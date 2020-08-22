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DTM / Lausitzring II / Yarış raporu

DTM Lausitzring: Rast, Müller’in önünde kazandı

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DTM Lausitzring: Rast, Müller’in önünde kazandı
Ekleyen:
, Editör

DTM’in Lausitzring’de gerçekleştirilen ikinci ayağındaki ilk yarışı Rene Rast kazandı.

Islak şartlarda başlayan yarışta pole pozisyonunda yer alan Nico Müller, iyi bir startla yerini korumayı başardı.

İkinci sıradan yarışa başlayan Rene Rast ise kötü bir start ile Robin Frijns ve Phillip Eng’e geçilerek dördüncülüğe geriledi.

Kısa süre sonra üçüncülüğü geri alan Rast, pist dışına taşınca yeniden dördüncülüğe geriledi.

Buna rağmen üçüncü sırayı yeniden geri alan Rast, pit stoplar öncesinde lider Müller’in 10 saniye gerisine kadar düştü.

Ancak pite geç gelen Müller, diğer sürücülere göre zaman kaybetti ve 5. sıraya kadar geriledi. Ayrıca sürücüler bu pitlerle beraber kuru zemin lastiklerine geçtiler.

Bunun üzerine bitime yaklaşık 20 dakika kala Frijns, Marco Wittmann, Eng, Rast, Müller sıralaması oluştu.

Bundan kısa süre sonra Rast’a ve Müller’e geçilen Eng beşinciliğe geriledi.

Yarışın son bölümlerinde Rast ve Müller, Wittmann ile Frijns’ı da geçerek ilk iki sıraya yükseldiler.

Son turlarda yerini koruyan Rast, bir noktada liderin 10 saniye kadar gerisine düştüğü yarışı kazanmayı başardı.

Müller pitlere kadar çok rahat şekilde lider götürdüğü yarışta ikinci olurken, podyumu Frijns tamamladı.

Yarışa 14. sıradan başlayan ve son turlarda iyi yükselen Timo Glock harika bir performansla 4. olurken, Wittmann beşinci, Mike Rockenfeller altıncı, Loic Duval yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u ise Eng, Sheldon van der Linde ve Jamie Green tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Araç Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 32 57'50.862     25
2 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 32 57'52.831 1.969 1.969 18
3 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 32 57'55.784 4.922 2.953 15
4 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 32 57'58.452 7.590 2.668 12
5 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 32 58'04.144 13.282 5.692 10
6 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 32 58'10.233 19.371 6.089 8
7 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 32 58'11.135 20.273 0.902 6
8 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 32 58'12.691 21.829 1.556 4
9 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 32 58'13.527 22.665 0.836 2
10 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 32 58'16.251 25.389 2.724 1
11 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 32 58'17.293 26.431 1.042  
12 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 32 58'20.083 29.221 2.790  
13 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 32 58'20.472 29.610 0.389  
14 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 32 58'34.185 43.323 13.713  
15 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 32 58'42.137 51.275 7.952  
16 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 32 59'00.020 1'09.158 17.883  
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DTM Lausitzring: Yağmurlu sıralama seansında pole pozisyonu Müller'in!

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Lausitzring II
Alt-etkinlik Yarış 1
Editör Cem Özel

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