DTM, pitstop aralığını 2020'de geri getirmeyi planlıyor

DTM'de pitstop aralığı, en son 2016 senesinde görülmüştü ve o günden beri pek çok sürücü, bu kuralın yokluğunu kullanarak, yarışın ilerleyen noktalarında güvenlik aracının piste girmesi umuduyla ilk turda pit stopa girmişlerdi.

Bu stratejinin ortaya koyduğu en önemli örnek ise geçen sene yapılan Misano yarışında, sıralamalarda sorun yaşayan Marco Wittmann'ın ilk turda pite girerek, erken piste giren güvenlik aracından da faydalandığı ve beklenmedik bir galibiyet yaşaması olmalı.

DTM, bu kural boşluğunu kapatmak amacıyla bir önlem almak istedi ve anlaşılana göre yarışlarda pitstop aralığı, 5. tur itibariyle açılacak.

P2P ve DRS'de değişiklikler yapıldı

Geçen sene itibariyle DTM, daha öncesinde kullanmış olduğu DRS geçiş sistemine ek olarak bas-geç (P2P) butonunu tanıtmıştı.

Motorsport.com'un Aralık ayında açıkladığı bilgiler doğrultusunda P2P butonu, bu sene itibariyle iki kat daha etkili olacak ve böylece butonun güç etkisi 30 beygirden 60 beygire çıkacak. Butonun kullanılma hakkı ise aynı şekilde 12'den 24'e çıkartıldı.

Yapılan bu değişiklikler sonucunda motorlara daha çok baskı yapmamak amacıyla, basit benzin akışı 95 kilogramdan 90 kilograma indirildi.

Bu sırada sürücüler an itibariyle DRS sistemini, toplam turların %50'sinde kullanma fırsatı bulacak, ancak bu sistemi tur içerisinde sadece üç kez kullanabilecekler. Daha öncesinde DRS, pist uzunluğu fark etmeksizin toplam 12 tur boyunca kullanılabiliyordu.

Yeni getirilen kural ile beraber sürücüler, 4 km uzunluğunda olan Zolder gibi kısa pistlerde, bu hafta sonu 2020 sezonunun açılış yarışına ev sahipliği yapacak olan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps'a göre daha çok DRS kullanma fırsatı yakalayacaklar.

Daha önce Motorsport.com tarafından elde edilen bilgilere göre DTM, üç saniyelik DRS aralığını da kaldırmış durumda, ve böylece sürücüler, öndeki sürücüyle fark ne kadar olursa olsun DRS kullanma fırsatı yakalayabilecekler.

P2P ve DRS, Sıralamalarda geçerli olacak

DTM'de ilk defa olarak hem P2P sistemi hem de DRS, sıralama turlarında herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanılabilecek.

P2P sistemi tur başına sadece bir kez kullanılırken, DRS ise tur başına sadece üç kez kullanılabilecek.

Eğer bir sürücü P2P'yi veya DRS'i, finiş çizgisine gelmeden birkaç saniye önce kullanırsa, bu kullanım bir önceki tur içerisinden sayılacak ve sürücüye, yeni turdaki hakkını kullanmadan ekstra güç sağlayacak.