Öne çıkan etkinlikler
eSpor
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 10
10 Haz
-
10 Haz
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Sanal Le Mans 24 Saat
13 Haz
-
14 Haz
Etkinlik Bitti
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund XIV: İtalya
11 Haz
-
11 Haz
Etkinlik Bitti
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund XV: Singapur
18 Haz
-
18 Haz
Yarış:
3 gün
Tüm programı gör
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund II: Interlagos
06 Haz
-
06 May
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund III: Brands Hatch
20 Haz
-
20 Haz
Yarış:
5 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
23 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
51 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
58 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
100 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Postponed
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
-
23 Ağu
Postponed
Formula E
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Etkinlik Bitti
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
DTM / Son dakika

DTM pilotları, Kubica'nın başarılı olacağını düşünüyorlar

paylaşım
yorumlar
DTM pilotları, Kubica'nın başarılı olacağını düşünüyorlar
Ekleyen:
, Editör
15 Haz 2020 07:08

DTM pilotları Rene Rast ile Marco Wittmann, Robert Kubica'nın DTM'de başarılı olacağını düşünüyorlar.

Robert Kubica, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen DTM testlerinin dört gününde de yer aldı ve çok sayıda tur atarak seriye alışmaya çalıştı.

Rakiplerine kıyasla  daha tecrübesiz olan Polonyalı pilotun 2020'de nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu.

Çifte DTM şampiyonu Rene Rast, Polonyalı pilot hakkında şöyle dedi: "Böyle bir aracı kullanmanın nüanslarını anlamak için önemli miktarda mesafe tamamladı."

"Robert'ın başarılı olabileceğini düşünüyorum ve ona sadece mümkün olduğunca çok çalışmasını tavsiye edebilirim.”

Marco Wittmann ise, “DTM'de sakin kalmak önemlidir. Ben de dahil olmak üzere pek çok pilot için, ilk sezonun başında her şey basit görünüyordu. En başından itibaren yüksek hızlara çıkabileceğinizi düşünüyorsunuz."

"Ama üç veya dört yarışın ardından, kendinizi geride buluyorsunuz ve kendinize kızmaya başlıyorsunuz. Ancak Robert deneyimli bir yarışçı ve bence bu durumla baş edebilecek." dedi.

Sonraki haber
Kubica: "DTM'e katılmak 'derin bir suya atlamak' gibi"

Önceki haber

Kubica: "DTM'e katılmak 'derin bir suya atlamak' gibi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton "boğa güreşi" ile ilgili yorumları nedeniyle sert eleştiriler aldı

9dk
2
Formula 1

Ricciardo: "Hamilton'ı bir kez yenebilirim ama her yıl yenebilir miyim bilmiyorum"

3
Formula 1

İzle: Charles Leclerc'in oynadığı Le Grand Rendez-Vous adlı film

4
Formula 1

F1 Sanal Grand Prix: Kanada'nın galibi George Russell oldu!

5
eSpor

Sanal Le Mans 24 Saat: LMP'de Rebellion-Williams, GTE'de ise Ayhancan ve ekibi yarışı kazandı!

Son Videolar

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor 02:37
DTM

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor

DTM'in elektrikli geleceği 01:47
DTM

DTM'in elektrikli geleceği

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti 02:35
DTM

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti 03:34
DTM

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti 03:46
DTM

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti

Son Haberler

DTM pilotları, Kubica'nın başarılı olacağını düşünüyorlar
DTM

DTM pilotları, Kubica'nın başarılı olacağını düşünüyorlar

Kubica: "DTM'e katılmak 'derin bir suya atlamak' gibi"
DTM

Kubica: "DTM'e katılmak 'derin bir suya atlamak' gibi"

Nurburgring DTM testi 4. gün: Rast testleri lider kapattı
DTM

Nurburgring DTM testi 4. gün: Rast testleri lider kapattı

Nurburgring DTM testi 4. gün: Sabah bölümünün lideri Rast
DTM

Nurburgring DTM testi 4. gün: Sabah bölümünün lideri Rast

Nurburgring DTM testi 3. gün: Habsburg lider, Audi 1-2-3
DTM

Nurburgring DTM testi 3. gün: Habsburg lider, Audi 1-2-3

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.