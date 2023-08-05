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DTM / Nurburgring Yarış raporu

DTM Nürburgring: Bortolotti ilk kez galip, Ayhancan yarışı bitiremedi

Lamborghini sürücüsü Mirko Bortolotti, sonunda şeytanın bacağını kırmayı ve kariyerinin ilk zaferine ulaşmayı başardı. Temsilcimiz Ayhancan Güven ise talihsiz bir kaza sonucu yarış dışı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Mirko Bortolotti, SSR Performance Lamborghini Huracán EVO GT3

Yarışa pole pozisyonundan başlayan ve henüz ilk turlarda farkı bir saniyenin üstüne çeken Bortolotti, iki Güvenlik Aracı periyoduna ve çok az da olsa yağan yağmura rağmen damalı bayrağa kadar yerini rahatça korumayı başardı.

Böylece kariyerinin ilk galibiyetine ulaşan Bortolotti, aynı zamanda yedi yarışta galibiyete ulaşan yedinci farklı isim oldu.

İkinci sıra Lucas Auer'e gitti, yarışa sekizinci sıradan başlayan ve henüz startta dört sıra birden yükselen Winward Mercedes sürücüsü, pitlerde iki sıra daha kazandı ve başarılı bir sonuç elde etti.

Podyumu tamamlayan isimse şampiyona liderliğini koruyan Thomas Preining.

Dördüncü sırada Preining'in sadece yarım saniye gerisindeki Ricardo Feller yer aldı, Performans Dengesi nedeniyle aracında fazladan 20 kilogram ağırlık yer alan Preining'e saldıran Feller, rakibini geçmeyi başaramadı. 

Beşinci sıra Preining'in takım arkadaşı Dennis Olsen'e giderken, altıncı ve yedinci sıra BMW sürücüleri Marco Wittmann ve Sheldon van der Linde'ye gitti.

Yarışa 16. sıradan başlayan ve henüz ilk turlardan epey agresif geçişler yapan, yer yer dış çizgileri zorlayan Sheldon, tam 9 sıra kazanmayı başardı.

Sheldon van der Linde, Schubert Motorsport BMW M4 GT3

Sheldon van der Linde, Schubert Motorsport BMW M4 GT3

Fotoğraf: Alexander Trienitz

İlk turlarda Franck Perera ile temas eden ve sonunculuğa kadar gerileyen Kelvin van der Linde de yarışın en iyilerinden biriydi, epey iyi bir yükseliş gerçekleştirerek damalı bayrağı sekizinci sırada gördü. Temas nedeniyle üç uzun tur cezası alan Perera ise 23. sırayla yetindi.

İlk onu tamamlayan isimler Patric Niederhauser ile Thierry Vermeulen oldular.

Yarışın bir noktasında kendini kesik kesik gösteren yağmur, Rene Rast ve Jack Aitken gibi isimlerin lastik kumarı oynamasına sebep oldu, ancak bu kumar tutmadı.

Sonuç olarak Rast yarışı 20. sırada tamamladı, Aitken ise ancak 22. olabildi.

Temsilcimiz Ayhancan Güven ise unutmak isteyeceği bir Cumartesi gününü geride bıraktı.

Gerilerden başladığı yarışta tempo tutturmaya çalışan Ayhancan, ilk viraj öncesi spin atan ve kontrolü tamamen kaybeden Christian Engelhart ile temas etti.

Engelhart'ın temasının ardından aracının arka tarafı paramparça olan Ayhancan ne yazık ki yarışa veda ettti.

