DTM Norisring: Fraga kariyerinin ilk galibiyetini elde etti, Ayhancan 7. oldu

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Tüm turları lider götürmeyi başaran Fraga, Grasser Lamborghini sürücüsü Bortolotti ve eski şampiyon Rene Rast'ın 2.70 saniye önünde çizgiyi geçerek, en son 2013'te galibiyete ulaşan Augusto Farfus'tan bu yana yarış kazanan ilk Brezilyalı oldu.

Yarışa ilk sıradan başlayan Fraga, ilk yarışa göre daha sakin geçilen startta liderliğini korudu ve kademeli olarak farkı açmaya başladı. Hemen arkasındaysa yarışa ikinci başlayan Bortolotti, Marco Witmann ve iyi bir start alarak Maximilian Gotz ile Thomas Preining'i geçmeyi başaran Rene Rast vardı.

Cumartesi günü galibiyete ulaşmasının ardından bu kez kötü bir start alan Preining, hemen ardından Dennis Olsen'e geçilerek yedinciliğe, 22. turda ise uzun süre mücadele ettiği temsilcimiz Ayhancan Güven'e geçilerek sekizinciliğe geriledi.

Ön grupta ise Bortolotti'ye karşı avantajını korumayı başaran Fraga, 46. turdaki pit stoptan önce 3.3 saniye farkla öndeydi.

Pit stopları başlatan isim ise Rene Rast idi. 44. turda pite giren Rast, aynı tur pite giren Witmann'ın sol arka lastiğinde sorun yaşanması sonrası üçüncü sıraya yükseldi.

Fraga ve Bortolotti'nin pitlerinde ise herhangi bir sorun yaşanmadı ve Performans Dengesi nedeniyle ekstra 10 kilogram ağırlıkla yarışan ikili, Rast'ın önünde kalmayı başardı.

Yarışın kalanında herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Fraga, dominant bir performans göstererek kariyerinin ilk galibiyetine ulaştı. Bortolotti ve Rast ise podyumu tamamladı.

Podyumu kaybeden Wittmann dördüncü, son şampiyon Gotz beşinci. Olsen ise altıncı oldular.

Dün yaşadığı talihsizliğin ardından bugün daha iyi bir yarış çıkartan Ayhancan Güven yedinci oldu.

Erken pit stop yaparak yükselmeyi başaran Luca Stolz sekizinci, hayal kırıklığı yaşayan Preining ise dokuzuncu sırada damalı bayrak gördü.

Maro Engel, Philipp Eng'in Schubert BMW'sini pitlerde atladıktan ve Ricardo Feller'e (David Schumacher ile temas ettikten sonra emekli olan ve ardından hasar gören duvara dokunan) çifte pas yaptıktan sonra, onarılan Gruppe M Mercedes'te puanları onuncu sırada tamamladı. askıya alınması) ve Sheldon van der Linde.

Güney Afrikalı sonunda 15. oldu ve şimdi Bortolotti'yi, ilk virajda masum bir kurbanken birinci yarışı bitiremedikten sonra sekiz puan geride bıraktı.

Puan alan son isim ise Maro Engel oldu. Pitlerde Phillip Eng'i, hemen sonrasında ise Ricardo Feller ve Sheldon van der Linde'yi geçen Engel iyi bir yükseliş gerçekleştirdi. Feller ise David Schumacher ile yaşadığı temasın ardından süspansiyonuna hasar verdi ve yarışa veda etti.

Van der Linde'nin ancak 15. olabilmesiyle birlikte Bortolotti sekiz puan farkla şampiyona liderliğine yükselmiş vaziyette.

DTM Norisring - Yarış sonuçları:

Sıra Numara Pilot Araç Fark 1 74 Felipe Fraga Ferrari 2 63 Mirko Bortolotti Lamborghini 2.709 3 33 René Rast Audi 5.747 4 11 Marco Wittmann BMW 9.505 5 94 Dennis Olsen Porsche 15.172 6 1 Maximilian Götz Mercedes 17.429 7 37 Ayhancan Guven Ferrari 18.011 8 4 Luca Stolz Mercedes 22.510 9 24 Thomas Preining Porsche 24.294 10 88 Maro Engel Mercedes 24.747 11 25 Philipp Eng BMW 29.837 12 51 Nico Müller Audi 30.292 13 22 Lucas Auer Mercedes 30.896 14 36 Arjun Maini Mercedes 32.968 15 31 Sheldon van der Linde BMW 36.626 16 92 Laurens Vanthoor Porsche 39.082 17 85 Clemens Schmid Lamborghini 39.628 18 6 Alessio Deledda Lamborghini 1 lap /4.702 19 12 Dev Gore Audi 1 lap /13.601 (18) 3 Kelvin van der Linde Audi Retirement (21) 66 Marius Zug Audi Retirement (22) 18 Maximilian Buhk Mercedes Retirement (15) 7 Ricardo Feller Audi Retirement (24) 27 David Schumacher Mercedes Retirement (25) 55 Mikaël Grenier Mercedes Retirement