DTM Lausitzring: Rast, Müller’in önünde kazandı

Islak şartlarda başlayan yarışta pole pozisyonunda yer alan Nico Müller, iyi bir startla yerini korumayı başardı.

İkinci sıradan yarışa başlayan Rene Rast ise kötü bir start ile Robin Frijns ve Phillip Eng’e geçilerek dördüncülüğe geriledi.

Kısa süre sonra üçüncülüğü geri alan Rast, pist dışına taşınca yeniden dördüncülüğe geriledi.

Buna rağmen üçüncü sırayı yeniden geri alan Rast, pit stoplar öncesinde lider Müller’in 10 saniye gerisine kadar düştü.

Ancak pite geç gelen Müller, diğer sürücülere göre zaman kaybetti ve 5. sıraya kadar geriledi. Ayrıca sürücüler bu pitlerle beraber kuru zemin lastiklerine geçtiler.

Bunun üzerine bitime yaklaşık 20 dakika kala Frijns, Marco Wittmann, Eng, Rast, Müller sıralaması oluştu.

Bundan kısa süre sonra Rast’a ve Müller’e geçilen Eng beşinciliğe geriledi.

Yarışın son bölümlerinde Rast ve Müller, Wittmann ile Frijns’ı da geçerek ilk iki sıraya yükseldiler.

Son turlarda yerini koruyan Rast, bir noktada liderin 10 saniye kadar gerisine düştüğü yarışı kazanmayı başardı.

Müller pitlere kadar çok rahat şekilde lider götürdüğü yarışta ikinci olurken, podyumu Frijns tamamladı.

Yarışa 14. sıradan başlayan ve son turlarda iyi yükselen Timo Glock harika bir performansla 4. olurken, Wittmann beşinci, Mike Rockenfeller altıncı, Loic Duval yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u ise Eng, Sheldon van der Linde ve Jamie Green tamamladı.

Yarış sonucu: