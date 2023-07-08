DTM Norisring: İlk yarışın galibi Sheldon, Ayhancan podyumu pitlerde kaybetti

Yarışa üçüncü sıradan başlayan temsilcimiz, iyi bir startla Thomas Preining'i avlamayı ve ikinciliğe yükselmeyi başardı.

İstediği startı alamayan Preining ilk turun ardından tam altı sıra kaybederken, Sheldon hiçbir sıkıntı yaşamadan yerini koruyabildi.

Startın yıldızlarından biri de Rene Rast oldu, üç kez DTM şampiyonu, yedinci sıradan başladığı yarışın ilk turunda üçüncülüğe kadar yükselmişti.

Böylece ön grupta Sheldon-Ayhancan-Rast-Kelvin van der Linde şeklinde bir dörtlü oluştu, bu dörtlü pit stoplar başlayana kadar birbirlerini epey yakından takip etti.

Ön grupta pite ilk giren isim Kelvin oldu, onu Rast takip etti. Sheldon ve Ayhancan ise bir süre daha pistte kalmaya karar verdiler.

İstediği boşluğu yaratan Sheldon rahat bir pitin ardından yerini korudu, Ayhancan'ın kafasında ise geç pitle avantaj kazanmak vardı.

Sheldon'ın bir tur arkasından pite giren Ayhancan hızlı bir pitin ardından piste lider döndü, ancak lastikler çok soğuktu ve yol tutuşu sıfıra yakındı, bu da temsilcimizin hızlanamamasına yol açtı.

Sonuç olarak sadece bir tur içinde pitte kazandığı sıraları, hatta daha fazlasını kaybeden Ayhancan kendini bir anda altıncı sırada kaldı.

Yarışın kalanında önündeki isimlerden Kelvin van der Linde'nin yarış dışı kalması nedeniyle bir sıra yükselen Ayhancan, böylece Norisring'den beşincilikle ayrılarak hiç olmazsa güçlü puanları cebine attı.

Galibiyet yarışı kontrol altında tutan Sheldon'a giderken, onu Rast ve Dennis Olsen takip ettiler. Ayhancan'ın önünde ise Luca Stolz yer aldı.

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