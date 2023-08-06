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DTM / Nurburgring Yarış raporu

DTM Nürburgring: Tek yarışlığına piste çıkan Paul sürpriz bir galibiyete imza attı!

Yağmurlu geçen yarış büyük sürprize sahne oldu, bu hafta sonu kariyerinde ilk kez ve tek seferliğine DTM'de boy gösteren Lamborghini sürücüsü Maximilian Paul galibiyete ulaştı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Maximilian Paul, Grasser Racing Team Lamborghini Huracán EVO GT3

Normalde galibiyet yedinci turda pole pozisyonunun sahibi Ricardo Feller'den liderliği alan Lucas Auer'e gidecek gibiydi, ancak beklenmedik bir isim bastırıyordu: Maximilian Paul.

Pite girmeyi geciktirerek doğru bir karar veren ve sıfır set yağmur lastikleriyle sürekli yükselen Paul, bitime 15 dakika kala Auer'i geride bırakmayı başardı.

Kalan turlarda da liderliğini koruyan Paul, böylece damalı bayrağı ilk sırada görerek sürpriz bir galibiyet elde etti.

Bu hafta sonu Mick Wishofer'in yerine piste çıkan 2000 doğumlu genç sürücü, hem kariyerinin ilk galibiyetine ulaştı, hem de sekiz yarışta galibiyete ulaşan sekizinci farklı isim oldu.

Dünkü yarışı da Mirko Bortolotti'nin kazanmasıyla Lamborghini ikide iki yaptı.

İkinci sırada da sürpriz bir isim yer aldı, tıpkı Paul gibi pite girmeyi geciktiren Laurin Heinrich bitime kısa süre kala Auer'i geçerek yarışı Paul'un çok az gerisinde tamamladı.

Podyumun son basamağı ise zaferi kaybetse bile güçlü puanlar elde eden Auer'e gitti.

Maro Engel dördüncülüğe ulaşırken, şampiyona lideri Thomas Preining beşinci sırada yer aldı. Porsche sürücüsü şampiyona liderliğini de rahatça korudu.

Feller yanlış strateji ile epey gerileyerek ancak altıncı olabilirken, yarışı değiştiren "tüm pistte sarı bayrak" periyodu öncesi pite giren Luca Ensgtler yedinciydi.

Ön gruptakiyle benzer bir pit stratejisi güden Thierry Vermeulen sekicinciliğe uzanırken, David Schumacher dokuz, Franck Perera 10. sırada yer aldı.

Ralf Schumacher'in oğlu David böylece DTM kariyerinde ilk kez ilk 10'a girdi.

Sheldon van der Linde günün en büyük hayal kırıklığıydı, yarışa ıslak zemin lastikleriyle başlayan son şampiyon, kumarının tutmaması sonucu mücadeleyi 17. sırada tamamlayarak puan alamadı.

Temsilcimiz Ayhancan Güven ise dünkü kazasının ardından bugün yarışa çıkamadı.

DTM Nürburgring - Sonuç tablosu

 Sıra  Nº   Sürücü   Araç Fark
1 19  Maximilian Paul Lamborghini  
2 75  Laurin Heinrich Porsche 0.600
3 22  Lucas Auer Mercedes 1.320
4 48  Maro Engel Mercedes 1.954
5 91  Thomas Preining Porsche 3.248
6 Ricardo Feller Audi 4.419
7 Luca Engstler Audi 4.680
8 69  T.Vermeulen Ferrari 7.159
9 27  David Schumacher Mercedes 7.617
10 94  Franck Perera Lamborghini 8.008
11 40  Mattia Drudi Audi 8.971
12 Tim Heinemann Porsche 10.327
13 Luca Stolz Mercedes 15.934
14 84  Jusuf Owega Mercedes 19.919
15 56  Sandro Holzem BMW 20.384
16 11  Marco Wittmann BMW 20.839
17 S.van der Linde BMW 21.257
18 14  Jack Aitken Ferrari 39.177
19 33  René Rast BMW 1 lap /2.849
20 K.van der Linde Audi 1 lap /6.574
  36  Arjun Maini Mercedes Retirement
  63  Clemens Schmid Lamborghini Retirement
  83  P.Niederhauser Audi Retirement
  Alessio Deledda Lamborghini Retirement
  90  Dennis Olsen Porsche Retirement
  92  Mirko Bortolotti Lamborghini Not started
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DTM Nürburgring: İkinci yarışın pole pozisyonu Feller'in, Ayhancan yarıştan çekildi!

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