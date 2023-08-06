DTM Nürburgring: Tek yarışlığına piste çıkan Paul sürpriz bir galibiyete imza attı!

Normalde galibiyet yedinci turda pole pozisyonunun sahibi Ricardo Feller'den liderliği alan Lucas Auer'e gidecek gibiydi, ancak beklenmedik bir isim bastırıyordu: Maximilian Paul.

Pite girmeyi geciktirerek doğru bir karar veren ve sıfır set yağmur lastikleriyle sürekli yükselen Paul, bitime 15 dakika kala Auer'i geride bırakmayı başardı.

Kalan turlarda da liderliğini koruyan Paul, böylece damalı bayrağı ilk sırada görerek sürpriz bir galibiyet elde etti.

Bu hafta sonu Mick Wishofer'in yerine piste çıkan 2000 doğumlu genç sürücü, hem kariyerinin ilk galibiyetine ulaştı, hem de sekiz yarışta galibiyete ulaşan sekizinci farklı isim oldu.

Dünkü yarışı da Mirko Bortolotti'nin kazanmasıyla Lamborghini ikide iki yaptı.

İkinci sırada da sürpriz bir isim yer aldı, tıpkı Paul gibi pite girmeyi geciktiren Laurin Heinrich bitime kısa süre kala Auer'i geçerek yarışı Paul'un çok az gerisinde tamamladı.

Podyumun son basamağı ise zaferi kaybetse bile güçlü puanlar elde eden Auer'e gitti.

Maro Engel dördüncülüğe ulaşırken, şampiyona lideri Thomas Preining beşinci sırada yer aldı. Porsche sürücüsü şampiyona liderliğini de rahatça korudu.

Feller yanlış strateji ile epey gerileyerek ancak altıncı olabilirken, yarışı değiştiren "tüm pistte sarı bayrak" periyodu öncesi pite giren Luca Ensgtler yedinciydi.

Ön gruptakiyle benzer bir pit stratejisi güden Thierry Vermeulen sekicinciliğe uzanırken, David Schumacher dokuz, Franck Perera 10. sırada yer aldı.

Ralf Schumacher'in oğlu David böylece DTM kariyerinde ilk kez ilk 10'a girdi.

Sheldon van der Linde günün en büyük hayal kırıklığıydı, yarışa ıslak zemin lastikleriyle başlayan son şampiyon, kumarının tutmaması sonucu mücadeleyi 17. sırada tamamlayarak puan alamadı.

Temsilcimiz Ayhancan Güven ise dünkü kazasının ardından bugün yarışa çıkamadı.

DTM Nürburgring - Sonuç tablosu