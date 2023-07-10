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DTM Norisring: İkinci yarışta galip Preining, Ayhancan sekizinci

Norisring'deki hafta sonunun kapanış yarışında zafer ikinci sıradan başlayan Thomas Preining'e giderken, temsilcimiz Ayhancan Güven önce pitlerde sıkıntı yaşadı, sonra da ceza alarak sekizinciliğe geriledi.

Altay Gök
Ekleyen:
Ayhancan Güven, KÜS Team Bernhard Porsche 911 GT3-R

Mücadeleye pole pozisyonundan başlayan Rene Rast yerini rahatça korumayı başardı, Preining ise bir kez daha kötü bir start alarak yer kaybetti.

Startın kazananlarından biri temsilcimiz Ayhancan Güven oldu, ilk turda Preining'e güzel bir geçiş yapan Ayhancan üçüncülüğe kadar yükselmeyi başardı.

Pit penceresi açıldığında ilk pit stop Preining'den geldi, kendisi bu kez lastikleri erkenden ısıtmak istemekteydi.

Preining'den yaklaşık dört dakika sonra erken bir pit yapmaya karar veren Ayhancan, hemen önündeki Sheldon van der Linde ile aynı tur pite girdi.

Ancak kendisinin pit stop'u esnasında bir sıkıntı yaşandı, bu da kendisinin Sheldon'a karşı zaman kaybetmesi, hatta Dennis Olsen'e karşı savunma yapmak zorunda kalması demekti.

Olsen'i başarılı şekilde arkasında tutan Ayhancan, kısa süre sonra pit stop'ta araç krikodan inmeden gaza bastığı için yavaş tur cezası aldı, böylece pist üstünde beş saniye kaybederek sekizinciliğe kadar geriledi.

Bu sırada ön grupta Rene Rast nispeten geç bir pit yapmış, lastiklerini korusa da Preining'e karşı zaman kaybetmeye başlamıştı.

Bitime 20 dakika kala Rast'ı yakalayan Preining, biraz da agresif bir geçişle rakibini geride bırakmayı ve liderliği almayı başardı.

Bu noktadan sonra yerini koruyan Preining, nihayet bu sezonun ilk zaferine ulaştı.

Rast daha fazla yer kaybetmeyerek ikinci olurken, podyumu hafta sonunun en güçlü isimlerinden Sheldon tamamladı.

Mirko Bortolotti son turlarda gaza basarak dördüncü olurken, Kelvin van der Linde beşinci olarak Cumartesi gününü biraz olsun telafi etti.

Bu kez podyumdan uzak kalan Dennis Olsen altıncı, Laurin Heinrich yedinci oldu. Bu ikiliyi yaklaşık 2.5 saniye geriden Ayhancan takip etti.

İlk onu tamamlayan isimlerse en iyi Mercedes sürücüleri Maro Engel ve Luca Stolz, onları bir diğer Mercedes ile Lucas Auer izliyor.

 

Sıra Sürücü Araç Fark
1 Austria Thomas Preining Porsche 911 GT3 R (992)  
2 Germany René Rast BMW M4 GT3 2.181
3 South Africa Sheldon Linde BMW M4 GT3 2.612
4 Italy Mirko Bortolotti Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 3.453
5 South Africa Kelvin van der Linde Audi R8 LMS Evo II 3.852
6 Norway Dennis Olsen Porsche 911 GT3 R (992) 5.063
7 Germany Laurin Heinrich Porsche 911 GT3 R (992) 5.635
8 Turkey Ayhancan Güven Porsche 911 GT3 R (992) 8.046
9 Germany Maro Engel Mercedes-AMG GT3 Evo 10.389
10 Germany Luca Stolz Mercedes-AMG GT3 Evo 15.827
11 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 16.551
12 Frank Perera Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 17.061
13 Germany Marco Wittmann BMW M4 GT3 17.829
14 Switzerland Ricardo Feller Audi R8 LMS Evo II 18.471
15 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 19.748
16 Tim Heinemann Porsche 911 GT3 R (992) 21.862
17 Germany Christian Engelhart Porsche 911 GT3 R (992) 23.049
18 Jusuf Owega Mercedes-AMG GT3 Evo 24.767
19 Germany Luca Engstler Audi R8 LMS Evo II 31.642
20 United Kingdom Jack Aitken Ferrari 296 GT3 1 Lap
21 Thierry Vermeulen Ferrari 296 GT3 1 Lap
  Italy Alessio Deledda Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 17 Laps
  Austria Mick Wishofer Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 21 Laps
  Switzerland Patric Niederhauser Audi R8 LMS Evo II 31 Laps
  Austria Clemens Schmid Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 34 Laps
  Italy Mattia Drudi Audi R8 LMS Evo II 35 Laps
  Germany David Schumacher Mercedes-AMG GT3 Evo 45 Laps
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