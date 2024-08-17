DTM Nürburgring 1. yarış: van der Linde pole'de, Ayhancan yarışa 8. sıradan başlayacak!
2024 DTM sezonunun altıncı ayağı olan Nürburgring'de hafta sonunun ilk pole pozisyonunu Kelvin van der Linde alırken, temsilcimiz Ayhancan Güven 8. sıradan başlayacak.
Kelvin van der Linde, Team ABT Sportsline Audi R8 LMS GT3
Fotoğraf: Alexander Trienitz
2024 sezonunun altıncı ayağı, DTM'e altı hafta aradan sonra bulutlu ve hafif yağmurlu hava koşullarında ilk sıralama turlarıyla başladı. Seansın kalanındaki yağmur ihtimali %50 olarak bildirildi.
20 dakika sürecek sıralama turlarında süre başlar başlamaz neredeyse bütün sürücüler keşif turlarını atmak için piste çıktılar. Bu turların ardından bütün sürücüler pite geri dönerek beklemeye başladılar.
Seansın bitimine yaklaşık 13 dakika kala Schmid piste çıkan ilk sürücü oldu. Birçok sürücü onu takip ederek seansın son 10 dakikası için piste çıktılar.
Sürücüler art arda hızlı turlarını atarken ilk turların ardından Ayhancan 6. sıradaydı. Ardından son sektörde mor derece yaparak attığı tur zamanı ile zirveye yerleşti. Ancak daha sonra rakipleri attıkları turlarla liderliği ondan aldılar.
Ayhancan bu sefer ilk ve son sektörde mor derece yaparak yeniden liderliği ele geçirdi. Rakipleri Bortolotti, van der Linde ve Vermuelen onun önüne geçerek temsilcimizi 4'üncülüğe ittiler.
Atılan turların ardından van der Linde pole pozisyonunu alırken, şampiyona için değerli 3 puan kazandı ve bu sezon ikinci pole pozisyonunu elde etti. Şampiyona lideri Bortolotti ikinci olarak ilk çizgiyi tamamladı. Sırasıyla Auer ve Engel ikinci çizgiyi, Vermeulen ve Thiim üçüncü çizgiyi, Feller ve Güven dördüncü çizgiyi, Aitken ve Stolz ise beşinci çizgiyi tamamlayarak ilk 10'u oluşturdular.
Temsilcimiz Ayhancan Güven ise sıralama turlarını 8. sırada tamamladı.
DTM'in altıncı ayağı olan Nürburgring'deki ilk yarış bugün (17.08.024) TSİ 14:30'da koşulacak.
Sıralama Turları Sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|K. vanderLinde Abt Sportsline
|3
|Audi R8 LMS Evo II
|8
|
1'25.350
|153.068
|2
|M. Bortolotti SSR Performance
|92
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|8
|
+0.021
1'25.371
|0.021
|153.030
|3
|L. Auer Mercedes-AMG Team Mann-Filter
|22
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|8
|
+0.055
1'25.405
|0.034
|152.969
|4
|M. Engel Mercedes-AMG Team Winward
|130
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|9
|
+0.147
1'25.497
|0.092
|152.805
|5
|
T. Vermeulen Emil Frey Racing
|69
|Ferrari 296 GT3
|9
|
+0.234
1'25.584
|0.087
|152.650
|6
|N. Thiim SSR Performance
|94
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|9
|
+0.278
1'25.628
|0.044
|152.571
|7
|R. Feller Abt Sportsline
|7
|Audi R8 LMS Evo II
|8
|
+0.295
1'25.645
|0.017
|152.541
|8
|A. Güven Manthey EMA
|90
|Porsche 911 GT3 R
|9
|
+0.334
1'25.684
|0.039
|152.471
|9
|J. Aitken Emil Frey Racing
|14
|Ferrari 296 GT3
|9
|
+0.381
1'25.731
|0.047
|152.388
|10
|L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT
|4
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|10
|
+0.390
1'25.740
|0.009
|152.372
|11
|M. Wittmann Schubert Motorsport
|11
|BMW M4 GT3
|9
|
+0.439
1'25.789
|0.049
|152.285
|12
|R. Rast Schubert Motorsport
|33
|BMW M4 GT3
|9
|
+0.526
1'25.876
|0.087
|152.130
|13
|
F. Perera GRT Grasser Racing Team
|63
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|9
|
+0.531
1'25.881
|0.005
|152.122
|14
|A. Maini Mercedes-AMG Team HRT
|36
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|9
|
+0.567
1'25.917
|0.036
|152.058
|15
|T. Preining Manthey EMA
|91
|Porsche 911 GT3 R
|9
|
+0.695
1'26.045
|0.128
|151.832
|16
|L. Engstler GRT Grasser Racing Team
|19
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|9
|
+0.782
1'26.132
|0.087
|151.678
|17
|P. Maximilian Paul Motorsport
|71
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|9
|
+0.829
1'26.179
|0.047
|151.596
|18
|S. Linde Schubert Motorsport
|31
|BMW M4 GT3
|8
|
+1.056
1'26.406
|0.227
|151.197
|19
|
B. Dörr Dörr Motorsport
|25
|McLaren 720S GT3 Evo
|9
|
+1.070
1'26.420
|0.014
|151.173
|20
|C. Schmid Dörr Motorsport
|85
|McLaren 720S GT3 Evo
|10
|
+1.107
1'26.457
|0.037
|151.108
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