DTM Norisring: Preining, kazalarla geçen yarışta Porsche'ye duble getirdi

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Yarışa ikinci başlayan Team Bernhard sürücüsü Preining, etrafındaki karmaşadan kaçınarak 3.67 saniye farkla galibiyet alırken, SSR Performance sürücüsü Olsen, Rene Rast'ın sondan bir önceki turda yaptığı hatasından yararlanarak ikinci oldu.

Kısa bir süreliğine yarışı lider götüren üç kez DTM şampiyonu Rast, ikinci SSR Porsche sürücüsü Laurens Vanthoor'un önünde üçüncü sırada finiş gördü. Philipp Eng ve son şampiyon Max Gotz ise, birkaç yarışmacının havlu attığı olaylı yarışta ilk altıyı tamamladı.

Başlangıçta, pole sahibi Kelvin van der Linde liderliğini korurken, ikinci sıradaki Preining dışarıdan gelerek atak yaptı.

Hızlı bir başlangıç yapan Arjun Maini ise aynı taktiği denedi ancak Franck Perera tarafından engellendi. Bu da, puan lideri Sheldon van der Linde, Nico Muller ve Marco Wittmann da dahil olmak üzere birkaç aracın yarış dışı kalmasına neden olan bir zincirleme reaksiyona neden oldu.

Yedinci turda yeniden start alınmasının ardından Preining, Kelvin van der Linde'yi geçti ve çift sarı bayraklara kadar liderliği korudu.

Preining, van der Linde'den bir tur önce pite girerken, Rast da van der Linde'yi takip ederek 17. turda pite geldi. Güney Afrikalı, Vanthoor arkadan gelirken güvenli olmayan bir şekilde pitten çıkmamak için yerini korudu ve Rast, ilk sırada çıkarak liderliği aldı.

Preining, 20. turda yeşil bayrakların çıkmasının ardından yeniden dışarıdan gelerek liderliği Rast'tan aldı.

Fakat Maro Engel'in 4. virajda Mirko Bortolotti ile temas ederek duvara çarpmasının ardından yarış kısa kesildi. Grasser Lamborghini sürücüsü, sıralamadan sonra tartılmadığı için gridin arkasına düşürüldü.

Preining, yarışın 29. turda yeniden başlamasının ardından liderliğini korurken, Olsen ve Rast temas etti. Porsche sürücüsü, yine de ikinci sırayı alabildi.

Rene Rast, Team ABT Sportsline Audi R8 LMS GT3. Photo by: Alexander Trienitz

Temsilcimiz Ayhancan Güven yarışa 3. sıradan başladı ve güçlü bir performans gösteriyordu ancak 3. virajda Lucas Auer'e çarpınca yarış yeniden karıştı. Red Bull Ferrari sürücüsü Ayhancan Güven, 14. sırada finiş gördü.

Bu sırada Bortolotti, van der Linde'nin takım arkadaşı Ricardo Feller'e çarpmasına sebep oldu ve hem İtalyan, hem de Güney Afrikalı sürücü hasar alarak yarış dışı kaldı.

Yarış 34. turda beşinci kez yeniden başladığında Preining avantajını korumaya devam etti ve Rast, Olsen'i 1. virajda dışarı iterek öne geçti. Böylece Vanthoor kısa bir süreliğine üçüncü sıraya çıktı.

Olsen, 2. virajda Vanthoor'u geçmesinin ardından Rast'a baskı yapmaya başladı ve 38. turda onu dışarı itti. Fakat Audi sürücüsü sonran bir önceki turda dışarıda kalınca Olsen'e geçildi.

Eng, son turlarda Vanthoor'un ardında güçlü bir performans sergiledi ve önce Feller'i, daha sonra 1. virajda Gotz'u geçti. Luca Stolz, sıralamadaki vites kutusu probleminin ardından gridin arkasından yukarı tırmandı ve Feller'i geçerek yedinciliği aldı.

Duvara çarparak erken pit stop yapan Mikael Grenier dokuzuncu oldu ve Clemens Schmid, onuncu olarak son puanı elde etti.