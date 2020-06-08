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DTM / Test raporu

DTM Nurburgring testi: Sabah bölümünde Eng lider, Kubica 9. sırada

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DTM Nurburgring testi: Sabah bölümünde Eng lider, Kubica 9. sırada
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 Haz 2020 11:14

DTM'de sezon öncesi testleri bugün Nurburgring'de başlarken, BMW sürücüsü Philipp Eng sabah bölümünün en hızlı ismi olmayı başardı.

DTM'de 2020 sezonu koronavirüs nedeniyle başlayamadı ancak bugün, kapalı kapılar ardından ve çok az kişinin katılımıyla DTM testleri başladı.

Audi ve BMW sürücülerinin katıldığı test seansının sabah bölümü geride kalırken, sürücüler aylar sonra ilk kez DTM araçlarını sürdüler.

BMW sürücüsü Philipp Eng, sabah bölümünde 1:19.204 yaparak seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Audi'den Robin Frijns, Eng'in 0.010 saniye gerisinde ikinci olurken,, ilk üçü sadece 0.107 saniye geride kalan Ferdinand Habsburg tamamladı.

Seans içerisinde herhangi bir olay yaşanmazken, herhangi bir kırmızı bayrak da çıkmadı.

Audi sürücüleri Mike Rockenfeller ile son şampiyon Rene Rast, 0.155 ile 0.202 saniye geride sırasıyla dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldılar.

BMW pilotları Sheldon Van Der Linde ve Marco Wittmann ilk yediyi tamamladılar.

WRT Audi sürücüsü Fabio Scherer sekizinci olurken, uzun bir sürenin ardından DTM aracını test eden Robert Kubica, BMW'nin müşteri aracı ile seansın en yavaş ismiydi.

Geçen yıl Williams ile F1'de yarışan Polonyalı pilot, 1.3 saniye geride kaldı.

Pilotlar öğleden sonra dört saat daha test yapacaklar.

Yarın sürücü kadrolarının değişmesi ve takımların ikinci sürücülerinin piste çıkması planlanıyor.

Seans sonucu:

Poz. Pilot Fark Araç
1 Philipp Eng 1:19.204 BMW M4 DTM
2 Robin Frijns +0.010 Audi RS 5 DTM
3 Ferdinand Habsburg +0.107 Audi RS 5 DTM
4 Mike Rockenfeller +0.155 Audi RS 5 DTM
5 René Rast +0.202 Audi RS 5 DTM
6 Sheldon Van Der Linde +0.307 BMW M4 DTM
7 Marco Wittmann +0.686 BMW M4 DTM
8 Fabio Scherer +0.913 Audi RS 5 DTM
9 Robert Kubica +1.315 BMW M4 DTM
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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Lokasyon Nürburgring
Pilotlar Philipp Eng
Takımlar ART Grand Prix , Audi Sport Team Abt , Audi Sport Team Rosberg , Audi Sport Team WRT , BMW Team RBM Şimdi al , BMW Team RMG Şimdi al , Phoenix Racing
Editör Francesco Corghi

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