Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Nurburgring DTM: Albon yağmur altında ilk DTM pole pozisyonunu kazandı
DTM / Nurburgring Yarış raporu

DTM Nurburgring : Albon, hafta sonunun ikinci yarışında serideki ilk galibiyetine ulaştı

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Formula 1 yedek pilotu Alex Albon, pole pozisyonundan başladığı ikinci Nurburgring yarışında kontrollü bir sürüşle galibiyete uzandı.

DTM Nurburgring : Albon, hafta sonunun ikinci yarışında serideki ilk galibiyetine ulaştı

Pazar günü olaylı yarışta, 9 araç yarış dışı kalırken iki kez güvenlik aracı piste çıktı. Fakat Albon, bu kaostan kaçındı ve takım arkadaşı Liam Lawson’ın Monza’daki zaferi ardından Ferrari AF Corse’nin DTM’deki ikinci galibiyetini kazandı.

Yarışın orijinal startında Albon, GruppeM Mercedes sürücüsü Daniel Juncadella’nın önünde liderliğini korudu. SSR Performance sürücüsü Michael Ammermuller de Marco Wittmann’ın Walkenhorst BMW’sini geçerek Porsche’sini podyum pozisyonlarına getirdi.

Maximilian Buh’in Mucke Mercedes’i ile Lucas Auer’in AMG GT3’ü arasında yaşanan temas sonrasında Mucke pit duvarına çarptı ve ardından bu sene DTM’de sıklıkla olduğu gibi ikinci turda güvenlik aracı çıktı. 

Buhk, aracını yeniden başlatabildi ve güvenli bir pozisyona park etti. Ardından 4. turda yarış devam etti.

Güvenlik aracı pite dönerken Albon, harika bir yeniden start aldı ve ardında bulunan Juncadella’nın liderlik ettiği grupla arasını açtı.

Britanyalı-Taylandlı sürücü pit stoptan sonra tekrardan lider olarak piste döndü ve ardından yeniden güvenlik aracı çıktı.

İkinci yeniden startta Albon, 9. sıradaydı çünkü önündeki 8 araç henüz pite girmemişti.

Fakat bu Albon için bir engel değildi ve 25 yaşındaki sürücü, kolaylıkla gridde yükselmeyi başardı. Güvenlik aracı öncesinde ikinci sırada yer alan Juncadella ise trafikte zaman kaybetti.

25. tura gelindiğinde Albon, 1. virajda frenajla Christian Klien’ın JP Motorsport McLaren’ını geçerek yeniden liderliği aldılar.

Rakibi Juncadella ise Klien ve Nico Muller’ı ancak 31 ve 32. turda pit stop yaptıklarında geçebildi. Albon, arkasındaki grupla arayı açtı ve 38. turun sonunda damalı bayrağı 5 saniye farkla gördü.

Wittman, yeniden startta Maximilian Gotz’u geçmesiyle Juncadella’nın ardında bu sezonki ikinci podyumunu kazandı.

Gotz ise T3 Motorsport’dan Esteban Muth’a karşı sert bir savunma yaptı ve Muth da beşinci olarak DTM’deki en iyi sonucunu elde etti.

Auer, ilk yeniden startta spin attıktan sonra güvenlik aracının piste çıkmasından faydalandı ve 6. olarak finiş gördü.

GetSpeed Mercedes’ten Arjun Maini, BMW fabrika sürücüsü Timo Glock’un önünde 7. oldu ve bu sezon ilk kez puan barajı içerisinde finiş gördü.

Vincent Abril, Muller’in önünde 9. sırayı korudu ve Klien ise ancak 11. olarak finiş görebildi.

Griddeki 23 araçtan sadece 14’ü finiş görebildi ve yarış dışı kalan isimlerin arasında şampiyona lideri Kelvin van der Linde ve Red Bull pilotu Lawson da vardı.

Lawson inişli bir yarış geçirdi ve 11. sıradan start aldıktan sonra ilk yeniden startta yaşanan kaostan faydalandı ve dördüncülüğe yükseldi.

Fakat Gotz ile temas yaşadıktan sonra sol arka lastiği patladı ve pozisyon kaybetmeye başladı. Ardından ikinci kez pit stop yapmak zorunda kaldı.

