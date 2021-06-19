DTM Monza: Abril pole pozisyonunu aldı, ilk dört Mercedes'in

DTM'de GT3 döneminin ilk sıralama turları bugün Monza'da yapıldı ve sıralama turları 20 dakika üzerinden gerçekleştirildi. İlk dakikaların ardından Lucas Auer, Mercedes'le 1:46.590 yaptı ve zaman tablosunun tepesine çıktı.

Kısa bir süre sonra Vincent Abril, 1:46.488 yaparak zaman tablosunun en tepesine çıkan isim oldu.

Bu süre, seansın son anlarına kadar zirvede yer aldı ve sürücüler son anlarda bir başka zaman turu denemesi daha yaptılar.

Fakat kalan bölümde Abril'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve pole pozisyonu HRT Mercedes AMG GT3 sürücüsünün oldu.

Mercedes sürücüleri, antrenman seansında öne çıktılar ve ilk dördün tamamı Mercedes AMG GT3 kullanan sürücülerden oluştu.

Daniel Juncadella, son bölümde attığı 1:46.560'lık turuyla 0.072 saniye geride ikinci olurken, Auer 1:46.590'lık turuyla 0.102 saniye geride üçüncü oldu. İlk dördü Maximilian Götz tamamladı. Götz, lider Abril'den 0.344 saniye yavaş kaldı.

T3 Lamborghini sürücüsü Esteban Muth, dört Mercedes sürücüsünün ardında beşinci olurken, Winward Mercedes'ten Philip Ellis altıncı sırada yer aldı.

Red Bull'un genç yeteneği Liam Lawson, AF-Corse Ferrari ile yedinci olurken, ilk onu Nico Müller, Kelvin van der Linde ve bu hafta sonu Gary Paffett'ın yerini alan Maximilian Buhk tamamladı.

ABT Audi'den eski DTM şampiyonu Mike Rockenfeller 11. olurken, Red Bull F1'in yede pilotu Alex Albon AF-Corse Ferrari ile sıralama turlarında 14. sırada yer aldı ve hayla kırıklığı yaşadı.

BMW sürücüleri seans içerisinde geride kaldılar. Marco Wittmann, en iyi BMW sürücüsü olarak 15. sırada yer aldı. Sheldon van der Linde 16. olurken, Timo Glock 17. oldu.

Seans sonucu: