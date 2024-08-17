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Yarış ayak raporu
DTM Nurburgring

DTM Nürburgring 1. yarış: Pole'den başlayan van der Linde kazandı, Ayhancan 17. oldu

2024 DTM Şampiyonasının altıncı ayağı Nürburgring'de ilk yarışta zafere ulaşan pole'den başlayan Kelvin van der Linde oldu. Mirko Bortolotti ve Maro Engel podyumu tamamlarken, temsilcimiz Ayhancan Güven 17. sırada bitirdi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Kelvin van der Linde, Team ABT Sportsline Audi R8 LMS GT3

Kelvin van der Linde, Team ABT Sportsline Audi R8 LMS GT3

Fotoğraf: Alexander Trienitz

DTM'in Nürburgring hafta sonundaki 1 saat + 1 tur boyunca sürecek ilk yarışı, sıralama turlarında çiseleyen yağmur koşullarının ardından yoğun bir yağış altında ve 18.5 derece sıcaklıkta başladı.

Yoğun yağış nedeniyle yarış kontrolün kararı doğrultusunda ilk iki tur güvenlik aracının arkasında koşuldu. Bütün sürücülerde ıslak zemin lastiklerini tercih etmişti.

2 turun ardından güvenlik aracı pistten çıktı ve yarış başladı. İlk turlarda birçok sürücü arasında çekişme yaşandı. İlk iki sıra değişmezken, dördüncü sıradaki Engel, Auer'i geride bırakarak üçüncü sırayı aldı.

Bu esnada temsilcimiz Ayhancan Güven ile arkasındaki Aitken arasında ciddi bir mücadele yaşandı ve yaşanan mücadele sonrasında Aitken, Ayhancan'ı geride bırakarak 8. sırayı aldı.

McLaren'dan Schmid, spin atarak pist dışındaki levhalara çarpsa da duvara çarpmadı ve piste sonuncu olarak da olsa geri dönmeyi başardı.

Yarışa 5. sıradan başlayan Vermeulen yaşadığı temas dolayısıyla 7 sıra kaybetti ve 12'inciliğe kadar geriledi ve böylece Ayhancan başladığı sıra olan 8'inciliğe yeniden yükselmiş oldu.

Önde van der Linde liderliğini sağlamlaştırırken Bortolotti ve Engel de onu takip ettiler.

Aitken önündeki, Feller'ı geride bırakarak 6. sıraya yükselirken, kısa süre sonra Ayhancan da önündeki Feller'ı geride bırakarak 7. sıraya yerleşti.

Yarışın bitimine 40 dakika kala, 20 dakikalık süre boyunca pit penceresi açıldı. Bu kapsamda pite gelen ilk iki isim Feller ve Stolz oldu.

Pit penceresinin kapanmasına 10 dakika kala arkalarda yer alan birçok sürücü pite gelirken öndeki yer alan ilk 7 pistte kalmaya devam etti.

Bu esnada Aitken, önündeki Thiim'e atak yapmaya çalışırken Ayhancan bu fırsattan yararlanarak öne geçti ve 6. sırayı aldı. Aitken, Ayhancan'ı zorlayarak pozisyonu geri almaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Ancak Ayhancan kısa süre sonra virajı almaya çalışırken kontrolü kaybederek çakıllara doğru çıktı ve Witmann ve Aitken'in arkasında 8'inciliğe geriledi.

Pit penceresinin kapanmasına 5,5 dakika kala yarış lideri van der Linde pite geldi ve böylece yeni lider Bortolotti oldu.

Pit duvarının kapanmasına 3,5 dakika kala sürücüler pite gelmeye devam ederken, Ayhancan pist üzerinde kalarak 4. sıraya kadar yükseldi. Ayhancan'ın önündeki Bortolotti, Engel, Witmann de pite geldiler. Böylece pist üzerinde pite girmeyen tek sürücü olarak kalan Ayhancan Güven liderliğe yükseldi.

Pit penceresinin kapanmasına saniyeler kala Ayhancan Güven pite gelmeyi başardı ve 5. olarak Aitken'in önünde yarışa döndü.

Thiim pitten yeni çıkan Ayhancan'ı geride bırakmaya çalışırken ikili çarpıştı ve spin attılar. Ayhancan bir süre boyunca pistte durarak sarı bayrakların çıkmasına neden oldu ve 17. sıraya kadar geriledi. Ayhancan aynı zamanda pit yolunda beyaz çizginin üzerinden geçtiği için incelemeye alındı.

Kısa süre sonra Ayhancan'a hakemler tarafından Thiim ile yaşadığı olaydan dolayı "çarpışmaya sebep olma" sebebiyle 3 ceza turu verildi.

Yarışa pole'den başlayan van der Linde yarışı lider sürdürürken onu Bortolotti, Engel ve üçüncü sırada yarışın başında pozisyonunu Engel'e kaybeden Auer takip etti.

Bu esnada Thiim ile Ayhancan'ın takım arkadaşı Preining arasında 7. sıra için kıyasıya bir mücadele yaşandı. Bu mücadelede Thiim önde kalmayı başardı. Ancak yarışın bitimine 2 dakikadan az bir süre kalıncaya kadar ikili arasındaki kıyasıya mücadele sürdü ve sonunda Preining, Thiim'i geride bırakarak 7. sırayı almayı başardı.

Yarışa pole'den başlayan van der Linde zafere ulaşırken, Bortolotti ikinci, Engel üçüncü, Auer dördüncü, Aitken beşinci oldu. Bu zafer van der Linde'nin bu sezon aldığı ikinci galibiyet oldu.

Wittmann, Preining, Thiim, Feller ve Maini sırasıyla ilk 10'u tamamladı.

Temsilcimiz Ayhancan Güven yarışta güçlü bir tempo gösterse ve ilk 6 içinde tamamlaması muhtemel olsa da yaşadığı kaza nedeniyle 17. olarak yarışı tamamladı.

Yarış Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Araç Tur Zaman Ara Pitler Puan
1 South Africa K. vanderLinde Abt Sportsline 3 Audi R8 LMS Evo II 37

1:02'59.258

     25
2 Italy M. Bortolotti SSR Performance 92 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 37

+15.232

1:03'14.490

 15.232   20
3 Germany M. Engel Mercedes-AMG Team Winward 130 Mercedes-AMG GT3 Evo 37

+16.377

1:03'15.635

 1.145   16
4 Austria L. Auer Mercedes-AMG Team Mann-Filter 22 Mercedes-AMG GT3 Evo 37

+28.491

1:03'27.749

 12.114   13
5 United Kingdom J. Aitken Emil Frey Racing 14 Ferrari 296 GT3 37

+30.474

1:03'29.732

 1.983   11
6 Germany M. Wittmann Schubert Motorsport 11 BMW M4 GT3 37

+32.417

1:03'31.675

 1.943   10
7 Austria T. Preining Manthey EMA 91 Porsche 911 GT3 R 37

+36.799

1:03'36.057

 4.382   9
8 Denmark N. Thiim SSR Performance 94 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 37

+39.961

1:03'39.219

 3.162   8
9 Switzerland R. Feller Abt Sportsline 7 Audi R8 LMS Evo II 37

+43.820

1:03'43.078

 3.859   7
10 India A. Maini Mercedes-AMG Team HRT 36 Mercedes-AMG GT3 Evo 37

+44.262

1:03'43.520

 0.442   6
11 Germany R. Rast Schubert Motorsport 33 BMW M4 GT3 37

+44.962

1:03'44.220

 0.700   5
12 Germany L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT 4 Mercedes-AMG GT3 Evo 37

+51.501

1:03'50.759

 6.539   4
13 South Africa S. Linde Schubert Motorsport 31 BMW M4 GT3 37

+52.643

1:03'51.901

 1.142   3
14
F. Perera GRT Grasser Racing Team
 63 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 37

+56.543

1:03'55.801

 3.900   2
15 Germany P. Maximilian Paul Motorsport 71 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 37

+1'02.918

1:04'02.176

 6.375   1
16
T. Vermeulen Emil Frey Racing
 69 Ferrari 296 GT3 37

+1'08.308

1:04'07.566

 5.390    
17 Turkey A. Güven Manthey EMA 90 Porsche 911 GT3 R 37

+1'13.496

1:04'12.754

 5.188    
18 Germany L. Engstler GRT Grasser Racing Team 19 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 36

+1 Lap

1:03'12.939

 1 Lap    
19
B. Dörr Dörr Motorsport
 25 McLaren 720S GT3 Evo 36

+1 Lap

1:03'33.401

 20.462    
20 Austria C. Schmid Dörr Motorsport 85 McLaren 720S GT3 Evo 36

+1 Lap

1:04'27.815

 54.414    
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