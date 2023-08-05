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DTM Nürburgring: İlk yarışta pole pozisyonu Bortolotti'nin, Ayhancan gerilerde

Nürburgring'de DTM heyecanı ilk yarış öncesi sıralama turlarıyla başladı, pole pozisyonunu Mirko Bortolotti kaparken temsilcimiz Ayhancan Güven 21. sırada kaldı.

Altay Gök
Ekleyen:
Mirko Bortolotti, SSR Performance Lamborghini Huracán EVO GT3

Sıralama turları başlarken hava güneşli, sıcaklık düşüktü, dolayısıyla yağmur olmasa dahi değişken koşullar hakimdi.

Pole pozisyonunun en güçlü adayı şampiyona lideri Thomas Preining gibi duruyordu, ancak son gülen 1.25.118'lik derecesiyle Bortolotti oldu.

İtalyan sürücü böylece bu sezonki ilk pole pozisyonunu alırken, yedinci sıralama turunda yedinci farklı pole sahibini de görmüş olduk.

Preining 0.160 saniye geride ikinci olurken, üçüncü sıra Abt Audi sürücüleri Ricardo Feller ve Kelvin van der Linde'ye gitti.

Norisring'de kabus gibi bir hafta sonu geçiren Jack Aitken bu kez beşinci sırayı kaparken, onu Franck Perera ve Dennis Olsen izledi.

En iyi Mercedes sekizinci sıradaki Lucas Auer olurken, ilk onu Rene Rast ve Marco Wittmann tamamladı.

Temsilcimiz Ayhancan Güven ise istediği tempoyu tutturamaması sonucu ilk yarışa 0.9 saniye geride 21. sıradan başlayacak.

 

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Araç Tur Zaman Ara km/s
1 Italy M. Bortolotti Mirko Bortolotti SSR Performance 92 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 9 1'25.118   192.100
2 Austria T. Preining Thomas Preining Manthey EMA 91 Porsche 911 GT3 R (992) 10 +0.160 0.160 191.739
3 Switzerland R. Feller Ricardo Feller Abt Sportsline 7 Audi R8 LMS Evo II 8 +0.280 0.120 191.470
4 South Africa K. vanderLinde Kelvin vanderLinde Abt Sportsline 3 Audi R8 LMS Evo II 9 +0.304 0.024 191.416
5 United Kingdom J. Aitken Jack Aitken Emil Frey Racing 14 Ferrari 296 GT3 9 +0.320 0.016 191.380
6
F. Perera Frank Perera SSR Performance
94 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 9 +0.367 0.047 191.275
7 Norway D. Olsen Dennis Olsen Manthey EMA 90 Porsche 911 GT3 R (992) 10 +0.449 0.082 191.092
8 Austria L. Auer Lucas Auer Mercedes-AMG Team Winward 22 Mercedes-AMG GT3 Evo 9 +0.484 0.035 191.014
9 Germany R. Rast René Rast Schubert Motorsport 33 BMW M4 GT3 9 +0.544 0.060 190.880
10 Germany M. Wittmann Marco Wittmann Project 1 Motorsport 11 BMW M4 GT3 8 +0.636 0.092 190.675
11 Switzerland P. Niederhauser Patric Niederhauser Tresor Orange1 83 Audi R8 LMS Evo II 10 +0.705 0.069 190.522
12 Germany L. Heinrich Laurin Heinrich KÜS Team Bernhard 75 Porsche 911 GT3 R (992) 10 +0.739 0.034 190.446
13 Germany D. Schumacher David Schumacher Mercedes-AMG Team Winward 27 Mercedes-AMG GT3 Evo 9 +0.773 0.034 190.371
14
T. Vermeulen Thierry Vermeulen Emil Frey Racing
 69 Ferrari 296 GT3 9 +0.785 0.012 190.344
15 Austria C. Schmid Clemens Schmid GRT Grasser Racing Team 63 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 9 +0.789 0.004 190.336
16 South Africa S. Linde Sheldon Linde Schubert Motorsport 1 BMW M4 GT3 9 +0.806 0.017 190.298
17
P. Maximilian Paul Maximilian GRT Grasser Racing Team
 19 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 9 +0.811 0.005 190.287
18 Germany L. Stolz Luca Stolz Mercedes-AMG Team HRT 4 Mercedes-AMG GT3 Evo 10 +0.835 0.024 190.234
19 Germany M. Engel Maro Engel Mercedes-AMG Team Mann-Filter 48 Mercedes-AMG GT3 Evo 9 +0.862 0.027 190.174
20 Italy M. Drudi Mattia Drudi Tresor Orange1 40 Audi R8 LMS Evo II 10 +0.867 0.005 190.163
21 Turkey A. Güven Ayhancan Güven KÜS Team Bernhard 24 Porsche 911 GT3 R (992) 11 +0.906 0.039 190.077
22 India A. Maini Arjun Maini Mercedes-AMG Team HRT 36 Mercedes-AMG GT3 Evo 9 +0.935 0.029 190.013
23
J. Owega Jusuf Owega Mercedes-AMG Team Mann-Filter
 84 Mercedes-AMG GT3 Evo 10 +1.009 0.074 189.849
24 Germany C. Engelhart Christian Engelhart Toksport WRT 99 Porsche 911 GT3 R (992) 10 +1.026 0.017 189.812
25
T. Heinemann Tim Heinemann Toksport WRT
 9 Porsche 911 GT3 R (992) 9 +1.110 0.084 189.627
26
S. Holzem Sandro Holzem Project 1 Motorsport
 56 BMW M4 GT3 8 +1.401 0.291 188.989
27 Germany L. Engstler Luca Engstler Liqui Moly Team Engstler 8 Audi R8 LMS Evo II 9 +1.637 0.236 188.475
28 Italy A. Deledda Alessio Deledda SSR Performance 6 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 10 +1.729 0.092 188.275
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2024 DTM takvimi açıklandı, pistlerde değişiklik yok

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