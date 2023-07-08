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DTM / Norisring Sıralama turları raporu

DTM Norisring sıralama turları: Sheldon pole pozisyonunda, Ayhancan az farkla üçüncü!

Son DTM şampiyonu Sheldon van der Linde, epey yakın geçen sıralama turlarının en hızlı ismi olmayı başardı, temsilcimiz Ayhancan Güven ise çok ama çok az bir farkla üçüncü sırada.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Sheldon van der Linde, Schubert Motorsport BMW M4 GT3

Norisring takvimin en kısa pisti ve 27 sürücünün aynı anda tur atması imkansız, bu nedenle sıralama turları iki grup halinde gerçekleştirildi. Her grubun iyi bir tur atabilmek için 20 dakikası vardı.

İki grupta da rekabet oldukça sıkıydı, seyirciler için iyi haber ise B Grubu'ndaki sürücülerin çok hızlı olması ve hiçbir şeyin son saniyeye kadar belli olmamasıydı.

B Grubu'nda piste çıkan 48.775 gibi bir derece yakalayan Sheldon, temsilcimiz Ayhancan Güven'in ve abisi Kelvin van der Linde'nin baskılarına rağmen pole pozisyonuna ulaşan isim olmayı başardı.

Ayhancan grubunu sadece 0.016 saniye geride ikinci bitirirken, Kelvin 0.046 saniye geride üçüncülüğe ulaştı.

Temsilcimizin normalde yarışa ikinci başlaması gerekiyor, ancak grup sisteminin sonradan piste çıkan sürücülere hızlanmış pistte sürüş yapma fırsatı tanımasından ötürü en hızlı gruptakiler tek sayılardan, diğer gruptakiler ise çift sayılardan start alıyor.

Bu nedenle Ayhancan yarınki mücadeleye üçüncü sıradan başlayacak.

B Grubu'nda Rene Rast dördüncü olurken, onu Jusuf Owega ve Dennis Olsen takip etti. Marco Wittmann ise dokuzunculukla yetindi ve yarışa 17. sıradan başlayacak.

Ayhancan Güven, KÜS Team Bernhard Porsche 911 GT3-R

Ayhancan Güven, KÜS Team Bernhard Porsche 911 GT3-R

Fotoğraf: Andreas Beil

A Grubu'na baktığımızda ise Thomas Preining'in 48.933'lük turuyla net şekilde lider olduğunu görüyoruz, kendisinin 0.113 saniye gerisinde Luca Stolz, onun 0.003 saniye gerisinde Mirko Bortolotti yer almakta.

Lucas Auer dördüncü olurken, onu Ricardo Feller, Laurin Heinrich ve Maro Engel takip etmekte.

İlk haftaların başarılı ismi Franck Perera dokuzunculukla yetinirken, kabusu yaşayan Jack Aitken ancak 13. olabildi ve yarışa en arkalardan başlayacak. 

 

A Grubu sonuç tablosu
Sıra Sürücü Araç Zaman Fark
1 Austria Thomas Preining Porsche 911 GT3 R (992) 48.933  
2 Germany Luca Stolz Mercedes-AMG GT3 Evo 49.046 0.113
3 Italy Mirko Bortolotti Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 49.049 0.116
4 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 49.120 0.187
5 Switzerland Ricardo Feller Audi R8 LMS Evo II 49.154 0.221
6 Germany Laurin Heinrich Porsche 911 GT3 R (992) 49.241 0.308
7 Germany Maro Engel Mercedes-AMG GT3 Evo 49.259 0.326
8 Germany Christian Engelhart Porsche 911 GT3 R (992) 49.314 0.381
9 Frank Perera Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 49.366 0.433
10 Austria Mick Wishofer Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 49.513 0.580
11 Germany Luca Engstler Audi R8 LMS Evo II 49.555 0.622
12 Italy Mattia Drudi Audi R8 LMS Evo II 49.564 0.631
13 United Kingdom Jack Aitken Ferrari 296 GT3 49.766 0.833
14 Italy Alessio Deledda Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 49.887 0.954
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B grubu sonuç tablosu

Sıra Sürücü Araç Zaman Fark
1 South Africa Sheldon Linde BMW M4 GT3 48.775  
2 Turkey Ayhancan Güven Porsche 911 GT3 R (992) 48.791 0.016
3 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo II 48.821 0.046
4 Germany René Rast BMW M4 GT3 48.939 0.164
5 Jusuf Owega Mercedes-AMG GT3 Evo 48.991 0.216
6 Norway Dennis Olsen Porsche 911 GT3 R (992) 48.993 0.218
7 Tim Heinemann Porsche 911 GT3 R (992) 49.079 0.304
8 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 49.140 0.365
9 Germany Marco Wittmann BMW M4 GT3 49.154 0.379
10 Germany David Schumacher Mercedes-AMG GT3 Evo 49.282 0.507
11 Austria Clemens Schmid Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 49.290 0.515
12 Switzerland Patric Niederhauser Audi R8 LMS Evo II 49.544 0.769
13 Thierry Vermeulen Ferrari 296 GT3 49.920 1.145
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