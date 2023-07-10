DTM Norisring: İkinci yarışta galip Preining, Ayhancan sekizinci

Mücadeleye pole pozisyonundan başlayan Rene Rast yerini rahatça korumayı başardı, Preining ise bir kez daha kötü bir start alarak yer kaybetti.

Startın kazananlarından biri temsilcimiz Ayhancan Güven oldu, ilk turda Preining'e güzel bir geçiş yapan Ayhancan üçüncülüğe kadar yükselmeyi başardı.

Pit penceresi açıldığında ilk pit stop Preining'den geldi, kendisi bu kez lastikleri erkenden ısıtmak istemekteydi.

Preining'den yaklaşık dört dakika sonra erken bir pit yapmaya karar veren Ayhancan, hemen önündeki Sheldon van der Linde ile aynı tur pite girdi.

Ancak kendisinin pit stop'u esnasında bir sıkıntı yaşandı, bu da kendisinin Sheldon'a karşı zaman kaybetmesi, hatta Dennis Olsen'e karşı savunma yapmak zorunda kalması demekti.

Olsen'i başarılı şekilde arkasında tutan Ayhancan, kısa süre sonra pit stop'ta araç krikodan inmeden gaza bastığı için yavaş tur cezası aldı, böylece pist üstünde beş saniye kaybederek sekizinciliğe kadar geriledi.

Bu sırada ön grupta Rene Rast nispeten geç bir pit yapmış, lastiklerini korusa da Preining'e karşı zaman kaybetmeye başlamıştı.

Bitime 20 dakika kala Rast'ı yakalayan Preining, biraz da agresif bir geçişle rakibini geride bırakmayı ve liderliği almayı başardı.

Bu noktadan sonra yerini koruyan Preining, nihayet bu sezonun ilk zaferine ulaştı.

Rast daha fazla yer kaybetmeyerek ikinci olurken, podyumu hafta sonunun en güçlü isimlerinden Sheldon tamamladı.

Mirko Bortolotti son turlarda gaza basarak dördüncü olurken, Kelvin van der Linde beşinci olarak Cumartesi gününü biraz olsun telafi etti.

Bu kez podyumdan uzak kalan Dennis Olsen altıncı, Laurin Heinrich yedinci oldu. Bu ikiliyi yaklaşık 2.5 saniye geriden Ayhancan takip etti.

İlk onu tamamlayan isimlerse en iyi Mercedes sürücüleri Maro Engel ve Luca Stolz, onları bir diğer Mercedes ile Lucas Auer izliyor.