Fakat bu, ilk yarışta da finiş göremeyen Yeni Zelandalı pilot için kötü olayların sonu değildi.

İkinci yeniden startta Lawson, son şikana giderken van der Linde’nin tam yanındaydı ancak ikili virajın ilk kısmında ikili arasında temas yaşandı.

Bunun sonucunda van der Linde, önünde yer alan takım arkadaşı Mike Rockenfeller’e doğru savruldu.

İki Abt Sportline sürücüsü de önce pite geldi ve ardından yarıştan çekildi. Lawson da kazaya sebep olmaktan ötürü pitten geçme cezası aldıktan sonra yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Yarıştan çekilen diğer isimlerin arasında Ammermuller ve mekanik problemler yaşayan Rowe Racing BMW’den Sheldon van der Linde de bulunuyordu.

Yarış sonuçları:

Sıra # Sürücü Araç Fark
1 23 Thailand Alexander Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020  
2 8 Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 4.634
3 11 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 7.994
4 4 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 8.759
5 10 Belgium Esteban Muth Lamborghini Huracán GT3 Evo 9.448
6 22 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 21.742
7 36 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 22.788
8 16 Germany Timo Glock BMW M6 GT3 43.746
9 5 France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 47.261
10 51 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 47.334
11 15 Austria Christian Klien McLaren 720S GT3 47.467
12 12 Germany Christopher Haase Audi R8 LMS Evo 48.598
13 26 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 49.015
14 99 Germany Markus Winkelhock Audi R8 LMS Evo 1'11.731
15 30 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 14 Laps
16 3 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo 21 Laps
17 9 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 21 Laps
18 92 Michael Ammermüller Porsche 911 GT3 R 22 Laps
19 31 South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 22 Laps
20 6 Germany Hubert Haupt Mercedes-AMG GT3 Evo 31 Laps
21 7 Germany Luca Stolz Mercedes-AMG GT3 Evo 35 Laps
22 57 United Kingdom Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 35 Laps
23 18 Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 37 Laps
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Nurburgring DTM: Albon yağmur altında ilk DTM pole pozisyonunu kazandı

Önceki haber

Nurburgring DTM: Albon yağmur altında ilk DTM pole pozisyonunu kazandı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Le Mans

2021 Le Mans 24 Saat: #7 Toyota ilk kez kazandı, LMP2'de galibiyet son turda el değiştirdi!

1 s
2
World Superbike

WSBK Navarra: Superpole yarışını Redding kazandı, Toprak 3. oldu

5 s
3
World Superbike

WSBK Navarra: İkinci yarışı Toprak kazandı, Rea ile puanını eşitledi!

2 s
4
Formula 1

Alonso: "Takvimde artık kesinlik yok"

4 s
5
Formula 1

Capito, Aston Martin'in şampiyonluk hedefini "fazla iddialı" olarak görüyor

3 s
Son Haberler
DTM Nurburgring : Albon, hafta sonunun ikinci yarışında serideki ilk galibiyetine ulaştı
DTM

DTM Nurburgring : Albon, hafta sonunun ikinci yarışında serideki ilk galibiyetine ulaştı

7dk
Nurburgring DTM: Albon yağmur altında ilk DTM pole pozisyonunu kazandı
DTM

Nurburgring DTM: Albon yağmur altında ilk DTM pole pozisyonunu kazandı

6 s
DTM Nurburgring: Van der Linde, dominant galibiyetiyle şampiyonadaki avantajını arttırdı
DTM

DTM Nurburgring: Van der Linde, dominant galibiyetiyle şampiyonadaki avantajını arttırdı

21 Ağu 2021
DTM Nurburgring: Kelvin van der Linde üçüncü kez pole pozisyonunu kazandı
DTM

DTM Nurburgring: Kelvin van der Linde üçüncü kez pole pozisyonunu kazandı

21 Ağu 2021
Porsche, Nürburgring'de DTM'e katılacak
DTM

Porsche, Nürburgring'de DTM'e katılacak

16 Ağu 2021
Son Videolar
DTM: Round 4 - Nurburgring 1. Yarış Özeti 03:50
DTM
23 s

DTM: Round 4 - Nurburgring 1. Yarış Özeti

DTM: Zolder 2. yarış özeti 03:26
DTM
11 Ağu 2021

DTM: Zolder 2. yarış özeti

DTM: Zolder 1. yarış özeti 03:26
DTM
11 Ağu 2021

DTM: Zolder 1. yarış özeti

Paffet'in DTM'ye dönüşü seyahat yasakları nedeniyle ertelendi 00:40
DTM
30 Tem 2021

Paffet'in DTM'ye dönüşü seyahat yasakları nedeniyle ertelendi

DTM sezon öncesi testleri: 2. gün özeti 01:31
DTM
12 Haz 2021

DTM sezon öncesi testleri: 2. gün özeti

Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
DTM Nurburgring: Van der Linde, dominant galibiyetiyle şampiyonadaki avantajını arttırdı Nurburgring
DTM

DTM Nurburgring: Van der Linde, dominant galibiyetiyle şampiyonadaki avantajını arttırdı

DTM Nurburgring: Kelvin van der Linde üçüncü kez pole pozisyonunu kazandı Nurburgring
DTM

DTM Nurburgring: Kelvin van der Linde üçüncü kez pole pozisyonunu kazandı

Suzuka 8 Saat yarışı iptal edildi
FIM Endurance

Suzuka 8 Saat yarışı iptal edildi

Çok Okunanlar Bugün

2021 Le Mans 24 Saat: #7 Toyota ilk kez kazandı, LMP2'de galibiyet son turda el değiştirdi!
Le Mans Le Mans

2021 Le Mans 24 Saat: #7 Toyota ilk kez kazandı, LMP2'de galibiyet son turda el değiştirdi!

WSBK Navarra: Superpole yarışını Redding kazandı, Toprak 3. oldu
World Superbike World Superbike

WSBK Navarra: Superpole yarışını Redding kazandı, Toprak 3. oldu

WSBK Navarra: İkinci yarışı Toprak kazandı, Rea ile puanını eşitledi!
World Superbike World Superbike

WSBK Navarra: İkinci yarışı Toprak kazandı, Rea ile puanını eşitledi!

Alonso: "Takvimde artık kesinlik yok"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Takvimde artık kesinlik yok"

Capito, Aston Martin'in şampiyonluk hedefini "fazla iddialı" olarak görüyor
Formula 1 Formula 1

Capito, Aston Martin'in şampiyonluk hedefini "fazla iddialı" olarak görüyor

Alpine neden F1 yönetiminin istediği türde bir takım ve bunun sonucu ne olabilir?
Formula 1 Formula 1

Alpine neden F1 yönetiminin istediği türde bir takım ve bunun sonucu ne olabilir?

Gasly: "Red Bull beni ana takımda istemiyor gibi görünüyor"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "Red Bull beni ana takımda istemiyor gibi görünüyor"

Ferrari, rüzgar tünelindeki ekstra çalışmasında 0.1 saniyeden az zaman kazanmış
Formula 1 Formula 1

Ferrari, rüzgar tünelindeki ekstra çalışmasında 0.1 saniyeden az zaman kazanmış

Son Haberler

DTM Nurburgring : Albon, hafta sonunun ikinci yarışında serideki ilk galibiyetine ulaştı
DTM DTM

DTM Nurburgring : Albon, hafta sonunun ikinci yarışında serideki ilk galibiyetine ulaştı

Nurburgring DTM: Albon yağmur altında ilk DTM pole pozisyonunu kazandı
DTM DTM

Nurburgring DTM: Albon yağmur altında ilk DTM pole pozisyonunu kazandı

DTM Nurburgring: Van der Linde, dominant galibiyetiyle şampiyonadaki avantajını arttırdı
DTM DTM

DTM Nurburgring: Van der Linde, dominant galibiyetiyle şampiyonadaki avantajını arttırdı

DTM Nurburgring: Kelvin van der Linde üçüncü kez pole pozisyonunu kazandı
DTM DTM

DTM Nurburgring: Kelvin van der Linde üçüncü kez pole pozisyonunu kazandı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.