DTM Portimao: Bortolotti, Lamborghini ile sezonun ilk pole pozisyonunu kazandı
Lamborghini fabrika takımı sürücüsü Mirko Bortolotti, 2022 DTM sezonunun açılış yarışı olan Portimao öncesinde pole pozisyonunu kazandı.
Grasser Racing adına yarışan Bortolotti, 20 dakikalık seansın son beş dakikasına kadar piste çıkmadı ve pole pozisyonu denemesi için tek bir deneme yapmayı seçti.
Fakat pist üstünde çok az zaman geçirmesinin performansı üzerinde etkisi olmadı çünkü hemen iyi bir tempo yakaladı ve ilk turunda Red Bull'dan Felipe Fraga'nın ardından ikinci en iyi zamanı yakaladı.
DTM'in çaylak Mikael Granier, daha iyi bir tempo yakalamasının ardından ön tarafa yerleşirken, son sözü Bortolotti söyledi ve 1:39.678'lik bir zaman turu yakalayarak kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.
Bu aynı zamanda Lamborghin'nin DTM'deki ilk pole pozisyonu olurken, iki taraf için de önemli bir başarı oldu.
Granier ilk pole pozisyonunu sadece 0.011 saniye ile kaçırmasının ardından ikinci olurken, yakın geçen seansta Winward Mercedes ile mücadeleden Lucas Auer, 0.031 saniye geride üçüncü oldu.
Ayrıca 29 sürücüden 26'sı, sadece bir saniye içerisinde dizildi.
Fraga, önceki tur zamanı olan 1:39.738'lik derecesiyle dördüncü, TC Motorsport Lamborghini sürücüsü Nick Thiim ise beşinci oldu.
Granier'in takım arkadaşı Maro Engel, seriye dönüşünde 1:39.933'lük bir tur zamanı yakaladı ve altıncı oldu.
Schubert Motorsport'tan Sheldon van der Linde, Luca Stolz ve son DTM şampiyonu Maximilian Gotz'ün önünde yedinci olmasının ardından seans içerisindeki en iyi BMW sürücüsü oldu.
Team Rosberg'den Nico Müller ilk onu tamamlayıp en iyi Audi sürücüsü olurken, üç kez DTM şampiyonu Rene Rast 11. olabildi.
Rast'ın takım arkadaşları Ricardo Feller ve Kelvin van der Linde sırasıyla 13. ve 17. oldular.
Porsche, antrenmanlarda rekabetçi görünmesine rağmen sıralama turlarında geride kaldı. En iyi Porsche sürücüsü 1:40.388 ile 19. olan Dennis Olsen'di.
Ralli efsanesi Sebastien Loeb, Red Bull AF Corse takımıyla katıldığı ilk sıralama turlarında nispeten iyi bir iş yaptı ve liderin 0.7 saniye gerisinde 21. oldu.
Sıralama turları sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|63
|Mirko Bortolotti
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|1'39.678
|2
|55
|Mikael Grenier
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'39.689
|0.011
|3
|22
|Lucas Auer
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'39.719
|0.041
|4
|74
|Felipe Fraga
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|1'39.738
|0.060
|5
|95
|Nicki Thiim
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|1'39.929
|0.251
|6
|88
|Maro Engel
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'39.933
|0.255
|7
|31
|Sheldon Linde
|BMW M4 GT3
|1'39.955
|0.277
|8
|4
|Luca Stolz
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'39.988
|0.310
|9
|1
|Maximilian Götz
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'40.090
|0.412
|10
|51
|Nico Müller
|Audi R8 LMS Evo II
|1'40.098
|0.420
|11
|33
|René Rast
|Audi R8 LMS Evo II
|1'40.172
|0.494
|12
|18
|Maximilian Buhk
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'40.234
|0.556
|13
|7
|Ricardo Feller
|Audi R8 LMS Evo II
|1'40.277
|0.599
|14
|85
|Clemens Schmid
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|1'40.281
|0.603
|15
|36
|Arjun Maini
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'40.284
|0.606
|16
|11
|Marco Wittmann
|BMW M4 GT3
|1'40.312
|0.634
|17
|3
|Kelvin vanderLinde
|Audi R8 LMS Evo II
|1'40.337
|0.659
|18
|27
|David Schumacher
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'40.360
|0.682
|19
|94
|Dennis Olsen
|Porsche 911 GT3 R
|1'40.388
|0.710
|20
|24
|Thomas Preining
|Porsche 911 GT3 R
|1'40.392
|0.714
|21
|37
|Sébastien Loeb
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|1'40.464
|0.786
|22
|66
|Marius Zug
|Audi R8 LMS Evo II
|1'40.521
|0.843
|23
|12
|Dev Gore
|Audi R8 LMS Evo II
|1'40.536
|0.858
|24
|25
|Philipp Eng
|BMW M4 GT3
|1'40.623
|0.945
|25
|19
|Rolf Ineichen
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|1'40.697
|1.019
|26
|92
|Laurens Vanthoor
|Porsche 911 GT3 R
|1'40.770
|1.092
|27
|26
|Esmee Hawkey
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|1'40.895
|1.217
|28
|10
|Esteban Muth
|BMW M4 GT3
|1'41.030
|1.352
|29
|6
|Alessio Deledda
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|1'41.880
|2.202
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