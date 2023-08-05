DTM Nürburgring: İlk yarışta pole pozisyonu Bortolotti'nin, Ayhancan gerilerde
Nürburgring'de DTM heyecanı ilk yarış öncesi sıralama turlarıyla başladı, pole pozisyonunu Mirko Bortolotti kaparken temsilcimiz Ayhancan Güven 21. sırada kaldı.
Sıralama turları başlarken hava güneşli, sıcaklık düşüktü, dolayısıyla yağmur olmasa dahi değişken koşullar hakimdi.
Pole pozisyonunun en güçlü adayı şampiyona lideri Thomas Preining gibi duruyordu, ancak son gülen 1.25.118'lik derecesiyle Bortolotti oldu.
İtalyan sürücü böylece bu sezonki ilk pole pozisyonunu alırken, yedinci sıralama turunda yedinci farklı pole sahibini de görmüş olduk.
Preining 0.160 saniye geride ikinci olurken, üçüncü sıra Abt Audi sürücüleri Ricardo Feller ve Kelvin van der Linde'ye gitti.
Norisring'de kabus gibi bir hafta sonu geçiren Jack Aitken bu kez beşinci sırayı kaparken, onu Franck Perera ve Dennis Olsen izledi.
En iyi Mercedes sekizinci sıradaki Lucas Auer olurken, ilk onu Rene Rast ve Marco Wittmann tamamladı.
Temsilcimiz Ayhancan Güven ise istediği tempoyu tutturamaması sonucu ilk yarışa 0.9 saniye geride 21. sıradan başlayacak.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|M. Bortolotti Mirko Bortolotti SSR Performance
|92
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|9
|1'25.118
|192.100
|2
|T. Preining Thomas Preining Manthey EMA
|91
|Porsche 911 GT3 R (992)
|10
|+0.160
|0.160
|191.739
|3
|R. Feller Ricardo Feller Abt Sportsline
|7
|Audi R8 LMS Evo II
|8
|+0.280
|0.120
|191.470
|4
|K. vanderLinde Kelvin vanderLinde Abt Sportsline
|3
|Audi R8 LMS Evo II
|9
|+0.304
|0.024
|191.416
|5
|J. Aitken Jack Aitken Emil Frey Racing
|14
|Ferrari 296 GT3
|9
|+0.320
|0.016
|191.380
|6
|
F. Perera Frank Perera SSR Performance
|94
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|9
|+0.367
|0.047
|191.275
|7
|D. Olsen Dennis Olsen Manthey EMA
|90
|Porsche 911 GT3 R (992)
|10
|+0.449
|0.082
|191.092
|8
|L. Auer Lucas Auer Mercedes-AMG Team Winward
|22
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|9
|+0.484
|0.035
|191.014
|9
|R. Rast René Rast Schubert Motorsport
|33
|BMW M4 GT3
|9
|+0.544
|0.060
|190.880
|10
|M. Wittmann Marco Wittmann Project 1 Motorsport
|11
|BMW M4 GT3
|8
|+0.636
|0.092
|190.675
|11
|P. Niederhauser Patric Niederhauser Tresor Orange1
|83
|Audi R8 LMS Evo II
|10
|+0.705
|0.069
|190.522
|12
|L. Heinrich Laurin Heinrich KÜS Team Bernhard
|75
|Porsche 911 GT3 R (992)
|10
|+0.739
|0.034
|190.446
|13
|D. Schumacher David Schumacher Mercedes-AMG Team Winward
|27
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|9
|+0.773
|0.034
|190.371
|14
|
T. Vermeulen Thierry Vermeulen Emil Frey Racing
|69
|Ferrari 296 GT3
|9
|+0.785
|0.012
|190.344
|15
|C. Schmid Clemens Schmid GRT Grasser Racing Team
|63
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|9
|+0.789
|0.004
|190.336
|16
|S. Linde Sheldon Linde Schubert Motorsport
|1
|BMW M4 GT3
|9
|+0.806
|0.017
|190.298
|17
|
P. Maximilian Paul Maximilian GRT Grasser Racing Team
|19
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|9
|+0.811
|0.005
|190.287
|18
|L. Stolz Luca Stolz Mercedes-AMG Team HRT
|4
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|10
|+0.835
|0.024
|190.234
|19
|M. Engel Maro Engel Mercedes-AMG Team Mann-Filter
|48
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|9
|+0.862
|0.027
|190.174
|20
|M. Drudi Mattia Drudi Tresor Orange1
|40
|Audi R8 LMS Evo II
|10
|+0.867
|0.005
|190.163
|21
|A. Güven Ayhancan Güven KÜS Team Bernhard
|24
|Porsche 911 GT3 R (992)
|11
|+0.906
|0.039
|190.077
|22
|A. Maini Arjun Maini Mercedes-AMG Team HRT
|36
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|9
|+0.935
|0.029
|190.013
|23
|
J. Owega Jusuf Owega Mercedes-AMG Team Mann-Filter
|84
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|10
|+1.009
|0.074
|189.849
|24
|C. Engelhart Christian Engelhart Toksport WRT
|99
|Porsche 911 GT3 R (992)
|10
|+1.026
|0.017
|189.812
|25
|
T. Heinemann Tim Heinemann Toksport WRT
|9
|Porsche 911 GT3 R (992)
|9
|+1.110
|0.084
|189.627
|26
|
S. Holzem Sandro Holzem Project 1 Motorsport
|56
|BMW M4 GT3
|8
|+1.401
|0.291
|188.989
|27
|L. Engstler Luca Engstler Liqui Moly Team Engstler
|8
|Audi R8 LMS Evo II
|9
|+1.637
|0.236
|188.475
|28
|A. Deledda Alessio Deledda SSR Performance
|6
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|10
|+1.729
|0.092
|188.275
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