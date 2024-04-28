DTM Oschersleben: Engstler, Bortolotti'nin pitstop dramasının ardından beklenmedik bir galibiyet aldı

Engstler yarışın ilk bölümünde pole pozisyonundan başlayan Bortolotti ve Mercedes rakibi Luca Stolz'un arkasında istikrarlı bir şekilde üçüncü sırada yer alıyordu, ancak Grasser'in Tam Sarı Bayrak seansından hemen önce onu pite çekmek için yaptığı etkileyici bir strateji çağrısı onu liderliğe yükseltti.

Engstler'in zafer mücadelesi, Bortolotti'nin çok yavaş pit stopu ile kolaylaştı. Bu sorun, Bortolotti'nin takım arkadaşı Nicki Thiim'i de yarış dışı bıraktı.

Yarışın başında Bortolotti, pole pozisyonundan temiz bir şekilde başlarken Cumartesi gününün galibi Jack Aitken ikinci sıradaki Luca Stolz ile temas yaşadı ve ikinci virajda genişe açıldı.

Bu, Emil Frey sürücüsünü grubun ortasına doğru düşürdü. Aitken, kaybettiği yerleri geri kazanmaya çalışırken 3. virajda Maximilian Paul'un Lamborghini'siyle çarpıştı ve Ferrari'sinde büyük hasar meydana geldi.

Diğer bazı sürücüler de olaya karıştı ve yarış kontrolü 1. turun bitiminden önce güvenlik aracını piste soktu.

Aksiyon yeniden başladığında, Bortolotti Lamborghini'siyle yine liderliği ele geçirirken, Stolz Mercedes'le onu takip ediyor ve Engstler de Grasser Huracan'la üçüncü sırada yer alıyordu.

Yarış 20 dakika sürdükten sonra pit aralığı açıldığında, öndeki yarışçıların çoğu hemen durmamayı tercih ederken, orta sıralardaki yarışçılar pozisyon kazanmaya çalışırken hemen pite yöneldiler.

Erken duranlar arasında Schubert BMW'den Rene Rast ve Emil Frey sürücüsü Thierry Vermeulen vardı ve ilk 10'un alt yarısında yer almak için kıyasıya bir mücadeleye giriştiler.

Pitten çıkış turunda Rast'a bir pozisyon kaybeden Vermeulen, Ferrari'sini 3. virajda şampiyon pilotun iç tarafına attı. Bu mücadelenin viraj çıkışında temas oldu ve Vermeulen çarpışmanın sonucunda bariyerlere savruldu.

Vermeulen, Ferrari'sinin alev alması nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı ve yarış kontrolü aracının kurtarılmasına yardımcı olmak için Tam Sarı Bayrak uygulamasını devreye soktu.

Ancak sarı bayrak devreye girmeden önce Engstler ve Maro Engel çoktan pite girmişlerdi. İki isim bu sayede 20 saniyelik net avantajla öne geçtiler.

O sırada henüz durmamış olan erken yarış lideri Bortolotti, sarı bayrak süresi bittikten sonra nihayet pit alanına girdi. Ancak SSR teknisyenleri Lamborghini'nin sol arka lastiğini değiştirmekte zorlandı ve İtalyan sürücü sonunda piste grubun en arkasında geri döndü.

Bortolotti drama yaşarken Engslter ve Engel galibiyet için yakın mücadeleye giriştiler.

Engstler sonunda Engel'in sadece 0.300sn farkla önünde DTM'deki ilk zaferini elde ederken, HRT ikilisi Stolz ve Arjun Maini Engel'in Mercedes'inin arkasında üçüncü ve dördüncü oldular.

Abt Sportsline sürücüsü Ricardo Feller yarışı beşinci bitirecek gibi görünüyordu ancak Audi sürücüsü son virajda yavaşlamaya başladı ve Alman sürücü sürünerek bitiş çizgisini geçtiğinde dokuzuncu sıraya geriledi.

Feller'in yaşadığı son dramdan en çok faydalanan isim, kardeşi Sheldon'ın önünde 5. olan Kelvin van der Linde'ydi.

Schubert BMW sürücüsü, Aitken ve Paul arasındaki çarpışmadan kaçınmak için açılış turunda yavaşlamak zorunda kaldıktan sonra 19. yani son sıraya düşmüştü, ancak ilk fırsatta pite girme kararı onu bitişte altıncılığa yükseltti.

Yedincilik, Vermeulen ile temasta aracında ciddi hasar oluşmadığı için şanslı olan Rene Rast'a gitti.

Grasser sürücüsü Christian Engelhart pit alanında hız yaptığı için aldığı cezanın ardından sekizinci oldu.

Marco Wittmann damalı bayrağı 10. sırada görürken, üç BMW de yarışı ilk 10 içinde tamamladı.

Arkada Lucas Auer, Aitken ve Paul arasındaki ilk tur kazasında aracının ön kaportasının büyük bir kısmını kaybetmesine rağmen Winward Mercedes'ini 11. sıraya kadar çıkarmayı başardı.

Manthey EMA Porsche için oldukça zorlu bir hafta sonu oldu. Son şampiyon Thomas Preining, yarışı 13. sırada tamamlarken, takım arkadaşı - temsilcimiz - Ayhancan Güven 14. oldu. BoP uygulamalarıyla Porsche aracı hafifletilse de, Manthey sürücüleri durumu tersine çeviremediler.

Bortolotti, pitlerde büyük bir zaman kaybettikten sonra 15. olarak son puanı aldı.