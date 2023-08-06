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DTM Nürburgring: İkinci yarışın pole pozisyonu Feller'in, Ayhancan yarıştan çekildi!

Nürburgring'de haftanın ikinci yarışı öncesi pole pozisyonu Ricardo Feller'e gitti, dünün galibi Mirko Bortolotti son sırada kaldı. Temsilcimiz Ayhancan Güven ise dün yaşadığı kaza nedeniyle yarıştan çekildi.

Altay Gök
Ekleyen:
Ayhancan Güven, KÜS Team Bernhard Porsche 911 GT3-R

Cumartesi gününden beri devam eden yağmurlu-güneşli hava Pazar sabahı da kendisini gösterdi, sıralama turları esnasında güneş açsa da pist ıslaktı.

Sürücüler için ilk dakikalarda en zor tercih hangi lastiklerin tercih edileceğiydi, günün sonunda ana tercih kuru zemin lastikleri oldu.

Pole pozisyonu rahat bir seans geçiren Ricardo Feller'e gitti, 1.29.562 gibi çok iyi bir derece ile zirveye yerleşen Feller, sezonun birden fazla pole pozisyonu alan ilk ismi oldu.

İlk yarışta dokuz sıra birden kazanan Sheldon van der Linde 0.247 saniye geride ikinci olurken, iyi bir sonuca çok ihtiyacı olan Jack Aitken 0.466 saniye farkla üçüncüydü.

Dördüncü sırada sürpriz bir isim vardı: eski F1 ve DTM sürücülerinden Ralf Schumacher'in oğlu David Schumacher!

Bu dördüncülük, genç Alman sürücünün en iyi sıralama sonucu oldu.

İlk yarışı podyumda noktalayan Lucas Auer beşinci olurken, onu Marco Wittmann ve Maro Engel takip etti.

Porsche için işler pek iyi gitmedi, en iyi Porsche sekizinci sıradaki Dennis Olsen olurken, dün galibiyet kovalayan Thomas Preining bu kez 16. sırayla yetindi.

Cumartesi günü kariyerinin ilk galibiyetine ulaşan Mirko Bortolotti, seansın henüz üçüncü dakikasında kenara çekerek seansı kapattı.

SSR Performance takım patronu Mario Schuhbauer sürücüsünün bir teknik arıza yaşadığını doğruladı, ancak Bortolotti bu kez yarışa son sıradan başlayacak.

Dün ilk virajda büyük bir temasa karışan Christian Engelhart ve Ayhancan Güven'in araçları ise tamir edilemedi, nitekim araçların yeniden inşa edilmesi gerekiyordu.

Dolayısıyla iki sürücü de Pazar günkü yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Yarış, sadece 26 araçla gerçekleştirilecek.

Yüksek hızda kontrolü kaybeden Engelhart'ın Ayhancan'a çarpması sonucu gerçekleşen kaza, temsilcimizin aracının arka tarafını paramparça etmişti.

 

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Araç Tur Zaman Ara km/s
1 Switzerland R. Feller Ricardo Feller Abt Sportsline 7 Audi R8 LMS Evo II 12 1'29.562   182.568
2 South Africa S. Linde Sheldon Linde Schubert Motorsport 1 BMW M4 GT3 13 +0.247 0.247 182.066
3 United Kingdom J. Aitken Jack Aitken Emil Frey Racing 14 Ferrari 296 GT3 12 +0.466 0.219 181.623
4 Germany D. Schumacher David Schumacher Mercedes-AMG Team Winward 27 Mercedes-AMG GT3 Evo 12 +0.715 0.249 181.122
5 Austria L. Auer Lucas Auer Mercedes-AMG Team Winward 22 Mercedes-AMG GT3 Evo 11 +0.778 0.063 180.996
6 Germany M. Wittmann Marco Wittmann Project 1 Motorsport 11 BMW M4 GT3 12 +0.915 0.137 180.722
7 Germany M. Engel Maro Engel Mercedes-AMG Team Mann-Filter 48 Mercedes-AMG GT3 Evo 13 +0.941 0.026 180.670
8 Norway D. Olsen Dennis Olsen Manthey EMA 90 Porsche 911 GT3 R (992) 12 +1.092 0.151 180.369
9
T. Heinemann Tim Heinemann Toksport WRT
 9 Porsche 911 GT3 R (992) 13 +1.337 0.245 179.883
10 South Africa K. vanderLinde Kelvin vanderLinde Abt Sportsline 3 Audi R8 LMS Evo II 12 +1.366 0.029 179.825
11 Germany L. Heinrich Laurin Heinrich KÜS Team Bernhard 75 Porsche 911 GT3 R (992) 12 +1.407 0.041 179.744
12 Germany R. Rast René Rast Schubert Motorsport 33 BMW M4 GT3 13 +1.441 0.034 179.677
13
P. Maximilian Paul Maximilian GRT Grasser Racing Team
 19 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 12 +1.479 0.038 179.602
14 India A. Maini Arjun Maini Mercedes-AMG Team HRT 36 Mercedes-AMG GT3 Evo 10 +1.622 0.143 179.320
15
J. Owega Jusuf Owega Mercedes-AMG Team Mann-Filter
 84 Mercedes-AMG GT3 Evo 12 +1.695 0.073 179.177
16 Austria T. Preining Thomas Preining Manthey EMA 91 Porsche 911 GT3 R (992) 12 +1.740 0.045 179.089
17 Germany L. Engstler Luca Engstler Liqui Moly Team Engstler 8 Audi R8 LMS Evo II 12 +1.803 0.063 178.965
18 Germany L. Stolz Luca Stolz Mercedes-AMG Team HRT 4 Mercedes-AMG GT3 Evo 12 +1.821 0.018 178.930
19
S. Holzem Sandro Holzem Project 1 Motorsport
 56 BMW M4 GT3 12 +1.827 0.006 178.918
20 Italy M. Drudi Mattia Drudi Tresor Orange1 40 Audi R8 LMS Evo II 11 +1.873 0.046 178.828
21 Austria C. Schmid Clemens Schmid GRT Grasser Racing Team 63 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 12 +2.040 0.167 178.502
22 Switzerland P. Niederhauser Patric Niederhauser Tresor Orange1 83 Audi R8 LMS Evo II 12 +2.330 0.290 177.939
23
T. Vermeulen Thierry Vermeulen Emil Frey Racing
 69 Ferrari 296 GT3 11 +2.501 0.171 177.608
24
F. Perera Frank Perera SSR Performance
94 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 12 +4.292 1.791 174.219
25 Italy A. Deledda Alessio Deledda SSR Performance 6 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 12 +4.643 0.351 173.570
  Italy M. Bortolotti Mirko Bortolotti SSR Performance 92 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 0      
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DTM Nürburgring: Bortolotti ilk kez galip, Ayhancan yarışı bitiremedi

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