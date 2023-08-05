DTM Nürburgring: Bortolotti ilk kez galip, Ayhancan yarışı bitiremedi

Yarışa pole pozisyonundan başlayan ve henüz ilk turlarda farkı bir saniyenin üstüne çeken Bortolotti, iki Güvenlik Aracı periyoduna ve çok az da olsa yağan yağmura rağmen damalı bayrağa kadar yerini rahatça korumayı başardı.

Böylece kariyerinin ilk galibiyetine ulaşan Bortolotti, aynı zamanda yedi yarışta galibiyete ulaşan yedinci farklı isim oldu.

İkinci sıra Lucas Auer'e gitti, yarışa sekizinci sıradan başlayan ve henüz startta dört sıra birden yükselen Winward Mercedes sürücüsü, pitlerde iki sıra daha kazandı ve başarılı bir sonuç elde etti.

Podyumu tamamlayan isimse şampiyona liderliğini koruyan Thomas Preining.

Dördüncü sırada Preining'in sadece yarım saniye gerisindeki Ricardo Feller yer aldı, Performans Dengesi nedeniyle aracında fazladan 20 kilogram ağırlık yer alan Preining'e saldıran Feller, rakibini geçmeyi başaramadı.

Beşinci sıra Preining'in takım arkadaşı Dennis Olsen'e giderken, altıncı ve yedinci sıra BMW sürücüleri Marco Wittmann ve Sheldon van der Linde'ye gitti.

Yarışa 16. sıradan başlayan ve henüz ilk turlardan epey agresif geçişler yapan, yer yer dış çizgileri zorlayan Sheldon, tam 9 sıra kazanmayı başardı.

Sheldon van der Linde, Schubert Motorsport BMW M4 GT3 Fotoğraf: Alexander Trienitz

İlk turlarda Franck Perera ile temas eden ve sonunculuğa kadar gerileyen Kelvin van der Linde de yarışın en iyilerinden biriydi, epey iyi bir yükseliş gerçekleştirerek damalı bayrağı sekizinci sırada gördü. Temas nedeniyle üç uzun tur cezası alan Perera ise 23. sırayla yetindi.

İlk onu tamamlayan isimler Patric Niederhauser ile Thierry Vermeulen oldular.

Yarışın bir noktasında kendini kesik kesik gösteren yağmur, Rene Rast ve Jack Aitken gibi isimlerin lastik kumarı oynamasına sebep oldu, ancak bu kumar tutmadı.

Sonuç olarak Rast yarışı 20. sırada tamamladı, Aitken ise ancak 22. olabildi.

Temsilcimiz Ayhancan Güven ise unutmak isteyeceği bir Cumartesi gününü geride bıraktı.

Gerilerden başladığı yarışta tempo tutturmaya çalışan Ayhancan, ilk viraj öncesi spin atan ve kontrolü tamamen kaybeden Christian Engelhart ile temas etti.

Engelhart'ın temasının ardından aracının arka tarafı paramparça olan Ayhancan ne yazık ki yarışa veda ettti.

DTM Nurburgring - Yarış sonuçları