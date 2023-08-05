DTM Nürburgring: Bortolotti ilk kez galip, Ayhancan yarışı bitiremedi
Lamborghini sürücüsü Mirko Bortolotti, sonunda şeytanın bacağını kırmayı ve kariyerinin ilk zaferine ulaşmayı başardı. Temsilcimiz Ayhancan Güven ise talihsiz bir kaza sonucu yarış dışı.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan ve henüz ilk turlarda farkı bir saniyenin üstüne çeken Bortolotti, iki Güvenlik Aracı periyoduna ve çok az da olsa yağan yağmura rağmen damalı bayrağa kadar yerini rahatça korumayı başardı.
Böylece kariyerinin ilk galibiyetine ulaşan Bortolotti, aynı zamanda yedi yarışta galibiyete ulaşan yedinci farklı isim oldu.
İkinci sıra Lucas Auer'e gitti, yarışa sekizinci sıradan başlayan ve henüz startta dört sıra birden yükselen Winward Mercedes sürücüsü, pitlerde iki sıra daha kazandı ve başarılı bir sonuç elde etti.
Podyumu tamamlayan isimse şampiyona liderliğini koruyan Thomas Preining.
Dördüncü sırada Preining'in sadece yarım saniye gerisindeki Ricardo Feller yer aldı, Performans Dengesi nedeniyle aracında fazladan 20 kilogram ağırlık yer alan Preining'e saldıran Feller, rakibini geçmeyi başaramadı.
Beşinci sıra Preining'in takım arkadaşı Dennis Olsen'e giderken, altıncı ve yedinci sıra BMW sürücüleri Marco Wittmann ve Sheldon van der Linde'ye gitti.
Yarışa 16. sıradan başlayan ve henüz ilk turlardan epey agresif geçişler yapan, yer yer dış çizgileri zorlayan Sheldon, tam 9 sıra kazanmayı başardı.
Sheldon van der Linde, Schubert Motorsport BMW M4 GT3
Fotoğraf: Alexander Trienitz
İlk turlarda Franck Perera ile temas eden ve sonunculuğa kadar gerileyen Kelvin van der Linde de yarışın en iyilerinden biriydi, epey iyi bir yükseliş gerçekleştirerek damalı bayrağı sekizinci sırada gördü. Temas nedeniyle üç uzun tur cezası alan Perera ise 23. sırayla yetindi.
İlk onu tamamlayan isimler Patric Niederhauser ile Thierry Vermeulen oldular.
Yarışın bir noktasında kendini kesik kesik gösteren yağmur, Rene Rast ve Jack Aitken gibi isimlerin lastik kumarı oynamasına sebep oldu, ancak bu kumar tutmadı.
Sonuç olarak Rast yarışı 20. sırada tamamladı, Aitken ise ancak 22. olabildi.
Temsilcimiz Ayhancan Güven ise unutmak isteyeceği bir Cumartesi gününü geride bıraktı.
Gerilerden başladığı yarışta tempo tutturmaya çalışan Ayhancan, ilk viraj öncesi spin atan ve kontrolü tamamen kaybeden Christian Engelhart ile temas etti.
Engelhart'ın temasının ardından aracının arka tarafı paramparça olan Ayhancan ne yazık ki yarışa veda ettti.
DTM Nurburgring - Yarış sonuçları
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|Pitler
|Puan
|1
|M. Bortolotti Mirko Bortolotti SSR Performance
|92
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|39
|-
|25
|2
|L. Auer Lucas Auer Mercedes-AMG Team Winward
|22
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|39
|+1.199
|1.199
|20
|3
|T. Preining Thomas Preining Manthey EMA
|91
|Porsche 911 GT3 R (992)
|39
|+1.373
|0.174
|16
|4
|R. Feller Ricardo Feller Abt Sportsline
|7
|Audi R8 LMS Evo II
|39
|+0.545
|13
|5
|D. Olsen Dennis Olsen Manthey EMA
|90
|Porsche 911 GT3 R (992)
|39
|+1.210
|0.665
|11
|6
|M. Wittmann Marco Wittmann Project 1 Motorsport
|11
|BMW M4 GT3
|39
|+2.878
|1.668
|10
|7
|S. Linde Sheldon Linde Schubert Motorsport
|1
|BMW M4 GT3
|39
|+2.958
|0.080
|9
|8
|K. vanderLinde Kelvin vanderLinde Abt Sportsline
|3
|Audi R8 LMS Evo II
|39
|+3.134
|0.176
|8
|9
|P. Niederhauser Patric Niederhauser Tresor Orange1
|83
|Audi R8 LMS Evo II
|39
|+1.352
|7
|10
|
T. Vermeulen Thierry Vermeulen Emil Frey Racing
|69
|Ferrari 296 GT3
|39
|+0.746
|6
|11
|M. Drudi Mattia Drudi Tresor Orange1
|40
|Audi R8 LMS Evo II
|39
|+0.380
|5
|12
|M. Engel Maro Engel Mercedes-AMG Team Mann-Filter
|48
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|39
|+0.598
|0.218
|4
|13
|
P. Maximilian Paul Maximilian GRT Grasser Racing Team
|19
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|39
|+0.652
|0.054
|3
|14
|
T. Heinemann Tim Heinemann Toksport WRT
|9
|Porsche 911 GT3 R (992)
|39
|+0.506
|2
|15
|L. Stolz Luca Stolz Mercedes-AMG Team HRT
|4
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|39
|+0.354
|1
|16
|A. Maini Arjun Maini Mercedes-AMG Team HRT
|36
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|39
|+1.318
|0.964
|17
|
J. Owega Jusuf Owega Mercedes-AMG Team Mann-Filter
|84
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|39
|+0.123
|18
|C. Schmid Clemens Schmid GRT Grasser Racing Team
|63
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|39
|+0.806
|0.683
|19
|L. Heinrich Laurin Heinrich KÜS Team Bernhard
|75
|Porsche 911 GT3 R (992)
|39
|+0.372
|20
|R. Rast René Rast Schubert Motorsport
|33
|BMW M4 GT3
|39
|+4.422
|4.050
|21
|
S. Holzem Sandro Holzem Project 1 Motorsport
|56
|BMW M4 GT3
|39
|+0.627
|22
|J. Aitken Jack Aitken Emil Frey Racing
|14
|Ferrari 296 GT3
|38
|1 lap
|23
|
F. Perera Frank Perera SSR Performance
|94
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|38
|+1 Lap
|31.516
|24
|A. Deledda Alessio Deledda SSR Performance
|6
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|21
|17 laps
|25
|D. Schumacher David Schumacher Mercedes-AMG Team Winward
|27
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|20
|1 lap
|26
|A. Güven Ayhancan Güven KÜS Team Bernhard
|24
|Porsche 911 GT3 R (992)
|18
|2 laps
|27
|C. Engelhart Christian Engelhart Toksport WRT
|99
|Porsche 911 GT3 R (992)
|18
|+21 Laps
|1.577
|28
|L. Engstler Luca Engstler Liqui Moly Team Engstler
|8
|Audi R8 LMS Evo II
|9
|9 laps
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