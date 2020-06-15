DTM pilotları, Kubica'nın başarılı olacağını düşünüyorlar

Robert Kubica, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen DTM testlerinin dört gününde de yer aldı ve çok sayıda tur atarak seriye alışmaya çalıştı.

Rakiplerine kıyasla daha tecrübesiz olan Polonyalı pilotun 2020'de nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu.

Çifte DTM şampiyonu Rene Rast, Polonyalı pilot hakkında şöyle dedi: "Böyle bir aracı kullanmanın nüanslarını anlamak için önemli miktarda mesafe tamamladı."

"Robert'ın başarılı olabileceğini düşünüyorum ve ona sadece mümkün olduğunca çok çalışmasını tavsiye edebilirim.”

Marco Wittmann ise, “DTM'de sakin kalmak önemlidir. Ben de dahil olmak üzere pek çok pilot için, ilk sezonun başında her şey basit görünüyordu. En başından itibaren yüksek hızlara çıkabileceğinizi düşünüyorsunuz."

"Ama üç veya dört yarışın ardından, kendinizi geride buluyorsunuz ve kendinize kızmaya başlıyorsunuz. Ancak Robert deneyimli bir yarışçı ve bence bu durumla baş edebilecek." dedi.