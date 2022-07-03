DTM Norisring: Ayhancan 2. sıralamalarda 4. oldu ancak 7. sıradan başlayacak

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Ayhancan'ın takım arkadaşı Felipe Fraga, B Grubu lideri Mirko Bortolotti'yi geride bırakmasının ardından DTM'deki ilk pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Red Bull AlphaTauri AF Corse'de Nick Cassidy'nin yerine yarışa katılan Ayhancan, dünkü sıralamalarda 3. olarak sürpriz yapmış ancak yarışta Lucas Auer ile temas yaşayarak yarış dışı kalmıştı.

Ayhancan bugünkü sıralamaları B grubunda ikinci olarak tamamladı ve yarışa dördüncü sıradan başlaması gerekiyordu. Ancak dünkü temas nedeniyle Ayhancan'a 3 sıra grid cezası verildi.

Bu, Ayhancan'ın bugünkü yarışa 7. sıradan başlayacağı manasına geliyor.

Bortolotti yarışa 2. sıradan başlarken onun arkasında Marco Wittmann olacak.

Norisring'deki ikinci yarış bugün 14:30'da başlayacak.

B Grubu

Cla Nº Driver Car / Engine Time Delay 1 63 Mirko Bortolotti Lamborghini 48.785 2 37 Ayhancan Guven Ferrari 48.963 0.178 3 1 Maximilian Götz Mercedes 48.995 0.210 4 94 Dennis Olsen Porsche 49.019 0.234 5 25 Philipp Eng BMW 49.087 0.302 6 7 Ricardo Feller Audi 49.091 0.306 7 22 Lucas Auer Mercedes 49.141 0.356 8 4 Luca Stolz Mercedes 49.142 0.357 9 92 Laurens Vanthoor Porsche 49.153 0.368 10 3 K.van der Linde Audi 49.161 0.376 11 55 Mikaël Grenier Mercedes 49.277 0.492 12 66 Marius Zug Audi 49.592 0.807

A Grubu

Cla Nº Driver Car / Engine Time Gap 1 74 Felipe Fraga Ferrari 48.717 2 11 Marco Wittmann BMW 48.891 0.174 3 24 Thomas Preining Porsche 48.906 0.189 4 33 René Rast Audi 48.949 0.232 5 31 S.van der Linde BMW 48.995 0.278 6 36 Arjun Maini Mercedes 49.006 0.289 7 88 Maro Engel Mercedes 49.049 0.332 8 51 Nico Müller Audi 49.106 0.389 9 85 Clemens Schmid Lamborghini 49.157 0.440 10 18 Maximilian Buhk Mercedes 49.167 0.450 11 27 David Schumacher Mercedes 49.326 0.609 12 12 Dev Gore Audi 49.637 0.920 13 6 Alessio Deledda Lamborghini 50.287 1.570