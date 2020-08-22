DTM Lausitzring: Yağmurlu sıralama seansında pole pozisyonu Müller'in!
Lausitzring'de gerçekleştirilecek DTM yarışı öncesinde sıralama turlarını Nico Müller ilk sırada tamamladı.
Lausitzring'de beklenen yağmur sıralama turlarında geldi. 20 dakika üzerinden gerçekleştirilen seans, yoğun yağmur altındayapıldı ve sürücüler, kaygan zeminde pistte kalmakta zorlandılar.
Seans içerisinde spin atan ve kızaklama yaşayan bazı sürücüler vardı.
Başlangıçta dereceler 2:01 civarındaydı. Ancak sürücüler kaygan zemine alıştıkça ve pistte kuru bir hat oluşmaya başladıkça, dereceler de gelişmeye devam etti.
Mike Rockenfeller'in 1:59.919 yapmasının ardından, bitime 13 dakika kala Timo Glock spin attı ve yolda kalmasından ötürü kırmızı bayrak çıktı.
Araç pistten kaldırıldıktan sonra seans tekrar başladı ve Rene Rast 1:58.499 yaparak ilk sırayı eline geçirmeyi başardı.
Ancak bu yıl şampiyonluğun en büyük adayı konumunda yer alan Nico Müller, 1:57.822 yaparak ilk sırayı Alman pilottan aldı.
Sürücüler son bölümde derecelerini geliştirmeye devam ettiler ancak, Müller'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı.
İsviçreli sürücü böylelikle bu yılki ilk pole pozisyonunu kazandı.
Rast sadece 0.038 saniye geride ikinci olurken, Robin Firjns 0.358 saniye geride üçüncü oldu.
İlk dördü, Frijns'ın sadece 0.004 saniye arkasında kalan Rockenfeller tamamladı.
Marco Wittmann, en iyi BMW sürücüsü olarak seansı beşinci bitirdi. Lucas Auer altıncı olurken, Philipp Eng yedinci, Sheldon van der Linde sekizinci, Loic Duval dokuzuncu oldu.
İlk onu Ferdinand Habsburg tamamladı.
Harrison Newey, ilk yağmurlu sıralama seansında 11. oldu. Robert Kubica ise 16 sürücü arasında 14. oldu.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Araç
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Nico Müller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|11
|1'57.822
|2
|René Rast
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|10
|1'57.860
|0.038
|3
|Robin Frijns
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|10
|1'58.180
|0.358
|4
|Mike Rockenfeller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|12
|1'58.184
|0.362
|5
|Marco Wittmann
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|12
|1'58.414
|0.592
|6
|Lucas Auer
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|11
|1'58.869
|1.047
|7
|Philipp Eng
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|12
|1'58.909
|1.087
|8
|Sheldon Linde
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|12
|1'58.963
|1.141
|9
|Loic Duval
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|11
|1'59.091
|1.269
|10
|Ferdinand Habsburg
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|12
|1'59.313
|1.491
|11
|Harrison Newey
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|11
|1'59.398
|1.576
|12
|Jonathan Aberdein
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|12
|1'59.667
|1.845
|13
|Fabio Scherer
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|10
|1'59.859
|2.037
|14
|Robert Kubica
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|11
|2'00.158
|2.336
|15
|Jamie Green
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|11
|2'00.303
|2.481
|16
|Timo Glock
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|4
|2'00.848
|3.026
|Tüm sonuçları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|DTM
|Etkinlik
|Lausitzring II
|Editör
|Kemal Şengül