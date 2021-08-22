DTM Nurburgring : Albon, hafta sonunun ikinci yarışında serideki ilk galibiyetine ulaştı

Pazar günü olaylı yarışta, 9 araç yarış dışı kalırken iki kez güvenlik aracı piste çıktı. Fakat Albon, bu kaostan kaçındı ve takım arkadaşı Liam Lawson’ın Monza’daki zaferi ardından Ferrari AF Corse’nin DTM’deki ikinci galibiyetini kazandı.

Yarışın orijinal startında Albon, GruppeM Mercedes sürücüsü Daniel Juncadella’nın önünde liderliğini korudu. SSR Performance sürücüsü Michael Ammermuller de Marco Wittmann’ın Walkenhorst BMW’sini geçerek Porsche’sini podyum pozisyonlarına getirdi.

Maximilian Buh’in Mucke Mercedes’i ile Lucas Auer’in AMG GT3’ü arasında yaşanan temas sonrasında Mucke pit duvarına çarptı ve ardından bu sene DTM’de sıklıkla olduğu gibi ikinci turda güvenlik aracı çıktı.

Buhk, aracını yeniden başlatabildi ve güvenli bir pozisyona park etti. Ardından 4. turda yarış devam etti.

Güvenlik aracı pite dönerken Albon, harika bir yeniden start aldı ve ardında bulunan Juncadella’nın liderlik ettiği grupla arasını açtı.

Britanyalı-Taylandlı sürücü pit stoptan sonra tekrardan lider olarak piste döndü ve ardından yeniden güvenlik aracı çıktı.

İkinci yeniden startta Albon, 9. sıradaydı çünkü önündeki 8 araç henüz pite girmemişti.

Fakat bu Albon için bir engel değildi ve 25 yaşındaki sürücü, kolaylıkla gridde yükselmeyi başardı. Güvenlik aracı öncesinde ikinci sırada yer alan Juncadella ise trafikte zaman kaybetti.

25. tura gelindiğinde Albon, 1. virajda frenajla Christian Klien’ın JP Motorsport McLaren’ını geçerek yeniden liderliği aldılar.

Rakibi Juncadella ise Klien ve Nico Muller’ı ancak 31 ve 32. turda pit stop yaptıklarında geçebildi. Albon, arkasındaki grupla arayı açtı ve 38. turun sonunda damalı bayrağı 5 saniye farkla gördü.

Wittman, yeniden startta Maximilian Gotz’u geçmesiyle Juncadella’nın ardında bu sezonki ikinci podyumunu kazandı.

Gotz ise T3 Motorsport’dan Esteban Muth’a karşı sert bir savunma yaptı ve Muth da beşinci olarak DTM’deki en iyi sonucunu elde etti.

Auer, ilk yeniden startta spin attıktan sonra güvenlik aracının piste çıkmasından faydalandı ve 6. olarak finiş gördü.

GetSpeed Mercedes’ten Arjun Maini, BMW fabrika sürücüsü Timo Glock’un önünde 7. oldu ve bu sezon ilk kez puan barajı içerisinde finiş gördü.

Vincent Abril, Muller’in önünde 9. sırayı korudu ve Klien ise ancak 11. olarak finiş görebildi.

Griddeki 23 araçtan sadece 14’ü finiş görebildi ve yarış dışı kalan isimlerin arasında şampiyona lideri Kelvin van der Linde ve Red Bull pilotu Lawson da vardı.

Lawson inişli bir yarış geçirdi ve 11. sıradan start aldıktan sonra ilk yeniden startta yaşanan kaostan faydalandı ve dördüncülüğe yükseldi.

Fakat Gotz ile temas yaşadıktan sonra sol arka lastiği patladı ve pozisyon kaybetmeye başladı. Ardından ikinci kez pit stop yapmak zorunda kaldı.

Fakat bu, ilk yarışta da finiş göremeyen Yeni Zelandalı pilot için kötü olayların sonu değildi.

İkinci yeniden startta Lawson, son şikana giderken van der Linde’nin tam yanındaydı ancak ikili virajın ilk kısmında ikili arasında temas yaşandı.

Bunun sonucunda van der Linde, önünde yer alan takım arkadaşı Mike Rockenfeller’e doğru savruldu.

İki Abt Sportline sürücüsü de önce pite geldi ve ardından yarıştan çekildi. Lawson da kazaya sebep olmaktan ötürü pitten geçme cezası aldıktan sonra yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Yarıştan çekilen diğer isimlerin arasında Ammermuller ve mekanik problemler yaşayan Rowe Racing BMW’den Sheldon van der Linde de bulunuyordu.

Yarış sonuçları: