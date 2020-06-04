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DTM / Norisring / Son dakika

DTM, Norisring'deki açılış yarışını iptal etmek zorunda kalacak

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DTM, Norisring'deki açılış yarışını iptal etmek zorunda kalacak
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sven Haidinger
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Haz 2020 17:24

Nürnberg şehri, yarışın önümüzdeki ay planlandığı gibi devam etmesine izin vermeyecek ve bundan ötürü DTM sezonunun açılış yarışı iptal edilecek.

DTM, Çarşamba günü güncellenmiş takvimi yayınladı ve buna göre Norisring, 10-12 Temmuz'da sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapacak. Bu ilginç bir karardı çünkü diğer seriler koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm cadde yarışlarını iptal etmişti.

Nosiring'in DTM yarışına ev sahipliği yapma umutları, Mayıs ayında pistin hemen yanında yer alan Max-Morlock Stadyumu'nda düzenlenen seyircisiz futbol maçıyla daha da artmıştı.

Ancak Perşembe günü yayınlanan bir basın açıklamasında Nürnberg kenti, Eylül ayının başına kadar büyük etkinliklerin yapılamayacağını ve bu yüzden yarışın da gerçekleşemeyeceğini duyurdu.

"Koronavirüs krizi sırasında yürürlükte olan Enfeksiyon Koruma Yönetmeliği ve büyük etkinliklerin yasaklanması nedeniyle, 10 ila 12 Temmuz tarihleri ​​arasında yapılması planlanan DTM Norisring yarışı için onay veremiyoruz."

"Bu etkinliğin seyircisiz yarış bile olsa, enfeksiyon koruma yasası nedeniyle onaylanamayacağına ve buna istisnai bir onay veremeyeceğimize karar verdik."

Norisring ayağı takvimde düşerse, 2020 DTM sezonu 1-2 Ağustos'ta Spa-Francorchamps pistinde başlayacak.

Belçika ayağı, DTM programına sonradan eklendi ve normal bir DTM etkinliği gibi üç gün yerine, iki gün üzerinden gerçekleştirilecek.

DTM, 2005'ten bu yana ilk kez Belçika'da yarış yapmak için yerel yetkililerden onay bekliyor.

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Seri DTM
Etkinlik Norisring
Editör Rachit Thukral

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