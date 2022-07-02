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DTM / Norisring Sıralama turları raporu

DTM Norisring: Pole Van der Linde'nin, Ayhancan 3. oldu!

Norisring'de gerçekleştirilen DTM sıralama turlarında Team ABT sürücüsü Kelvin van der Linde pole pozisyonunu kazanırken, temsilcimiz Ayhancan Güven yıldızlaştı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
DTM Norisring: Pole Van der Linde'nin, Ayhancan 3. oldu!
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Norisring pistindeki sıralama turlarında sürücüler iki ayrı gruba ayrıldılar ve A grubunda 14 isim piste çıktı. Bu bölümün en iyi derecesi 49.252'lik bir zaman turu yakalayan Küs Team Bernhard Porsche sürücüsü Thomas Preining'den geldi ve böylelikle geçici olarak pole pozisyonunu eline geçirmiş oldu.

Fakat 13 aracın piste çıktığı B grubunda Team Abt Sportsline sürücüsü Kelvin van der Linde sahneye çıktı ve 49.236 yaparak, sadece 0.016 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Böylelikle yarışa Van der Linde ilk sıradan başlarken, startta yanında Preining olacak.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, kariyerinin ilk sıralama turlarında harika bir performans sergiledi. Antrenman turlarında çok iyi bir iş çıkaran temsilcimiz, B grubunda piste çıktı ve bir ara liderliğe kadar yükseldi.

Son bölümde Van der Linde'nin derecesini geliştirmesiyle ikinci sıraya gerileyen Ayhancan, kombine edilmiş derecelerde 0.023 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Temsilcimiz böylelikle kariyerinin ilk DTM sıralama turlarını üçüncü bitirmiş oldu.

Franck Perera'nın dördüncü olduğu sıralama turlarında, Lucas Auer beşinci, Rene Rast altıncı ve Mirko Bortolotti yedinci sırada yer aldı.

Yakın geçen mücadelede ilk onu Ricardo Feller, Dennis Olsen ve Maximilian Götz tamamladı.

BMW sürücüleri için hayal kırıklığıyla geçen bir seans oldu. En iyi BMW sürücüsü 14. sırada yer alan Marco Wittmann'dı.

HRT sürücüsü Luca Stolz ise vites kutusu hasarı nedeniyle seansta sürüş yapamadı ve yarışa son sıradan başlayacak.

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