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DTM Nurburgring

DTM Nürburgring 1. yarış: van der Linde pole'de, Ayhancan yarışa 8. sıradan başlayacak!

2024 DTM sezonunun altıncı ayağı olan Nürburgring'de hafta sonunun ilk pole pozisyonunu Kelvin van der Linde alırken, temsilcimiz Ayhancan Güven 8. sıradan başlayacak.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Kelvin van der Linde, Team ABT Sportsline Audi R8 LMS GT3

Kelvin van der Linde, Team ABT Sportsline Audi R8 LMS GT3

Fotoğraf: Alexander Trienitz

2024 sezonunun altıncı ayağı, DTM'e altı hafta aradan sonra bulutlu ve hafif yağmurlu hava koşullarında  ilk sıralama turlarıyla başladı. Seansın kalanındaki yağmur ihtimali %50 olarak bildirildi.

20 dakika sürecek sıralama turlarında süre başlar başlamaz neredeyse bütün sürücüler keşif turlarını atmak için piste çıktılar. Bu turların ardından bütün sürücüler pite geri dönerek beklemeye başladılar.

Seansın bitimine yaklaşık 13 dakika kala Schmid piste çıkan ilk sürücü oldu. Birçok sürücü onu takip ederek seansın son 10 dakikası için piste çıktılar.

Sürücüler art arda hızlı turlarını atarken ilk turların ardından Ayhancan 6. sıradaydı. Ardından son sektörde mor derece yaparak attığı tur zamanı ile zirveye yerleşti. Ancak daha sonra rakipleri attıkları turlarla liderliği ondan aldılar.

Ayhancan bu sefer ilk ve son sektörde mor derece yaparak yeniden liderliği ele geçirdi. Rakipleri Bortolotti, van der Linde ve Vermuelen onun önüne geçerek temsilcimizi 4'üncülüğe ittiler. 

Atılan turların ardından van der Linde pole pozisyonunu alırken, şampiyona için değerli 3 puan kazandı ve bu sezon ikinci pole pozisyonunu elde etti. Şampiyona lideri Bortolotti ikinci olarak ilk çizgiyi tamamladı. Sırasıyla Auer ve Engel ikinci çizgiyi, Vermeulen ve Thiim üçüncü çizgiyi, Feller ve Güven dördüncü çizgiyi, Aitken ve Stolz ise beşinci çizgiyi tamamlayarak ilk 10'u oluşturdular.

Temsilcimiz Ayhancan Güven ise sıralama turlarını 8. sırada tamamladı.

DTM'in altıncı ayağı olan Nürburgring'deki ilk yarış bugün (17.08.024) TSİ 14:30'da koşulacak.

Sıralama Turları Sonucu:

   
1
 - 
3
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Araç Tur Zaman Ara km/s
1 South Africa K. vanderLinde Abt Sportsline 3 Audi R8 LMS Evo II 8

1'25.350

   153.068
2 Italy M. Bortolotti SSR Performance 92 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 8

+0.021

1'25.371

 0.021 153.030
3 Austria L. Auer Mercedes-AMG Team Mann-Filter 22 Mercedes-AMG GT3 Evo 8

+0.055

1'25.405

 0.034 152.969
4 Germany M. Engel Mercedes-AMG Team Winward 130 Mercedes-AMG GT3 Evo 9

+0.147

1'25.497

 0.092 152.805
5
T. Vermeulen Emil Frey Racing
 69 Ferrari 296 GT3 9

+0.234

1'25.584

 0.087 152.650
6 Denmark N. Thiim SSR Performance 94 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 9

+0.278

1'25.628

 0.044 152.571
7 Switzerland R. Feller Abt Sportsline 7 Audi R8 LMS Evo II 8

+0.295

1'25.645

 0.017 152.541
8 Turkey A. Güven Manthey EMA 90 Porsche 911 GT3 R 9

+0.334

1'25.684

 0.039 152.471
9 United Kingdom J. Aitken Emil Frey Racing 14 Ferrari 296 GT3 9

+0.381

1'25.731

 0.047 152.388
10 Germany L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT 4 Mercedes-AMG GT3 Evo 10

+0.390

1'25.740

 0.009 152.372
11 Germany M. Wittmann Schubert Motorsport 11 BMW M4 GT3 9

+0.439

1'25.789

 0.049 152.285
12 Germany R. Rast Schubert Motorsport 33 BMW M4 GT3 9

+0.526

1'25.876

 0.087 152.130
13
F. Perera GRT Grasser Racing Team
 63 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 9

+0.531

1'25.881

 0.005 152.122
14 India A. Maini Mercedes-AMG Team HRT 36 Mercedes-AMG GT3 Evo 9

+0.567

1'25.917

 0.036 152.058
15 Austria T. Preining Manthey EMA 91 Porsche 911 GT3 R 9

+0.695

1'26.045

 0.128 151.832
16 Germany L. Engstler GRT Grasser Racing Team 19 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 9

+0.782

1'26.132

 0.087 151.678
17 Germany P. Maximilian Paul Motorsport 71 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 9

+0.829

1'26.179

 0.047 151.596
18 South Africa S. Linde Schubert Motorsport 31 BMW M4 GT3 8

+1.056

1'26.406

 0.227 151.197
19
B. Dörr Dörr Motorsport
 25 McLaren 720S GT3 Evo 9

+1.070

1'26.420

 0.014 151.173
20 Austria C. Schmid Dörr Motorsport 85 McLaren 720S GT3 Evo 10

+1.107

1'26.457

 0.037 151.108
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