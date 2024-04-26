DTM Oschersleben: İlk günün lideri Engel, Ayhancan 14. sırada

Yeni DTM sezonu, bu hafta sonu Oschersleben pistinde yapılacak yarışlarla başlıyor. Temsilcimiz Ayhancan Güven, bu sene Manthey Porsche ekibiyle serideki ikinci sezonunu geçirecek.

Maro Engel (Monaco) 2024 DTM'e güçlü bir başlangıç yaptı: Mercedes-AMG sürücüsü Oschersleben'deki sezonun ilk turunun Cuma gününde 1:21.951 dakikalık en hızlı tur zamanını elde etti. 38 yaşındaki sürücü 1:22.000 dakikanın altına inen tek sürücü oldu. Engel, "Bu bizim için iyi bir başlangıçtı! Sonunda hazır ve çalışır durumda olduğumuz için memnunum. Pist nispeten dar, bu da bir sürücü olarak sürekli teste tabi tutulduğunuz anlamına geliyor. Buna rağmen, güzel bir akışı var ve her zaman çok eğlenceli" dedi.

BMW M4 GT3'ün direksiyonundaki Sheldon van der Linde (ZA), 2024 sezonunun ilk iki antrenman seansının ardından 0.323 saniye daha yavaş ikinci sırada yer aldı. Üçüncülük ise Emil Frey Racing'in Ferrari 296 GT3'ünü kullanan Jack Aitken'in (GB) oldu. İngiliz sürücü "Bu olumlu bir başlangıçtı. Ferrari bu dar pistte çok iyi, ancak yarın pole pozisyonundan başlamak istiyorsak hâlâ gelişmemiz gerekiyor. DTM'deki ikinci yılımızdayız ve değerli deneyimler kazandık. Geçen yıl burada üçüncü olmuştuk ve şimdi bir podyum daha istiyoruz." dedi.

Mercedes-AMG Team HRT'den Arjun Maini (IND) genel olarak güçlü bir performansın ardından dördüncü en hızlı zamanı yaptı. Maini, "Bu harika bir başlangıçtı. Çok mutluyum ve arabada kendimi iyi hissediyorum. Oschersleben'de sürüş eğlenceli ama burada sollama yapmak çok zor. Bu nedenle sıralama turları çok önemli," dedi. Diğer Mercedes-AMG sürücüsü Luca Stolz (Brachbach) üçüncü Mercedes-AMG GT3 ile ilk beşi tamamladı.



Zamana karşı yarış Cuma günkü ilk serbest antrenman başlar başlamaz başladı. On ülkeden 20 sürücü Magdeburg yakınlarındaki 3.667 kilometrelik pistte ilk andan itibaren etkileyici tur zamanları elde etti. Engel'in en hızlı zamanı altıncı turunda geldi. Genel olarak ilk seans, öğleden sonra Mercedes-AMG GT3 ile Maini'nin önde olduğu 2. seanstan çok daha hızlıydı.

Oschersleben'deki DTM sezon açılışının ilk sıralama seansı Cumartesi günü saat 10:55'te, 1. yarış 14:30'da başlayacak.