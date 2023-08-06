DTM Nürburgring: İkinci yarışın pole pozisyonu Feller'in, Ayhancan yarıştan çekildi!

Cumartesi gününden beri devam eden yağmurlu-güneşli hava Pazar sabahı da kendisini gösterdi, sıralama turları esnasında güneş açsa da pist ıslaktı.

Sürücüler için ilk dakikalarda en zor tercih hangi lastiklerin tercih edileceğiydi, günün sonunda ana tercih kuru zemin lastikleri oldu.

Pole pozisyonu rahat bir seans geçiren Ricardo Feller'e gitti, 1.29.562 gibi çok iyi bir derece ile zirveye yerleşen Feller, sezonun birden fazla pole pozisyonu alan ilk ismi oldu.

İlk yarışta dokuz sıra birden kazanan Sheldon van der Linde 0.247 saniye geride ikinci olurken, iyi bir sonuca çok ihtiyacı olan Jack Aitken 0.466 saniye farkla üçüncüydü.

Dördüncü sırada sürpriz bir isim vardı: eski F1 ve DTM sürücülerinden Ralf Schumacher'in oğlu David Schumacher!

Bu dördüncülük, genç Alman sürücünün en iyi sıralama sonucu oldu.

İlk yarışı podyumda noktalayan Lucas Auer beşinci olurken, onu Marco Wittmann ve Maro Engel takip etti.

Porsche için işler pek iyi gitmedi, en iyi Porsche sekizinci sıradaki Dennis Olsen olurken, dün galibiyet kovalayan Thomas Preining bu kez 16. sırayla yetindi.

Cumartesi günü kariyerinin ilk galibiyetine ulaşan Mirko Bortolotti, seansın henüz üçüncü dakikasında kenara çekerek seansı kapattı.

SSR Performance takım patronu Mario Schuhbauer sürücüsünün bir teknik arıza yaşadığını doğruladı, ancak Bortolotti bu kez yarışa son sıradan başlayacak.

Dün ilk virajda büyük bir temasa karışan Christian Engelhart ve Ayhancan Güven'in araçları ise tamir edilemedi, nitekim araçların yeniden inşa edilmesi gerekiyordu.

Dolayısıyla iki sürücü de Pazar günkü yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Yarış, sadece 26 araçla gerçekleştirilecek.

Yüksek hızda kontrolü kaybeden Engelhart'ın Ayhancan'a çarpması sonucu gerçekleşen kaza, temsilcimizin aracının arka tarafını paramparça etmişti.