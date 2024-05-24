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DTM Lausitzring

DTM Lausitzring: Kuru zeminde Preining, ıslak zeminde Ayhancan lider

2024 DTM Şampiyonası'nın Almanya'nın Lausitzring pistinde gerçekleştirilecek 2. yarışı öncesinde 2. antrenman seansını temsilcimiz Ayhancan Güven ilk sırada tamamladı.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Ayhancan Güven, Manthey EMA Porsche 911 GT3-R

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Sezonun Oschersleben'de gerçekleştirilen ilk yarış hafta sonunda felaket performans sergileyen Manthey EMA Porsche takımı, Lausitzring'de çok daha güçlü bir performans sergiliyor.

Cuma günkü ilk antrenman seansında Manthey EMA'nın son şampiyon pilotu Thomas Preining 1:20.782 ile en hızlı turu atarken Ayhancan 0.4 sn geride 5. sırada yer almıştı.

Öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında yoğun yağmur vardı. Ayhancan 1:35.573 ile bu seansın en hızlı pilotu olurken onu 0.1 sn geriden Kalvin van der Linde takip etti.

Jack Aitken seansı 3. sırada tamamlarken onun arkasında Christian Engelhart, Lucas Auer, Nicki Thiim, Riccardo Feller takip ettiler.

Lausitrzing'de sıradaki seans Cumartesi günü 14:30'da başlayacak 1. sıralama seansı olurken 1. yarış aynı gün 18:00'de başlayacak.

Lausitzring - 1. Antrenman Dereceleri

   
1
 - 
3
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Araç Tur Zaman Ara km/s
1 Austria T. Preining Manthey EMA 91 Porsche 911 GT3 R 29

1'20.782

   154.994
2 Germany M. Engel Mercedes-AMG Team Winward 130 Mercedes-AMG GT3 Evo 24

+0.279

1'21.061

 0.279 154.461
3 South Africa K. vanderLinde Abt Sportsline 3 Audi R8 LMS Evo II 31

+0.356

1'21.138

 0.077 154.314
4 Italy M. Bortolotti SSR Performance 92 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 29

+0.381

1'21.163

 0.025 154.267
5 Turkey A. Güven Manthey EMA 90 Porsche 911 GT3 R 26

+0.481

1'21.263

 0.100 154.077
6 India A. Maini Mercedes-AMG Team HRT 36 Mercedes-AMG GT3 Evo 27

+0.502

1'21.284

 0.021 154.037
7 Austria L. Auer Mercedes-AMG Team Mann-Filter 22 Mercedes-AMG GT3 Evo 23

+0.637

1'21.419

 0.135 153.782
8 Germany L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT 4 Mercedes-AMG GT3 Evo 28

+0.712

1'21.494

 0.075 153.640
9 Switzerland R. Feller Abt Sportsline 7 Audi R8 LMS Evo II 25

+0.762

1'21.544

 0.050 153.546
10
B. Dörr Dörr Motorsport
 25 McLaren 720S GT3 Evo 22

+0.944

1'21.726

 0.182 153.204
11 Germany C. Engelhart GRT Grasser Racing Team 63 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 26

+0.953

1'21.735

 0.009 153.187
12 Austria C. Schmid Dörr Motorsport 85 McLaren 720S GT3 Evo 26

+1.051

1'21.833

 0.098 153.004
13 Germany P. Maximilian Paul Motorsport 71 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 28

+1.111

1'21.893

 0.060 152.892
14 South Africa S. Linde Schubert Motorsport 31 BMW M4 GT3 31

+1.113

1'21.895

 0.002 152.888
15 Denmark N. Thiim SSR Performance 94 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 30

+1.127

1'21.909

 0.014 152.862
16 United Kingdom J. Aitken Emil Frey Racing 14 Ferrari 296 GT3 21

+1.163

1'21.945

 0.036 152.795
17
T. Vermeulen Emil Frey Racing
 69 Ferrari 296 GT3 25

+1.188

1'21.970

 0.025 152.748
18 Germany M. Wittmann Schubert Motorsport 11 BMW M4 GT3 25

+1.223

1'22.005

 0.035 152.683
19 Germany L. Engstler GRT Grasser Racing Team 19 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 27

+1.281

1'22.063

 0.058 152.575
20 Germany R. Rast Schubert Motorsport 33 BMW M4 GT3 33

+1.348

1'22.130

 0.067 152.450
Tüm sonuçları görüntüle  

Lausitzring - 2. Antrenman Dereceleri

   
1
 - 
3
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Araç Tur Zaman Ara km/s
1 Turkey A. Güven Manthey EMA 90 Porsche 911 GT3 R 25

1'35.573

   131.007
2 South Africa K. vanderLinde Abt Sportsline 3 Audi R8 LMS Evo II 25

+0.110

1'35.683

 0.110 130.857
3 United Kingdom J. Aitken Emil Frey Racing 14 Ferrari 296 GT3 23

+0.116

1'35.689

 0.006 130.848
4 Germany C. Engelhart GRT Grasser Racing Team 63 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 25

+0.164

1'35.737

 0.048 130.783
5 Austria L. Auer Mercedes-AMG Team Mann-Filter 22 Mercedes-AMG GT3 Evo 17

+0.198

1'35.771

 0.034 130.736
6 Denmark N. Thiim SSR Performance 94 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 23

+0.247

1'35.820

 0.049 130.670
7 Switzerland R. Feller Abt Sportsline 7 Audi R8 LMS Evo II 23

+0.322

1'35.895

 0.075 130.567
8 Germany M. Engel Mercedes-AMG Team Winward 130 Mercedes-AMG GT3 Evo 22

+0.385

1'35.958

 0.063 130.482
9 Germany M. Wittmann Schubert Motorsport 11 BMW M4 GT3 21

+0.533

1'36.106

 0.148 130.281
10 Germany L. Engstler GRT Grasser Racing Team 19 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 23

+0.560

1'36.133

 0.027 130.244
11 Austria T. Preining Manthey EMA 91 Porsche 911 GT3 R 23

+0.711

1'36.284

 0.151 130.040
12
T. Vermeulen Emil Frey Racing
 69 Ferrari 296 GT3 23

+0.833

1'36.406

 0.122 129.875
13 Germany P. Maximilian Paul Motorsport 71 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 23

+0.983

1'36.556

 0.150 129.673
14 Italy M. Bortolotti SSR Performance 92 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 18

+1.103

1'36.676

 0.120 129.513
15 South Africa S. Linde Schubert Motorsport 31 BMW M4 GT3 22

+1.261

1'36.834

 0.158 129.301
16 India A. Maini Mercedes-AMG Team HRT 36 Mercedes-AMG GT3 Evo 23

+1.532

1'37.105

 0.271 128.940
17 Germany R. Rast Schubert Motorsport 33 BMW M4 GT3 24

+1.550

1'37.123

 0.018 128.916
18 Germany L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT 4 Mercedes-AMG GT3 Evo 19

+1.906

1'37.479

 0.356 128.446
19 Austria C. Schmid Dörr Motorsport 85 McLaren 720S GT3 Evo 16

+3.753

1'39.326

 1.847 126.057
20
B. Dörr Dörr Motorsport
 25 McLaren 720S GT3 Evo 18

+5.398

1'40.971

 1.645 124.003
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