'nın ardından ikinci en iyi zamanı yakaladı.

DTM'in çaylak Mikael Granier, daha iyi bir tempo yakalamasının ardından ön tarafa yerleşirken, son sözü Bortolotti söyledi ve 1:39.678'lik bir zaman turu yakalayarak kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.

Bu aynı zamanda Lamborghin'nin DTM'deki ilk pole pozisyonu olurken, iki taraf için de önemli bir başarı oldu.

Granier ilk pole pozisyonunu sadece 0.011 saniye ile kaçırmasının ardından ikinci olurken, yakın geçen seansta Winward Mercedes ile mücadeleden Lucas Auer, 0.031 saniye geride üçüncü oldu.

Ayrıca 29 sürücüden 26'sı, sadece bir saniye içerisinde dizildi.

Fraga, önceki tur zamanı olan 1:39.738'lik derecesiyle dördüncü, TC Motorsport Lamborghini sürücüsü Nick Thiim ise beşinci oldu.

Granier'in takım arkadaşı Maro Engel, seriye dönüşünde 1:39.933'lük bir tur zamanı yakaladı ve altıncı oldu.

Schubert Motorsport'tan Sheldon van der Linde, Luca Stolz ve son DTM şampiyonu Maximilian Gotz'ün önünde yedinci olmasının ardından seans içerisindeki en iyi BMW sürücüsü oldu.

Team Rosberg'den Nico Müller ilk onu tamamlayıp en iyi Audi sürücüsü olurken, üç kez DTM şampiyonu Rene Rast 11. olabildi.

Rast'ın takım arkadaşları Ricardo Feller ve Kelvin van der Linde sırasıyla 13. ve 17. oldular.

Porsche, antrenmanlarda rekabetçi görünmesine rağmen sıralama turlarında geride kaldı. En iyi Porsche sürücüsü 1:40.388 ile 19. olan Dennis Olsen'di.

Ralli efsanesi Sebastien Loeb, Red Bull AF Corse takımıyla katıldığı ilk sıralama turlarında nispeten iyi bir iş yaptı ve liderin 0.7 saniye gerisinde 21. oldu.

Sıralama turları sonucu:

Sıra # Sürücü Araç Zaman Fark
1 63 Italy Mirko Bortolotti Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'39.678  
2 55 Canada Mikael Grenier Mercedes-AMG GT3 Evo 1'39.689 0.011
3 22 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 1'39.719 0.041
4 74 Brazil Felipe Fraga Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'39.738 0.060
5 95 Denmark Nicki Thiim Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'39.929 0.251
6 88 Germany Maro Engel Mercedes-AMG GT3 Evo 1'39.933 0.255
7 31 South Africa Sheldon Linde BMW M4 GT3 1'39.955 0.277
8 4 Germany Luca Stolz Mercedes-AMG GT3 Evo 1'39.988 0.310
9 1 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 1'40.090 0.412
10 51 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo II 1'40.098 0.420
11 33 Germany René Rast Audi R8 LMS Evo II 1'40.172 0.494
12 18 Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 1'40.234 0.556
13 7 Switzerland Ricardo Feller Audi R8 LMS Evo II 1'40.277 0.599
14 85 Austria Clemens Schmid Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'40.281 0.603
15 36 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 1'40.284 0.606
16 11 Germany Marco Wittmann BMW M4 GT3 1'40.312 0.634
17 3 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo II 1'40.337 0.659
18 27 Germany David Schumacher Mercedes-AMG GT3 Evo 1'40.360 0.682
19 94 Norway Dennis Olsen Porsche 911 GT3 R 1'40.388 0.710
20 24 Austria Thomas Preining Porsche 911 GT3 R 1'40.392 0.714
21 37 France Sébastien Loeb Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'40.464 0.786
22 66 Germany Marius Zug Audi R8 LMS Evo II 1'40.521 0.843
23 12 United States Dev Gore Audi R8 LMS Evo II 1'40.536 0.858
24 25 Austria Philipp Eng BMW M4 GT3 1'40.623 0.945
25 19 Switzerland Rolf Ineichen Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'40.697 1.019
26 92 Belgium Laurens Vanthoor Porsche 911 GT3 R 1'40.770 1.092
27 26 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'40.895 1.217
28 10 Belgium Esteban Muth BMW M4 GT3 1'41.030 1.352
29 6 Italy Alessio Deledda Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'41.880 2.202
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