DTM Nurburgring - Yarış sonuçları

       
Sürücü bilgisi
   
Sıra Sürücü # Araç Tur Zaman Ara Pitler Puan
1 Italy M. Bortolotti Mirko Bortolotti SSR Performance 92 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 39 - 25
2 Austria L. Auer Lucas Auer Mercedes-AMG Team Winward 22 Mercedes-AMG GT3 Evo 39 +1.199 1.199 20
3 Austria T. Preining Thomas Preining Manthey EMA 91 Porsche 911 GT3 R (992) 39 +1.373 0.174 16
4 Switzerland R. Feller Ricardo Feller Abt Sportsline 7 Audi R8 LMS Evo II 39 +0.545 13
5 Norway D. Olsen Dennis Olsen Manthey EMA 90 Porsche 911 GT3 R (992) 39 +1.210 0.665 11
6 Germany M. Wittmann Marco Wittmann Project 1 Motorsport 11 BMW M4 GT3 39 +2.878 1.668 10
7 South Africa S. Linde Sheldon Linde Schubert Motorsport 1 BMW M4 GT3 39 +2.958 0.080 9
8 South Africa K. vanderLinde Kelvin vanderLinde Abt Sportsline 3 Audi R8 LMS Evo II 39 +3.134 0.176 8
9 Switzerland P. Niederhauser Patric Niederhauser Tresor Orange1 83 Audi R8 LMS Evo II 39 +1.352 7
10
T. Vermeulen Thierry Vermeulen Emil Frey Racing
69 Ferrari 296 GT3 39 +0.746 6
11 Italy M. Drudi Mattia Drudi Tresor Orange1 40 Audi R8 LMS Evo II 39 +0.380 5
12 Germany M. Engel Maro Engel Mercedes-AMG Team Mann-Filter 48 Mercedes-AMG GT3 Evo 39 +0.598 0.218 4
13
P. Maximilian Paul Maximilian GRT Grasser Racing Team
19 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 39 +0.652 0.054 3
14
T. Heinemann Tim Heinemann Toksport WRT
9 Porsche 911 GT3 R (992) 39 +0.506 2
15 Germany L. Stolz Luca Stolz Mercedes-AMG Team HRT 4 Mercedes-AMG GT3 Evo 39 +0.354 1
16 India A. Maini Arjun Maini Mercedes-AMG Team HRT 36 Mercedes-AMG GT3 Evo 39 +1.318 0.964
17
J. Owega Jusuf Owega Mercedes-AMG Team Mann-Filter
84 Mercedes-AMG GT3 Evo 39 +0.123
18 Austria C. Schmid Clemens Schmid GRT Grasser Racing Team 63 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 39 +0.806 0.683
19 Germany L. Heinrich Laurin Heinrich KÜS Team Bernhard 75 Porsche 911 GT3 R (992) 39 +0.372
20 Germany R. Rast René Rast Schubert Motorsport 33 BMW M4 GT3 39 +4.422 4.050
21
S. Holzem Sandro Holzem Project 1 Motorsport
56 BMW M4 GT3 39 +0.627
22 United Kingdom J. Aitken Jack Aitken Emil Frey Racing 14 Ferrari 296 GT3 38 1 lap
23
F. Perera Frank Perera SSR Performance
94 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 38 +1 Lap 31.516
24 Italy A. Deledda Alessio Deledda SSR Performance 6 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 21 17 laps
25 Germany D. Schumacher David Schumacher Mercedes-AMG Team Winward 27 Mercedes-AMG GT3 Evo 20 1 lap
26 Turkey A. Güven Ayhancan Güven KÜS Team Bernhard 24 Porsche 911 GT3 R (992) 18 2 laps
27 Germany C. Engelhart Christian Engelhart Toksport WRT 99 Porsche 911 GT3 R (992) 18 +21 Laps 1.577
28 Germany L. Engstler Luca Engstler Liqui Moly Team Engstler 8 Audi R8 LMS Evo II 9 9 laps
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DTM Nürburgring: İlk yarışta pole pozisyonu Bortolotti'nin, Ayhancan gerilerde

DTM Nürburgring: İkinci yarışın pole pozisyonu Feller'in, Ayhancan yarıştan çekildi!

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Rachit Thukral
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