DTM Norisring: Ayhancan, ilk antrenman seansında 4. oldu!

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Bu sene Porsche ile Almanya'da Adac GT Masters serisinde mücadele eden Red Bull destekli Ayhancan, Porsche'den aldığı özel izinle bu hafta sonu DTM'de mücadele ediyor.

Norisring'de Red Bull AlphaTauri AF Corse'de (Ferrari) Nick Cassidy'nin yerine mücadeleye katılan Ayhancan, DTM'de yarışan ilk Türk pilot olma unvanını ele geçirdi.

Norisring'deki ilk antrenman seansında Thomas Preining 49.835'lik derecesiyle en hızlı isim olurken onu Rene Rast ve Dennis Olsen takip ettiler.

Ayhancan ise pek alışkın olmadığı bir araçla piste çıksa da liderin sadece 0.141 sn gerisinde dördüncü oldu ve hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptı.

Hafta sonu programı bugün 16:30'da başlayacak 2. antrenman seansıyla devam edecek.

Cumartesi ve Pazar günü ise program aşağıdaki gibi olacak. Sıralama turları canlı yayınlanmasa da, 14:30'ta yapılacak her iki yarış da beIN Sports Max 1'den naklen yayınlanacak.

1. sıralama turları 1. yarış 2. sıralama turları 2. yarış