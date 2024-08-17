DTM Nürburgring 1. yarış: Pole'den başlayan van der Linde kazandı, Ayhancan 17. oldu

DTM'in Nürburgring hafta sonundaki 1 saat + 1 tur boyunca sürecek ilk yarışı, sıralama turlarında çiseleyen yağmur koşullarının ardından yoğun bir yağış altında ve 18.5 derece sıcaklıkta başladı.

Yoğun yağış nedeniyle yarış kontrolün kararı doğrultusunda ilk iki tur güvenlik aracının arkasında koşuldu. Bütün sürücülerde ıslak zemin lastiklerini tercih etmişti.

2 turun ardından güvenlik aracı pistten çıktı ve yarış başladı. İlk turlarda birçok sürücü arasında çekişme yaşandı. İlk iki sıra değişmezken, dördüncü sıradaki Engel, Auer'i geride bırakarak üçüncü sırayı aldı.

Bu esnada temsilcimiz Ayhancan Güven ile arkasındaki Aitken arasında ciddi bir mücadele yaşandı ve yaşanan mücadele sonrasında Aitken, Ayhancan'ı geride bırakarak 8. sırayı aldı.

McLaren'dan Schmid, spin atarak pist dışındaki levhalara çarpsa da duvara çarpmadı ve piste sonuncu olarak da olsa geri dönmeyi başardı.

Yarışa 5. sıradan başlayan Vermeulen yaşadığı temas dolayısıyla 7 sıra kaybetti ve 12'inciliğe kadar geriledi ve böylece Ayhancan başladığı sıra olan 8'inciliğe yeniden yükselmiş oldu.

Önde van der Linde liderliğini sağlamlaştırırken Bortolotti ve Engel de onu takip ettiler.

Aitken önündeki, Feller'ı geride bırakarak 6. sıraya yükselirken, kısa süre sonra Ayhancan da önündeki Feller'ı geride bırakarak 7. sıraya yerleşti.

Yarışın bitimine 40 dakika kala, 20 dakikalık süre boyunca pit penceresi açıldı. Bu kapsamda pite gelen ilk iki isim Feller ve Stolz oldu.

Pit penceresinin kapanmasına 10 dakika kala arkalarda yer alan birçok sürücü pite gelirken öndeki yer alan ilk 7 pistte kalmaya devam etti.

Bu esnada Aitken, önündeki Thiim'e atak yapmaya çalışırken Ayhancan bu fırsattan yararlanarak öne geçti ve 6. sırayı aldı. Aitken, Ayhancan'ı zorlayarak pozisyonu geri almaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Ancak Ayhancan kısa süre sonra virajı almaya çalışırken kontrolü kaybederek çakıllara doğru çıktı ve Witmann ve Aitken'in arkasında 8'inciliğe geriledi.

Pit penceresinin kapanmasına 5,5 dakika kala yarış lideri van der Linde pite geldi ve böylece yeni lider Bortolotti oldu.

Pit duvarının kapanmasına 3,5 dakika kala sürücüler pite gelmeye devam ederken, Ayhancan pist üzerinde kalarak 4. sıraya kadar yükseldi. Ayhancan'ın önündeki Bortolotti, Engel, Witmann de pite geldiler. Böylece pist üzerinde pite girmeyen tek sürücü olarak kalan Ayhancan Güven liderliğe yükseldi.

Pit penceresinin kapanmasına saniyeler kala Ayhancan Güven pite gelmeyi başardı ve 5. olarak Aitken'in önünde yarışa döndü.

Thiim pitten yeni çıkan Ayhancan'ı geride bırakmaya çalışırken ikili çarpıştı ve spin attılar. Ayhancan bir süre boyunca pistte durarak sarı bayrakların çıkmasına neden oldu ve 17. sıraya kadar geriledi. Ayhancan aynı zamanda pit yolunda beyaz çizginin üzerinden geçtiği için incelemeye alındı.

Kısa süre sonra Ayhancan'a hakemler tarafından Thiim ile yaşadığı olaydan dolayı "çarpışmaya sebep olma" sebebiyle 3 ceza turu verildi.

Yarışa pole'den başlayan van der Linde yarışı lider sürdürürken onu Bortolotti, Engel ve üçüncü sırada yarışın başında pozisyonunu Engel'e kaybeden Auer takip etti.

Bu esnada Thiim ile Ayhancan'ın takım arkadaşı Preining arasında 7. sıra için kıyasıya bir mücadele yaşandı. Bu mücadelede Thiim önde kalmayı başardı. Ancak yarışın bitimine 2 dakikadan az bir süre kalıncaya kadar ikili arasındaki kıyasıya mücadele sürdü ve sonunda Preining, Thiim'i geride bırakarak 7. sırayı almayı başardı.

Yarışa pole'den başlayan van der Linde zafere ulaşırken, Bortolotti ikinci, Engel üçüncü, Auer dördüncü, Aitken beşinci oldu. Bu zafer van der Linde'nin bu sezon aldığı ikinci galibiyet oldu.

Wittmann, Preining, Thiim, Feller ve Maini sırasıyla ilk 10'u tamamladı.

Temsilcimiz Ayhancan Güven yarışta güçlü bir tempo gösterse ve ilk 6 içinde tamamlaması muhtemel olsa da yaşadığı kaza nedeniyle 17. olarak yarışı tamamladı.

Yarış Sonucu: