DTM, Haziran'da Nurburgring'de test yapacak

DTM, COVID-19 salgını nedeniyle 2020'de henüz herhangi bir yarış düzenlemedi. Seri, 10 yarışlık bir takvim belirlemişti ancak Almanya ile Belçika'daki etkinlik yasakları nedeniyle Norisring ve Zolder'daki yarışların geleceğiyle ilgili belirsizlikler var.

DTM organizatörü ITR, 2020 sezonuna başlamak için 8-11 Haziran tarihlerinde Nurburgring'de resmi bir test yapacağını açıkladı. Etkinlik tüm katılımcılara açık bir test olmakla kalmayacak, aynı zamanda şampiyonanın koronavirüse karşı uygulamayı planladığı yeni önlemler için de bir ön hazırlık çalışması olacak.

ITR'den yapılan açıklamada, "Katılan tüm takım personeli, günlük olarak COVID-19 semptomları açısından kontrol edilecektir." denildi.

DTM'in önümüzdeki haftalarda yeni takvime dair yeni bir açıklamada bulunması beklenirken, test bu açıdan bir ilk olma özelliği taşıyor.

Etkinlik basına ve taraftarlara kapalı şekilde gerçekleşecek. Yarışların da benzer şekilde olması bekleniyor.

ITR'nin genel müdürü Marcel Mohaupt, “Çok fazla sabır ve sıkı çalışma ile yeni DTM sezonu için hazırlıklar devam ediyor."

“2020'de heyecan verici yarışlar düzenleyebileceğimizden ve ‘yeni normal’ gereksinimlerini dikkate alarak yeni bir takvim hazırlayabileceğimizden son derece eminiz." dedi.

Audi, 2020 yılı sonunda DTM'den çekileceğini açıklarken, gelecek yıl için seride sadece BMW kaldı.