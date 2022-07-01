DTM Norisring 2. antrenman: Maini lider, Ayhancan 8. oldu!

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Norisring'de gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında pist tamamı ıslaktı ve sürücüler yoğun yağışa rağmen, 45 dakikalık seans başlar başlamaz piste çıktılar.

Bu hafta sonu kariyerinin ilk DTM yarışına çıkmaya hazırlanan Ayhancan Güven, seansın ilk dakikalarından itibaren pistteydi ve Ferrari aracını anlamak adına hemen tur atmaya başladı.

İlk 23 dakikalık bölümün ardından 54.516 yapan Nico Müller, başlangıçta en hızlı isimdi. Sonrasında Arjun Maini en hızlı dereceyi önce 54.131, sonra da 54.059'a çekti.

Kalan süreçte ön bölümde değişiklik olmadı ve Maini, seansı lider tamamlayan isim oldu.

Franck Pereira son turunda ikinci sıraya çıkmasının ardından 0.1 saniye geride ikinci olurken, ilk üçü Maro Engel tamamladı.

Luca Stolz'un dördüncü olmasının ardından ilk dörtte üç Mercedes pilotu yer aldı. Laurens Vanthoor beşinci olurken, Dennis Olsen altıncı oldu.

Müller son bölümde derecesini geliştirememesinin ardından yedinci olurken, temsilcimiz Ayhancan Güven bir kez daha yıldızlaştı ve ilk kez bugün kullandığı Ferrari aracıyla 0.2 saniye geride sekizinci oldu.

Ayhancan böylelikle her iki seansı da ilk onda bitirmiş oldu.

Ricardo Feller ve Mirko Bortolotti ilk onu tamamlayan isimler oldular.

DTM'de heyecan yarın kaldığı yerden devam edecek. Cumartesi ve Pazar günü ise program aşağıdaki gibi olacak. Sıralama turları canlı yayınlanmasa da, 14:30'ta yapılacak her iki yarış da beIN Sports Max 1'den naklen yayınlanacak.

1. sıralama turları 1. yarış 2. sıralama turları 2. yarış