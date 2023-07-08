DTM Norisring sıralama turları: Sheldon pole pozisyonunda, Ayhancan az farkla üçüncü!
Son DTM şampiyonu Sheldon van der Linde, epey yakın geçen sıralama turlarının en hızlı ismi olmayı başardı, temsilcimiz Ayhancan Güven ise çok ama çok az bir farkla üçüncü sırada.
Norisring takvimin en kısa pisti ve 27 sürücünün aynı anda tur atması imkansız, bu nedenle sıralama turları iki grup halinde gerçekleştirildi. Her grubun iyi bir tur atabilmek için 20 dakikası vardı.
İki grupta da rekabet oldukça sıkıydı, seyirciler için iyi haber ise B Grubu'ndaki sürücülerin çok hızlı olması ve hiçbir şeyin son saniyeye kadar belli olmamasıydı.
B Grubu'nda piste çıkan 48.775 gibi bir derece yakalayan Sheldon, temsilcimiz Ayhancan Güven'in ve abisi Kelvin van der Linde'nin baskılarına rağmen pole pozisyonuna ulaşan isim olmayı başardı.
Ayhancan grubunu sadece 0.016 saniye geride ikinci bitirirken, Kelvin 0.046 saniye geride üçüncülüğe ulaştı.
Temsilcimizin normalde yarışa ikinci başlaması gerekiyor, ancak grup sisteminin sonradan piste çıkan sürücülere hızlanmış pistte sürüş yapma fırsatı tanımasından ötürü en hızlı gruptakiler tek sayılardan, diğer gruptakiler ise çift sayılardan start alıyor.
Bu nedenle Ayhancan yarınki mücadeleye üçüncü sıradan başlayacak.
B Grubu'nda Rene Rast dördüncü olurken, onu Jusuf Owega ve Dennis Olsen takip etti. Marco Wittmann ise dokuzunculukla yetindi ve yarışa 17. sıradan başlayacak.
Ayhancan Güven, KÜS Team Bernhard Porsche 911 GT3-R
Fotoğraf: Andreas Beil
A Grubu'na baktığımızda ise Thomas Preining'in 48.933'lük turuyla net şekilde lider olduğunu görüyoruz, kendisinin 0.113 saniye gerisinde Luca Stolz, onun 0.003 saniye gerisinde Mirko Bortolotti yer almakta.
Lucas Auer dördüncü olurken, onu Ricardo Feller, Laurin Heinrich ve Maro Engel takip etmekte.
İlk haftaların başarılı ismi Franck Perera dokuzunculukla yetinirken, kabusu yaşayan Jack Aitken ancak 13. olabildi ve yarışa en arkalardan başlayacak.
|Sıra
|Sürücü
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|Thomas Preining
|Porsche 911 GT3 R (992)
|48.933
|2
|Luca Stolz
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|49.046
|0.113
|3
|Mirko Bortolotti
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|49.049
|0.116
|4
|Lucas Auer
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|49.120
|0.187
|5
|Ricardo Feller
|Audi R8 LMS Evo II
|49.154
|0.221
|6
|Laurin Heinrich
|Porsche 911 GT3 R (992)
|49.241
|0.308
|7
|Maro Engel
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|49.259
|0.326
|8
|Christian Engelhart
|Porsche 911 GT3 R (992)
|49.314
|0.381
|9
|Frank Perera
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|49.366
|0.433
|10
|Mick Wishofer
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|49.513
|0.580
|11
|Luca Engstler
|Audi R8 LMS Evo II
|49.555
|0.622
|12
|Mattia Drudi
|Audi R8 LMS Evo II
|49.564
|0.631
|13
|Jack Aitken
|Ferrari 296 GT3
|49.766
|0.833
|14
|Alessio Deledda
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|49.887
|0.954
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B grubu sonuç tablosu
|Sıra
|Sürücü
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|Sheldon Linde
|BMW M4 GT3
|48.775
|2
|Ayhancan Güven
|Porsche 911 GT3 R (992)
|48.791
|0.016
|3
|Kelvin vanderLinde
|Audi R8 LMS Evo II
|48.821
|0.046
|4
|René Rast
|BMW M4 GT3
|48.939
|0.164
|5
|Jusuf Owega
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|48.991
|0.216
|6
|Dennis Olsen
|Porsche 911 GT3 R (992)
|48.993
|0.218
|7
|Tim Heinemann
|Porsche 911 GT3 R (992)
|49.079
|0.304
|8
|Arjun Maini
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|49.140
|0.365
|9
|Marco Wittmann
|BMW M4 GT3
|49.154
|0.379
|10
|David Schumacher
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|49.282
|0.507
|11
|Clemens Schmid
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|49.290
|0.515
|12
|Patric Niederhauser
|Audi R8 LMS Evo II
|49.544
|0.769
|13
|Thierry Vermeulen
|Ferrari 296 GT3
|49.920
|1.145
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