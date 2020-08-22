DTM Lausitzring: Yağmurlu sıralama seansında pole pozisyonu Müller'in!

Lausitzring'de beklenen yağmur sıralama turlarında geldi. 20 dakika üzerinden gerçekleştirilen seans, yoğun yağmur altındayapıldı ve sürücüler, kaygan zeminde pistte kalmakta zorlandılar.

Seans içerisinde spin atan ve kızaklama yaşayan bazı sürücüler vardı.

Başlangıçta dereceler 2:01 civarındaydı. Ancak sürücüler kaygan zemine alıştıkça ve pistte kuru bir hat oluşmaya başladıkça, dereceler de gelişmeye devam etti.

Mike Rockenfeller'in 1:59.919 yapmasının ardından, bitime 13 dakika kala Timo Glock spin attı ve yolda kalmasından ötürü kırmızı bayrak çıktı.

Araç pistten kaldırıldıktan sonra seans tekrar başladı ve Rene Rast 1:58.499 yaparak ilk sırayı eline geçirmeyi başardı.

Ancak bu yıl şampiyonluğun en büyük adayı konumunda yer alan Nico Müller, 1:57.822 yaparak ilk sırayı Alman pilottan aldı.

Sürücüler son bölümde derecelerini geliştirmeye devam ettiler ancak, Müller'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı.

İsviçreli sürücü böylelikle bu yılki ilk pole pozisyonunu kazandı.

Rast sadece 0.038 saniye geride ikinci olurken, Robin Firjns 0.358 saniye geride üçüncü oldu.

İlk dördü, Frijns'ın sadece 0.004 saniye arkasında kalan Rockenfeller tamamladı.

Marco Wittmann, en iyi BMW sürücüsü olarak seansı beşinci bitirdi. Lucas Auer altıncı olurken, Philipp Eng yedinci, Sheldon van der Linde sekizinci, Loic Duval dokuzuncu oldu.

İlk onu Ferdinand Habsburg tamamladı.

Harrison Newey, ilk yağmurlu sıralama seansında 11. oldu. Robert Kubica ise 16 sürücü arasında 14. oldu.

Seans sonucu: