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DTM / Norisring Haberler

DTM Norisring: Ayhancan 2. sıralamalarda 4. oldu ancak 7. sıradan başlayacak

Bu hafta sonu DTM'in Norisring yarışına katılan Ayhancan Güven, bugün gerçekleştirilecek 2. yarış öncesinde sıralamalarda B grubunda 2. hızlı isimdi ancak dünkü cezası nedeniyle yarışa 7. sıradan başlayacak.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
DTM Norisring: Ayhancan 2. sıralamalarda 4. oldu ancak 7. sıradan başlayacak
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Ayhancan'ın takım arkadaşı Felipe Fraga, B Grubu lideri Mirko Bortolotti'yi geride bırakmasının ardından DTM'deki ilk pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Red Bull AlphaTauri AF Corse'de Nick Cassidy'nin yerine yarışa katılan Ayhancan, dünkü sıralamalarda 3. olarak sürpriz yapmış ancak yarışta Lucas Auer ile temas yaşayarak yarış dışı kalmıştı.

Ayhancan bugünkü sıralamaları B grubunda ikinci olarak tamamladı ve yarışa dördüncü sıradan başlaması gerekiyordu. Ancak dünkü temas nedeniyle Ayhancan'a 3 sıra grid cezası verildi.

Bu, Ayhancan'ın bugünkü yarışa 7. sıradan başlayacağı manasına geliyor.

Bortolotti yarışa 2. sıradan başlarken onun arkasında Marco Wittmann olacak. 

Norisring'deki ikinci yarış bugün 14:30'da başlayacak.

B Grubu

Cla   Nº   Driver   Car / Engine   Time   Delay 
63  Mirko Bortolotti Lamborghini 48.785  
37  Ayhancan Guven Ferrari 48.963 0.178
Maximilian Götz Mercedes 48.995 0.210
94  Dennis Olsen Porsche 49.019 0.234
25  Philipp Eng BMW 49.087 0.302
Ricardo Feller Audi 49.091 0.306
22  Lucas Auer Mercedes 49.141 0.356
Luca Stolz Mercedes 49.142 0.357
92  Laurens Vanthoor Porsche 49.153 0.368
10  K.van der Linde Audi 49.161 0.376
11  55  Mikaël Grenier Mercedes 49.277 0.492
12  66  Marius Zug Audi 49.592 0.807

A Grubu

 Cla   Nº   Driver   Car / Engine   Time   Gap 
74  Felipe Fraga Ferrari 48.717  
11  Marco Wittmann BMW 48.891 0.174
24  Thomas Preining Porsche 48.906 0.189
33  René Rast Audi 48.949 0.232
31  S.van der Linde BMW 48.995 0.278
36  Arjun Maini Mercedes 49.006 0.289
88  Maro Engel Mercedes 49.049 0.332
51  Nico Müller Audi 49.106 0.389
85  Clemens Schmid Lamborghini 49.157 0.440
10  18  Maximilian Buhk Mercedes 49.167 0.450
11  27  David Schumacher Mercedes 49.326 0.609
12  12  Dev Gore Audi 49.637 0.920
13  Alessio Deledda Lamborghini 50.287 1.570
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