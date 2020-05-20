Öne çıkan etkinlikler
eSpor
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 6
13 May
-
13 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 7
20 May
-
20 May
Etkinlik Bitti
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund X: Britanya
14 May
-
14 May
Etkinlik Bitti
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund XI: Almanya
21 May
-
21 May
Yarış:
1 gün
Tüm programı gör
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund II: Interlagos
06 Haz
-
06 May
Yarış:
17 gün
Tüm programı gör
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund III: Monza
20 Haz
-
20 Haz
Yarış:
31 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
57 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Finlandiya Rallisi
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
-
23 Ağu
Sıradaki Etkinlik
92 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Sıradaki Etkinlik
15 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
DTM / Son dakika

DTM, Haziran'da Nurburgring'de test yapacak

paylaşım
yorumlar
DTM, Haziran'da Nurburgring'de test yapacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 May 2020 13:30

DTM, 2020 sezonu üzerinde çalışmaya devam ederken, Haziran ayında dört günlük bir Nurburgring testi yapacaklarını duyurdu.

DTM, COVID-19 salgını nedeniyle 2020'de henüz herhangi bir yarış düzenlemedi. Seri, 10 yarışlık bir takvim belirlemişti ancak Almanya ile Belçika'daki etkinlik yasakları nedeniyle Norisring ve Zolder'daki yarışların geleceğiyle ilgili belirsizlikler var.

DTM organizatörü ITR, 2020 sezonuna başlamak için 8-11 Haziran tarihlerinde Nurburgring'de resmi bir test yapacağını açıkladı. Etkinlik tüm katılımcılara açık bir test olmakla kalmayacak, aynı zamanda şampiyonanın koronavirüse karşı uygulamayı planladığı yeni önlemler için de bir ön hazırlık çalışması olacak.

ITR'den yapılan açıklamada, "Katılan tüm takım personeli,  günlük olarak COVID-19 semptomları açısından kontrol edilecektir." denildi.

DTM'in önümüzdeki haftalarda yeni takvime dair yeni bir açıklamada bulunması beklenirken, test bu açıdan bir ilk olma özelliği taşıyor.

Etkinlik basına ve taraftarlara kapalı şekilde gerçekleşecek. Yarışların da benzer şekilde olması bekleniyor.

ITR'nin genel müdürü Marcel Mohaupt, “Çok fazla sabır ve sıkı çalışma ile yeni DTM sezonu için hazırlıklar devam ediyor."

“2020'de heyecan verici yarışlar düzenleyebileceğimizden ve ‘yeni normal’ gereksinimlerini dikkate alarak yeni bir takvim hazırlayabileceğimizden son derece eminiz." dedi.

Audi, 2020 yılı sonunda DTM'den çekileceğini açıklarken, gelecek yıl için seride sadece BMW kaldı.

Sonraki haber
Glock: "DTM, 2020'de Almanya'ya odaklanmalı"

Önceki haber

Glock: "DTM, 2020'de Almanya'ya odaklanmalı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Editör Filip Cleeren

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, 2021'de Bottas'ın yerine Russell'ı getirmeye hazırlanıyor!

3s
2
Formula 1

Kubica'nın kazandığı, Honda - Alonso haberlerinin çıktığı yarış: 2008 Kanada GP

3
Formula 1

Perez: "Force India'daki maddi sıkıntılar ilk günden belliydi"

2s
4
Formula 1

Todt, Ferrari'nin yeni kuralları veto etmesini beklemiyor

1s
5
Formula 1

Ricciardo, Schumacher'in F1'in en hızlısı olduğunu düşünmüyor

Son Videolar

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor 02:37
DTM

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor

DTM'in elektrikli geleceği 01:47
DTM

DTM'in elektrikli geleceği

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti 02:35
DTM

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti 03:34
DTM

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti 03:46
DTM

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti

Son Haberler

DTM, Haziran'da Nurburgring'de test yapacak
DTM

DTM, Haziran'da Nurburgring'de test yapacak

Glock: "DTM, 2020'de Almanya'ya odaklanmalı"
DTM

Glock: "DTM, 2020'de Almanya'ya odaklanmalı"

Audi: "DTM'i biz öldürmedik"
DTM

Audi: "DTM'i biz öldürmedik"

BMW, DTM'den "habersiz şekilde" ayrılan Audi'ye sert çıktı
DTM

BMW, DTM'den "habersiz şekilde" ayrılan Audi'ye sert çıktı

Audi takımları DTM'de bağımsız olarak yarışmayacak
DTM

Audi takımları DTM'de bağımsız olarak yarışmayacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.