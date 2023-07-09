DTM Norisring: İkinci sıralama seansında pole pozisyonu Rast'ın, Ayhancan beşinci
Norisring'deki ikinci sıralama seansı sürprize sahne oldu, ilk piste çıkan grup çok iyi bir performans sergileyerek soğuk pistte harikalar yarattı. Pole pozisyonunun sahibi Rene Rast, temsilcimiz Ayhancan Güven ise yine az farkla beşinci.
Cumartesi günü iyi bir yarış geçiren ve Audi'den ayrıldıktan sonraki ilk podyumuna ulaşan Rast, formunu Pazar günü de devam ettirdi ve B Grubu'nda 48.622 gibi iyi bir dereceyle pole pozisyonuna ulaştı.
Rast'ın performansı etkileyiciydi, çünkü kendisi bu kez ilk gruptaydı ve Cumartesi günü ikinci gruptakilerin pist hızlandıktan sonra avantaj kazandığını görmüştük -ancak turu öylesine iyiydi ki, pistin hızlanması dahi kimseye fayda etmedi.
Buradan sonra rapor iki grubun kombinasyonu ile ilerleyecek.
Yarışa ikinci sıradan başlayacak isim ikinci grubun lideri Thomas Preining, kendisi bir kez daha pole pozisyonu mücadelesi verse de ikincilikle yetinmek durumunda kaldı.
Üçüncü sıra dünün galibi Sheldon van der Linde'ye gitti, kendisi Rast'ın sadece 0.018 saniye gerisinde yer almasına rağmen grup sistemi nedeniyle üçüncülükle yetinmek durumunda kaldı.
Laurin Henrich dördüncü olurken, temsilcimiz Ayhancan Güven yine çok hızlıydı ve pole pozisyonunu sadece 0.047 saniyeyle kaçırarak gridde beşinciliği aldı.
Dün podyumu geç pit stratejisiyle kaybeden Ayhancan, bugün daha farklı stratejiler deneyebileceği bir konumda olacak ve yine podyum hedefleyecek.
Altıncı sıra en iyi Lamborghini konumundaki Mirko Bortolotti'ye giderken, Preining'in takım arkadaşı Dennis Olsen yedinci, dünün başarılı isimlerinden Luca Stolz sekizinciydi.
Dün podyumu son dakikalarda kaçıran Kelvin van der Linde dokuzuncu olurken, ilk on sırayı tamamlayan isim Franck Perera.
Sıralama geliyor...
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