DTM Nürburgring 1. yarış: van der Linde pole'de, Ayhancan yarışa 8. sıradan başlayacak!

2024 sezonunun altıncı ayağı, DTM'e altı hafta aradan sonra bulutlu ve hafif yağmurlu hava koşullarında ilk sıralama turlarıyla başladı. Seansın kalanındaki yağmur ihtimali %50 olarak bildirildi.

20 dakika sürecek sıralama turlarında süre başlar başlamaz neredeyse bütün sürücüler keşif turlarını atmak için piste çıktılar. Bu turların ardından bütün sürücüler pite geri dönerek beklemeye başladılar.

Seansın bitimine yaklaşık 13 dakika kala Schmid piste çıkan ilk sürücü oldu. Birçok sürücü onu takip ederek seansın son 10 dakikası için piste çıktılar.

Sürücüler art arda hızlı turlarını atarken ilk turların ardından Ayhancan 6. sıradaydı. Ardından son sektörde mor derece yaparak attığı tur zamanı ile zirveye yerleşti. Ancak daha sonra rakipleri attıkları turlarla liderliği ondan aldılar.

Ayhancan bu sefer ilk ve son sektörde mor derece yaparak yeniden liderliği ele geçirdi. Rakipleri Bortolotti, van der Linde ve Vermuelen onun önüne geçerek temsilcimizi 4'üncülüğe ittiler.

Atılan turların ardından van der Linde pole pozisyonunu alırken, şampiyona için değerli 3 puan kazandı ve bu sezon ikinci pole pozisyonunu elde etti. Şampiyona lideri Bortolotti ikinci olarak ilk çizgiyi tamamladı. Sırasıyla Auer ve Engel ikinci çizgiyi, Vermeulen ve Thiim üçüncü çizgiyi, Feller ve Güven dördüncü çizgiyi, Aitken ve Stolz ise beşinci çizgiyi tamamlayarak ilk 10'u oluşturdular.

Temsilcimiz Ayhancan Güven ise sıralama turlarını 8. sırada tamamladı.

DTM'in altıncı ayağı olan Nürburgring'deki ilk yarış bugün (17.08.024) TSİ 14:30'da koşulacak.

Sıralama Turları Sonucu: