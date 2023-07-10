DTM Norisring: İkinci yarışta galip Preining, Ayhancan sekizinci
Norisring'deki hafta sonunun kapanış yarışında zafer ikinci sıradan başlayan Thomas Preining'e giderken, temsilcimiz Ayhancan Güven önce pitlerde sıkıntı yaşadı, sonra da ceza alarak sekizinciliğe geriledi.
Mücadeleye pole pozisyonundan başlayan Rene Rast yerini rahatça korumayı başardı, Preining ise bir kez daha kötü bir start alarak yer kaybetti.
Startın kazananlarından biri temsilcimiz Ayhancan Güven oldu, ilk turda Preining'e güzel bir geçiş yapan Ayhancan üçüncülüğe kadar yükselmeyi başardı.
Pit penceresi açıldığında ilk pit stop Preining'den geldi, kendisi bu kez lastikleri erkenden ısıtmak istemekteydi.
Preining'den yaklaşık dört dakika sonra erken bir pit yapmaya karar veren Ayhancan, hemen önündeki Sheldon van der Linde ile aynı tur pite girdi.
Ancak kendisinin pit stop'u esnasında bir sıkıntı yaşandı, bu da kendisinin Sheldon'a karşı zaman kaybetmesi, hatta Dennis Olsen'e karşı savunma yapmak zorunda kalması demekti.
Olsen'i başarılı şekilde arkasında tutan Ayhancan, kısa süre sonra pit stop'ta araç krikodan inmeden gaza bastığı için yavaş tur cezası aldı, böylece pist üstünde beş saniye kaybederek sekizinciliğe kadar geriledi.
Bu sırada ön grupta Rene Rast nispeten geç bir pit yapmış, lastiklerini korusa da Preining'e karşı zaman kaybetmeye başlamıştı.
Bitime 20 dakika kala Rast'ı yakalayan Preining, biraz da agresif bir geçişle rakibini geride bırakmayı ve liderliği almayı başardı.
Bu noktadan sonra yerini koruyan Preining, nihayet bu sezonun ilk zaferine ulaştı.
Rast daha fazla yer kaybetmeyerek ikinci olurken, podyumu hafta sonunun en güçlü isimlerinden Sheldon tamamladı.
Mirko Bortolotti son turlarda gaza basarak dördüncü olurken, Kelvin van der Linde beşinci olarak Cumartesi gününü biraz olsun telafi etti.
Bu kez podyumdan uzak kalan Dennis Olsen altıncı, Laurin Heinrich yedinci oldu. Bu ikiliyi yaklaşık 2.5 saniye geriden Ayhancan takip etti.
İlk onu tamamlayan isimlerse en iyi Mercedes sürücüleri Maro Engel ve Luca Stolz, onları bir diğer Mercedes ile Lucas Auer izliyor.
|Sıra
|Sürücü
|Araç
|Fark
|1
|Thomas Preining
|Porsche 911 GT3 R (992)
|2
|René Rast
|BMW M4 GT3
|2.181
|3
|Sheldon Linde
|BMW M4 GT3
|2.612
|4
|Mirko Bortolotti
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|3.453
|5
|Kelvin van der Linde
|Audi R8 LMS Evo II
|3.852
|6
|Dennis Olsen
|Porsche 911 GT3 R (992)
|5.063
|7
|Laurin Heinrich
|Porsche 911 GT3 R (992)
|5.635
|8
|Ayhancan Güven
|Porsche 911 GT3 R (992)
|8.046
|9
|Maro Engel
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|10.389
|10
|Luca Stolz
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|15.827
|11
|Lucas Auer
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|16.551
|12
|Frank Perera
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|17.061
|13
|Marco Wittmann
|BMW M4 GT3
|17.829
|14
|Ricardo Feller
|Audi R8 LMS Evo II
|18.471
|15
|Arjun Maini
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|19.748
|16
|Tim Heinemann
|Porsche 911 GT3 R (992)
|21.862
|17
|Christian Engelhart
|Porsche 911 GT3 R (992)
|23.049
|18
|Jusuf Owega
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|24.767
|19
|Luca Engstler
|Audi R8 LMS Evo II
|31.642
|20
|Jack Aitken
|Ferrari 296 GT3
|1 Lap
|21
|Thierry Vermeulen
|Ferrari 296 GT3
|1 Lap
|Alessio Deledda
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|17 Laps
|Mick Wishofer
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|21 Laps
|Patric Niederhauser
|Audi R8 LMS Evo II
|31 Laps
|Clemens Schmid
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|34 Laps
|Mattia Drudi
|Audi R8 LMS Evo II
|35 Laps
|David Schumacher
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|45 Laps
|Tüm sonuçları görüntüle
Son Haberler
Brad Pitt: "F1 padoğunda hayatımın en güzel zamanını geçirdim!"
Brad Pitt: "F1 padoğunda hayatımın en güzel zamanını geçirdim!" Brad Pitt: "F1 padoğunda hayatımın en güzel zamanını geçirdim!"
Hamilton, 2021 Britanya GP'deki Verstappen ile teması hakkında konuştu
Hamilton, 2021 Britanya GP'deki Verstappen ile teması hakkında konuştu Hamilton, 2021 Britanya GP'deki Verstappen ile teması hakkında konuştu
Vasseur: "Lastik aşınmasından çok korktuk"
Vasseur: "Lastik aşınmasından çok korktuk" Vasseur: "Lastik aşınmasından çok korktuk"
Horner: "Rakiplerimizin değişken olması bizim için iyi bir şey"
Horner: "Rakiplerimizin değişken olması bizim için iyi bir şey" Horner: "Rakiplerimizin değişken olması bizim için iyi bir şey"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.