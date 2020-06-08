DTM Nurburgring testi: Sabah bölümünde Eng lider, Kubica 9. sırada

DTM'de 2020 sezonu koronavirüs nedeniyle başlayamadı ancak bugün, kapalı kapılar ardından ve çok az kişinin katılımıyla DTM testleri başladı.

Audi ve BMW sürücülerinin katıldığı test seansının sabah bölümü geride kalırken, sürücüler aylar sonra ilk kez DTM araçlarını sürdüler.

BMW sürücüsü Philipp Eng, sabah bölümünde 1:19.204 yaparak seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Audi'den Robin Frijns, Eng'in 0.010 saniye gerisinde ikinci olurken,, ilk üçü sadece 0.107 saniye geride kalan Ferdinand Habsburg tamamladı.

Seans içerisinde herhangi bir olay yaşanmazken, herhangi bir kırmızı bayrak da çıkmadı.

Audi sürücüleri Mike Rockenfeller ile son şampiyon Rene Rast, 0.155 ile 0.202 saniye geride sırasıyla dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldılar.

BMW pilotları Sheldon Van Der Linde ve Marco Wittmann ilk yediyi tamamladılar.

WRT Audi sürücüsü Fabio Scherer sekizinci olurken, uzun bir sürenin ardından DTM aracını test eden Robert Kubica, BMW'nin müşteri aracı ile seansın en yavaş ismiydi.

Geçen yıl Williams ile F1'de yarışan Polonyalı pilot, 1.3 saniye geride kaldı.

Pilotlar öğleden sonra dört saat daha test yapacaklar.

Yarın sürücü kadrolarının değişmesi ve takımların ikinci sürücülerinin piste çıkması planlanıyor.

Seans sonucu: