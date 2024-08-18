DTM Nürburgring 2. yarış: Van der Linde kazandı, Ayhancan 5. sırada!

Nürburgring'deki ikinci yarış, cumartesi günkü ilk yarışın aksine güneşli koşullarda başladı.

Öğleden önce gerçekleşen sıralama turlarında yanlış strateji nedeniyle 19. sırayı elde eden temsilcimiz Ayhancan Güven, yarışa gridin gerisinden başlamış oldu.

18. sırada yer alan Clemens Schmid, teknik sorunlar nedeniyle formasyon turunda aracını kenara çekti ve yarışa başlamadan veda etti.

Yarışın başlamasının ardından Luca Stolz, ilk virajda yaşadığı temas sebebiyle spin atsa da mücadeleye geri dönmeyi başardı.

İlk iki sıradaki Maro Engel ve Ricardo Feller yerini korurken, Sheldon van der Linde üçüncü sıraya kadar yükseldi. Marco Wittmann ise bir sıra gerilemiş oldu.

Temsilcimiz Ayhancan ise üç sıra kazanarak 16.lığa yükseldi.

İlk 4 dakikanın ardından Sheldon van der Linde, bir sıra daha kazanarak ikinciliği elde etmeyi başardı.

Bu esnada Nicki Thiim'in yavaşlayarak, dumanlar çıkan aracını yarıştan çektiğini gördük. Bunun ardından güvenlik aracı yarışa dahil oldu.

50 dakika kala güvenlik aracı içeri girdi ve heyecan kaldığı yerden devam etti.

Sheldon van der Linde, giderek Maro Engel ile arayı kapattı ve liderlik için atak yapacak mesafeye geldi.

Liderlik için kıyasıya mücadele izlerken arkadaki Ricardo Feller ve Marco Wittmann da buna dahil oldu. Mücadelenin sonunda Maro Engel de dahil olmak üzere ilk dörtlü yerini korumaya devam etti.

Arkada ise Ayhancan Güven 13. sıraya kadar yükseldi.

Ayhancan Güven, Manthey EMA Fotoğraf: Alexander Trienitz

40 dakika kala Arjun Maini'nin spin atıp yarışa veda etmesinin ardından yarışa yeniden güvenlik aracı dahil oldu ve pitler ertelendi.

Arjun Maini'nin aracının pistten kaldırılmasının ardından güvenlik aracı yeniden pite girdi ve yarış yeniden başladı.

34 dakika kala pit penceresi açıldı ve sürücüler yavaş yavaş pite girmeye başladı.

İkinci sıradaki Sheldon van der Linde pite giren ilk isimlerden biri olurken, Maro Engel ve Ricardo Feller'in de sonrasında pite girmesiyle liderliğe Marco Wittmann yükseldi.

Ayhancan Güven pite geç girmeyi tercih eden isimlerden biri olarak üçüncü sıraya kadar çıktı.

Bu sırada, pitlerden önce lider olarak ilerleyen Maro Engel'ın Rene Rast ile temas edip spin attığı görüntüleri yansıdı. Rene Rast kazaya sebep olma gerekçesiyle üç tur cezası aldı.

Pit penceresinin kapanmasına 10 dakika kala ilk üçte Jack Aitken, Ayhancan Güven ve Thierry Vermeulen yer alıyordu.

Sonrasında Ayhancan Güven de pite girdi ve 6.5 saniyelik pitin ardından pitten 4. sırada çıktı.

Bu esnada Jack Aitken ve Marco Wittmann arasında bir temas gördük. Temasın ardından bu olay inceleme altına alındı, sonrasında Aitken'a bir ceza geldi.

Pit penceresinin kapanmasına 6 dakika kala tüm grid pite girmiş oldu ve pist üstü mücadele yeniden başladı.

1 saatlik yarışın sonunda galibiyete ulaşan isim, yarışa dokuzuncu sıradan başlayan Sheldon van der Linde oldu.

Yarışın büyük bölümünü lider götüren Maro Engel ikinci olurken, Marco Wittmann üçüncü oldu.

Kelvin van der Linde dördüncü olurken, Temsilcimiz Ayhancan Güven ise geriden başladığı yarışta harika bir performans göstererek beşinci sırada yer aldı.

İlk 10'u tamamlayan isimler sırasıyla Thomas Preining, Thierry Vermeulen, Ricardo Feller, Mirko Bortolotti ve Franck Perera oldu.

Yarış Sonucu: