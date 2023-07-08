DTM Norisring: İlk yarışın galibi Sheldon, Ayhancan podyumu pitlerde kaybetti
Norisring'deki mücadele özellikle ön grupta oldukça heyecanlı geçti, pole pozisyonundan başlayan Sheldon van der Linde galibiyete uzanırken, temsilcimiz Ayhancan Güven pitlerde gerileyerek beşinci olabildi.
Yarışa üçüncü sıradan başlayan temsilcimiz, iyi bir startla Thomas Preining'i avlamayı ve ikinciliğe yükselmeyi başardı.
İstediği startı alamayan Preining ilk turun ardından tam altı sıra kaybederken, Sheldon hiçbir sıkıntı yaşamadan yerini koruyabildi.
Startın yıldızlarından biri de Rene Rast oldu, üç kez DTM şampiyonu, yedinci sıradan başladığı yarışın ilk turunda üçüncülüğe kadar yükselmişti.
Böylece ön grupta Sheldon-Ayhancan-Rast-Kelvin van der Linde şeklinde bir dörtlü oluştu, bu dörtlü pit stoplar başlayana kadar birbirlerini epey yakından takip etti.
Ön grupta pite ilk giren isim Kelvin oldu, onu Rast takip etti. Sheldon ve Ayhancan ise bir süre daha pistte kalmaya karar verdiler.
İstediği boşluğu yaratan Sheldon rahat bir pitin ardından yerini korudu, Ayhancan'ın kafasında ise geç pitle avantaj kazanmak vardı.
Sheldon'ın bir tur arkasından pite giren Ayhancan hızlı bir pitin ardından piste lider döndü, ancak lastikler çok soğuktu ve yol tutuşu sıfıra yakındı, bu da temsilcimizin hızlanamamasına yol açtı.
Sonuç olarak sadece bir tur içinde pitte kazandığı sıraları, hatta daha fazlasını kaybeden Ayhancan kendini bir anda altıncı sırada kaldı.
Yarışın kalanında önündeki isimlerden Kelvin van der Linde'nin yarış dışı kalması nedeniyle bir sıra yükselen Ayhancan, böylece Norisring'den beşincilikle ayrılarak hiç olmazsa güçlü puanları cebine attı.
Galibiyet yarışı kontrol altında tutan Sheldon'a giderken, onu Rast ve Dennis Olsen takip ettiler. Ayhancan'ın önünde ise Luca Stolz yer aldı.
Sonuçlar geliyor...
Son Haberler
GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor?
GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor? GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor?
F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı
F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı
McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte
McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte
Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı"
Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı" Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.