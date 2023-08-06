DTM Nürburgring: İkinci yarışın pole pozisyonu Feller'in, Ayhancan yarıştan çekildi!
Nürburgring'de haftanın ikinci yarışı öncesi pole pozisyonu Ricardo Feller'e gitti, dünün galibi Mirko Bortolotti son sırada kaldı. Temsilcimiz Ayhancan Güven ise dün yaşadığı kaza nedeniyle yarıştan çekildi.
Cumartesi gününden beri devam eden yağmurlu-güneşli hava Pazar sabahı da kendisini gösterdi, sıralama turları esnasında güneş açsa da pist ıslaktı.
Sürücüler için ilk dakikalarda en zor tercih hangi lastiklerin tercih edileceğiydi, günün sonunda ana tercih kuru zemin lastikleri oldu.
Pole pozisyonu rahat bir seans geçiren Ricardo Feller'e gitti, 1.29.562 gibi çok iyi bir derece ile zirveye yerleşen Feller, sezonun birden fazla pole pozisyonu alan ilk ismi oldu.
İlk yarışta dokuz sıra birden kazanan Sheldon van der Linde 0.247 saniye geride ikinci olurken, iyi bir sonuca çok ihtiyacı olan Jack Aitken 0.466 saniye farkla üçüncüydü.
Dördüncü sırada sürpriz bir isim vardı: eski F1 ve DTM sürücülerinden Ralf Schumacher'in oğlu David Schumacher!
Bu dördüncülük, genç Alman sürücünün en iyi sıralama sonucu oldu.
İlk yarışı podyumda noktalayan Lucas Auer beşinci olurken, onu Marco Wittmann ve Maro Engel takip etti.
Porsche için işler pek iyi gitmedi, en iyi Porsche sekizinci sıradaki Dennis Olsen olurken, dün galibiyet kovalayan Thomas Preining bu kez 16. sırayla yetindi.
Cumartesi günü kariyerinin ilk galibiyetine ulaşan Mirko Bortolotti, seansın henüz üçüncü dakikasında kenara çekerek seansı kapattı.
SSR Performance takım patronu Mario Schuhbauer sürücüsünün bir teknik arıza yaşadığını doğruladı, ancak Bortolotti bu kez yarışa son sıradan başlayacak.
Dün ilk virajda büyük bir temasa karışan Christian Engelhart ve Ayhancan Güven'in araçları ise tamir edilemedi, nitekim araçların yeniden inşa edilmesi gerekiyordu.
Dolayısıyla iki sürücü de Pazar günkü yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Yarış, sadece 26 araçla gerçekleştirilecek.
Yüksek hızda kontrolü kaybeden Engelhart'ın Ayhancan'a çarpması sonucu gerçekleşen kaza, temsilcimizin aracının arka tarafını paramparça etmişti.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|R. Feller Ricardo Feller Abt Sportsline
|7
|Audi R8 LMS Evo II
|12
|1'29.562
|182.568
|2
|S. Linde Sheldon Linde Schubert Motorsport
|1
|BMW M4 GT3
|13
|+0.247
|0.247
|182.066
|3
|J. Aitken Jack Aitken Emil Frey Racing
|14
|Ferrari 296 GT3
|12
|+0.466
|0.219
|181.623
|4
|D. Schumacher David Schumacher Mercedes-AMG Team Winward
|27
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|12
|+0.715
|0.249
|181.122
|5
|L. Auer Lucas Auer Mercedes-AMG Team Winward
|22
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|11
|+0.778
|0.063
|180.996
|6
|M. Wittmann Marco Wittmann Project 1 Motorsport
|11
|BMW M4 GT3
|12
|+0.915
|0.137
|180.722
|7
|M. Engel Maro Engel Mercedes-AMG Team Mann-Filter
|48
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|13
|+0.941
|0.026
|180.670
|8
|D. Olsen Dennis Olsen Manthey EMA
|90
|Porsche 911 GT3 R (992)
|12
|+1.092
|0.151
|180.369
|9
|
T. Heinemann Tim Heinemann Toksport WRT
|9
|Porsche 911 GT3 R (992)
|13
|+1.337
|0.245
|179.883
|10
|K. vanderLinde Kelvin vanderLinde Abt Sportsline
|3
|Audi R8 LMS Evo II
|12
|+1.366
|0.029
|179.825
|11
|L. Heinrich Laurin Heinrich KÜS Team Bernhard
|75
|Porsche 911 GT3 R (992)
|12
|+1.407
|0.041
|179.744
|12
|R. Rast René Rast Schubert Motorsport
|33
|BMW M4 GT3
|13
|+1.441
|0.034
|179.677
|13
|
P. Maximilian Paul Maximilian GRT Grasser Racing Team
|19
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|12
|+1.479
|0.038
|179.602
|14
|A. Maini Arjun Maini Mercedes-AMG Team HRT
|36
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|10
|+1.622
|0.143
|179.320
|15
|
J. Owega Jusuf Owega Mercedes-AMG Team Mann-Filter
|84
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|12
|+1.695
|0.073
|179.177
|16
|T. Preining Thomas Preining Manthey EMA
|91
|Porsche 911 GT3 R (992)
|12
|+1.740
|0.045
|179.089
|17
|L. Engstler Luca Engstler Liqui Moly Team Engstler
|8
|Audi R8 LMS Evo II
|12
|+1.803
|0.063
|178.965
|18
|L. Stolz Luca Stolz Mercedes-AMG Team HRT
|4
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|12
|+1.821
|0.018
|178.930
|19
|
S. Holzem Sandro Holzem Project 1 Motorsport
|56
|BMW M4 GT3
|12
|+1.827
|0.006
|178.918
|20
|M. Drudi Mattia Drudi Tresor Orange1
|40
|Audi R8 LMS Evo II
|11
|+1.873
|0.046
|178.828
|21
|C. Schmid Clemens Schmid GRT Grasser Racing Team
|63
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|12
|+2.040
|0.167
|178.502
|22
|P. Niederhauser Patric Niederhauser Tresor Orange1
|83
|Audi R8 LMS Evo II
|12
|+2.330
|0.290
|177.939
|23
|
T. Vermeulen Thierry Vermeulen Emil Frey Racing
|69
|Ferrari 296 GT3
|11
|+2.501
|0.171
|177.608
|24
|
F. Perera Frank Perera SSR Performance
|94
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|12
|+4.292
|1.791
|174.219
|25
|A. Deledda Alessio Deledda SSR Performance
|6
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|12
|+4.643
|0.351
|173.570
|M. Bortolotti Mirko Bortolotti SSR Performance
|92
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|0
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