DTM Norisring: Fraga kariyerinin ilk galibiyetini elde etti, Ayhancan 7. oldu
Pole pozisyonundan başladığı yarışta istikrarını korumayı başaran Felipe Fraga kariyerinin ilk galibiyetini elde etti. İkinci sıradaki Mirko Bortolotti ise şampiyona liderliğine yükseldi.
Tüm turları lider götürmeyi başaran Fraga, Grasser Lamborghini sürücüsü Bortolotti ve eski şampiyon Rene Rast'ın 2.70 saniye önünde çizgiyi geçerek, en son 2013'te galibiyete ulaşan Augusto Farfus'tan bu yana yarış kazanan ilk Brezilyalı oldu.
Yarışa ilk sıradan başlayan Fraga, ilk yarışa göre daha sakin geçilen startta liderliğini korudu ve kademeli olarak farkı açmaya başladı. Hemen arkasındaysa yarışa ikinci başlayan Bortolotti, Marco Witmann ve iyi bir start alarak Maximilian Gotz ile Thomas Preining'i geçmeyi başaran Rene Rast vardı.
Cumartesi günü galibiyete ulaşmasının ardından bu kez kötü bir start alan Preining, hemen ardından Dennis Olsen'e geçilerek yedinciliğe, 22. turda ise uzun süre mücadele ettiği temsilcimiz Ayhancan Güven'e geçilerek sekizinciliğe geriledi.
Ön grupta ise Bortolotti'ye karşı avantajını korumayı başaran Fraga, 46. turdaki pit stoptan önce 3.3 saniye farkla öndeydi.
Pit stopları başlatan isim ise Rene Rast idi. 44. turda pite giren Rast, aynı tur pite giren Witmann'ın sol arka lastiğinde sorun yaşanması sonrası üçüncü sıraya yükseldi.
Fraga ve Bortolotti'nin pitlerinde ise herhangi bir sorun yaşanmadı ve Performans Dengesi nedeniyle ekstra 10 kilogram ağırlıkla yarışan ikili, Rast'ın önünde kalmayı başardı.
Yarışın kalanında herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Fraga, dominant bir performans göstererek kariyerinin ilk galibiyetine ulaştı. Bortolotti ve Rast ise podyumu tamamladı.
Podyumu kaybeden Wittmann dördüncü, son şampiyon Gotz beşinci. Olsen ise altıncı oldular.
Dün yaşadığı talihsizliğin ardından bugün daha iyi bir yarış çıkartan Ayhancan Güven yedinci oldu.
Erken pit stop yaparak yükselmeyi başaran Luca Stolz sekizinci, hayal kırıklığı yaşayan Preining ise dokuzuncu sırada damalı bayrak gördü.
Maro Engel, Philipp Eng'in Schubert BMW'sini pitlerde atladıktan ve Ricardo Feller'e (David Schumacher ile temas ettikten sonra emekli olan ve ardından hasar gören duvara dokunan) çifte pas yaptıktan sonra, onarılan Gruppe M Mercedes'te puanları onuncu sırada tamamladı. askıya alınması) ve Sheldon van der Linde.
Güney Afrikalı sonunda 15. oldu ve şimdi Bortolotti'yi, ilk virajda masum bir kurbanken birinci yarışı bitiremedikten sonra sekiz puan geride bıraktı.
Puan alan son isim ise Maro Engel oldu. Pitlerde Phillip Eng'i, hemen sonrasında ise Ricardo Feller ve Sheldon van der Linde'yi geçen Engel iyi bir yükseliş gerçekleştirdi. Feller ise David Schumacher ile yaşadığı temasın ardından süspansiyonuna hasar verdi ve yarışa veda etti.
Van der Linde'nin ancak 15. olabilmesiyle birlikte Bortolotti sekiz puan farkla şampiyona liderliğine yükselmiş vaziyette.
DTM Norisring - Yarış sonuçları:
|Sıra
|Numara
|Pilot
|Araç
|Fark
|1
|74
|Felipe Fraga
|Ferrari
|2
|63
|Mirko Bortolotti
|Lamborghini
|2.709
|3
|33
|René Rast
|Audi
|5.747
|4
|11
|Marco Wittmann
|BMW
|9.505
|5
|94
|Dennis Olsen
|Porsche
|15.172
|6
|1
|Maximilian Götz
|Mercedes
|17.429
|7
|37
|Ayhancan Guven
|Ferrari
|18.011
|8
|4
|Luca Stolz
|Mercedes
|22.510
|9
|24
|Thomas Preining
|Porsche
|24.294
|10
|88
|Maro Engel
|Mercedes
|24.747
|11
|25
|Philipp Eng
|BMW
|29.837
|12
|51
|Nico Müller
|Audi
|30.292
|13
|22
|Lucas Auer
|Mercedes
|30.896
|14
|36
|Arjun Maini
|Mercedes
|32.968
|15
|31
|Sheldon van der Linde
|BMW
|36.626
|16
|92
|Laurens Vanthoor
|Porsche
|39.082
|17
|85
|Clemens Schmid
|Lamborghini
|39.628
|18
|6
|Alessio Deledda
|Lamborghini
|1 lap /4.702
|19
|12
|Dev Gore
|Audi
|1 lap /13.601
|(18)
|3
|Kelvin van der Linde
|Audi
|Retirement
|(21)
|66
|Marius Zug
|Audi
|Retirement
|(22)
|18
|Maximilian Buhk
|Mercedes
|Retirement
|(15)
|7
|Ricardo Feller
|Audi
|Retirement
|(24)
|27
|David Schumacher
|Mercedes
|Retirement
|(25)
|55
|Mikaël Grenier
|Mercedes
|Retirement