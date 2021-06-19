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Önceki / Monza DTM 1 ve 2. antrenman seansları: Mercedes tempoyu belirledi, Albon 3. oldu
DTM / Monza Sıralama turları raporu

DTM Monza: Abril pole pozisyonunu aldı, ilk dört Mercedes'in

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

DTM'in GT3 dönemindeki ilk pole pozisyonunu Mercedes sürücüsü Vincent Abril kazandı.

DTM Monza: Abril pole pozisyonunu aldı, ilk dört Mercedes'in

DTM'de GT3 döneminin ilk sıralama turları bugün Monza'da yapıldı ve sıralama turları 20 dakika üzerinden gerçekleştirildi. İlk dakikaların ardından Lucas Auer, Mercedes'le 1:46.590 yaptı ve zaman tablosunun tepesine çıktı.

Kısa bir süre sonra Vincent Abril, 1:46.488 yaparak zaman tablosunun en tepesine çıkan isim oldu.

Bu süre, seansın son anlarına kadar zirvede yer aldı ve sürücüler son anlarda bir başka zaman turu denemesi daha yaptılar.

Fakat kalan bölümde Abril'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve pole pozisyonu HRT Mercedes AMG GT3 sürücüsünün oldu.

Mercedes sürücüleri, antrenman seansında öne çıktılar ve ilk dördün tamamı Mercedes AMG GT3 kullanan sürücülerden oluştu.

Daniel Juncadella, son bölümde attığı 1:46.560'lık turuyla 0.072 saniye geride ikinci olurken, Auer 1:46.590'lık turuyla 0.102 saniye geride üçüncü oldu. İlk dördü Maximilian Götz tamamladı. Götz, lider Abril'den 0.344 saniye yavaş kaldı.

T3 Lamborghini sürücüsü Esteban Muth, dört Mercedes sürücüsünün ardında beşinci olurken, Winward Mercedes'ten Philip Ellis altıncı sırada yer aldı.

Red Bull'un genç yeteneği Liam Lawson, AF-Corse Ferrari ile yedinci olurken, ilk onu Nico Müller, Kelvin van der Linde ve bu hafta sonu Gary Paffett'ın yerini alan Maximilian Buhk tamamladı.

ABT Audi'den eski DTM şampiyonu Mike Rockenfeller 11. olurken, Red Bull F1'in yede pilotu Alex Albon AF-Corse Ferrari ile sıralama turlarında 14. sırada yer aldı ve hayla kırıklığı yaşadı.

BMW sürücüleri seans içerisinde geride kaldılar. Marco Wittmann, en iyi BMW sürücüsü olarak 15. sırada yer aldı. Sheldon van der Linde 16. olurken, Timo Glock 17. oldu.

Seans sonucu:

Sıra # Sürücü Araç Zaman Fark
1 5 France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 1'46.488  
2 8 Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 1'46.560 0.072
3 22 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 1'46.590 0.102
4 4 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 1'46.832 0.344
5 10 Belgium Esteban Muth Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'46.863 0.375
6 57 United Kingdom Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 1'46.890 0.402
7 30 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'46.900 0.412
8 51 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 1'46.927 0.439
9 3 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo 1'46.928 0.440
10 18 Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 1'46.993 0.505
11 9 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 1'47.235 0.747
12 26 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'47.262 0.774
13 36 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 1'47.363 0.875
14 23 Thailand Alexander Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'47.397 0.909
15 11 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 1'47.553 1.065
16 31 South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 1'47.565 1.077
17 16 Germany Timo Glock BMW M6 GT3 1'47.657 1.169
18 12 United States Dev Gore Audi R8 LMS Evo 1'47.734 1.246
19 99 Germany Sophia Floersch Audi R8 LMS Evo 1'48.087 1.599
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Monza DTM 1 ve 2. antrenman seansları: Mercedes tempoyu belirledi, Albon 3. oldu

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