DTM Norisring sıralama turları: Sheldon pole pozisyonunda, Ayhancan az farkla üçüncü!

Norisring takvimin en kısa pisti ve 27 sürücünün aynı anda tur atması imkansız, bu nedenle sıralama turları iki grup halinde gerçekleştirildi. Her grubun iyi bir tur atabilmek için 20 dakikası vardı.

İki grupta da rekabet oldukça sıkıydı, seyirciler için iyi haber ise B Grubu'ndaki sürücülerin çok hızlı olması ve hiçbir şeyin son saniyeye kadar belli olmamasıydı.

B Grubu'nda piste çıkan 48.775 gibi bir derece yakalayan Sheldon, temsilcimiz Ayhancan Güven'in ve abisi Kelvin van der Linde'nin baskılarına rağmen pole pozisyonuna ulaşan isim olmayı başardı.

Ayhancan grubunu sadece 0.016 saniye geride ikinci bitirirken, Kelvin 0.046 saniye geride üçüncülüğe ulaştı.

Temsilcimizin normalde yarışa ikinci başlaması gerekiyor, ancak grup sisteminin sonradan piste çıkan sürücülere hızlanmış pistte sürüş yapma fırsatı tanımasından ötürü en hızlı gruptakiler tek sayılardan, diğer gruptakiler ise çift sayılardan start alıyor.

Bu nedenle Ayhancan yarınki mücadeleye üçüncü sıradan başlayacak.

B Grubu'nda Rene Rast dördüncü olurken, onu Jusuf Owega ve Dennis Olsen takip etti. Marco Wittmann ise dokuzunculukla yetindi ve yarışa 17. sıradan başlayacak.

Ayhancan Güven, KÜS Team Bernhard Porsche 911 GT3-R Fotoğraf: Andreas Beil

A Grubu'na baktığımızda ise Thomas Preining'in 48.933'lük turuyla net şekilde lider olduğunu görüyoruz, kendisinin 0.113 saniye gerisinde Luca Stolz, onun 0.003 saniye gerisinde Mirko Bortolotti yer almakta.

Lucas Auer dördüncü olurken, onu Ricardo Feller, Laurin Heinrich ve Maro Engel takip etmekte.

İlk haftaların başarılı ismi Franck Perera dokuzunculukla yetinirken, kabusu yaşayan Jack Aitken ancak 13. olabildi ve yarışa en arkalardan başlayacak.

A Grubu sonuç tablosu

B grubu sonuç tablosu