DTM Nürburgring: İlk yarışta pole pozisyonu Bortolotti'nin, Ayhancan gerilerde

Sıralama turları başlarken hava güneşli, sıcaklık düşüktü, dolayısıyla yağmur olmasa dahi değişken koşullar hakimdi.

Pole pozisyonunun en güçlü adayı şampiyona lideri Thomas Preining gibi duruyordu, ancak son gülen 1.25.118'lik derecesiyle Bortolotti oldu.

İtalyan sürücü böylece bu sezonki ilk pole pozisyonunu alırken, yedinci sıralama turunda yedinci farklı pole sahibini de görmüş olduk.

Preining 0.160 saniye geride ikinci olurken, üçüncü sıra Abt Audi sürücüleri Ricardo Feller ve Kelvin van der Linde'ye gitti.

Norisring'de kabus gibi bir hafta sonu geçiren Jack Aitken bu kez beşinci sırayı kaparken, onu Franck Perera ve Dennis Olsen izledi.

En iyi Mercedes sekizinci sıradaki Lucas Auer olurken, ilk onu Rene Rast ve Marco Wittmann tamamladı.

Temsilcimiz Ayhancan Güven ise istediği tempoyu tutturamaması sonucu ilk yarışa 0.9 saniye geride 21. sıradan başlayacak.