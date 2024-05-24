DTM Lausitzring: Kuru zeminde Preining, ıslak zeminde Ayhancan lider
2024 DTM Şampiyonası'nın Almanya'nın Lausitzring pistinde gerçekleştirilecek 2. yarışı öncesinde 2. antrenman seansını temsilcimiz Ayhancan Güven ilk sırada tamamladı.
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Sezonun Oschersleben'de gerçekleştirilen ilk yarış hafta sonunda felaket performans sergileyen Manthey EMA Porsche takımı, Lausitzring'de çok daha güçlü bir performans sergiliyor.
Cuma günkü ilk antrenman seansında Manthey EMA'nın son şampiyon pilotu Thomas Preining 1:20.782 ile en hızlı turu atarken Ayhancan 0.4 sn geride 5. sırada yer almıştı.
Öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında yoğun yağmur vardı. Ayhancan 1:35.573 ile bu seansın en hızlı pilotu olurken onu 0.1 sn geriden Kalvin van der Linde takip etti.
Jack Aitken seansı 3. sırada tamamlarken onun arkasında Christian Engelhart, Lucas Auer, Nicki Thiim, Riccardo Feller takip ettiler.
Lausitrzing'de sıradaki seans Cumartesi günü 14:30'da başlayacak 1. sıralama seansı olurken 1. yarış aynı gün 18:00'de başlayacak.
Lausitzring - 1. Antrenman Dereceleri
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|T. Preining Manthey EMA
|91
|Porsche 911 GT3 R
|29
|
1'20.782
|154.994
|2
|M. Engel Mercedes-AMG Team Winward
|130
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|24
|
+0.279
1'21.061
|0.279
|154.461
|3
|K. vanderLinde Abt Sportsline
|3
|Audi R8 LMS Evo II
|31
|
+0.356
1'21.138
|0.077
|154.314
|4
|M. Bortolotti SSR Performance
|92
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|29
|
+0.381
1'21.163
|0.025
|154.267
|5
|A. Güven Manthey EMA
|90
|Porsche 911 GT3 R
|26
|
+0.481
1'21.263
|0.100
|154.077
|6
|A. Maini Mercedes-AMG Team HRT
|36
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|27
|
+0.502
1'21.284
|0.021
|154.037
|7
|L. Auer Mercedes-AMG Team Mann-Filter
|22
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|23
|
+0.637
1'21.419
|0.135
|153.782
|8
|L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT
|4
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|28
|
+0.712
1'21.494
|0.075
|153.640
|9
|R. Feller Abt Sportsline
|7
|Audi R8 LMS Evo II
|25
|
+0.762
1'21.544
|0.050
|153.546
|10
|
B. Dörr Dörr Motorsport
|25
|McLaren 720S GT3 Evo
|22
|
+0.944
1'21.726
|0.182
|153.204
|11
|C. Engelhart GRT Grasser Racing Team
|63
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|26
|
+0.953
1'21.735
|0.009
|153.187
|12
|C. Schmid Dörr Motorsport
|85
|McLaren 720S GT3 Evo
|26
|
+1.051
1'21.833
|0.098
|153.004
|13
|P. Maximilian Paul Motorsport
|71
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|28
|
+1.111
1'21.893
|0.060
|152.892
|14
|S. Linde Schubert Motorsport
|31
|BMW M4 GT3
|31
|
+1.113
1'21.895
|0.002
|152.888
|15
|N. Thiim SSR Performance
|94
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|30
|
+1.127
1'21.909
|0.014
|152.862
|16
|J. Aitken Emil Frey Racing
|14
|Ferrari 296 GT3
|21
|
+1.163
1'21.945
|0.036
|152.795
|17
|
T. Vermeulen Emil Frey Racing
|69
|Ferrari 296 GT3
|25
|
+1.188
1'21.970
|0.025
|152.748
|18
|M. Wittmann Schubert Motorsport
|11
|BMW M4 GT3
|25
|
+1.223
1'22.005
|0.035
|152.683
|19
|L. Engstler GRT Grasser Racing Team
|19
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|27
|
+1.281
1'22.063
|0.058
|152.575
|20
|R. Rast Schubert Motorsport
|33
|BMW M4 GT3
|33
|
+1.348
1'22.130
|0.067
|152.450
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Lausitzring - 2. Antrenman Dereceleri
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|A. Güven Manthey EMA
|90
|Porsche 911 GT3 R
|25
|
1'35.573
|131.007
|2
|K. vanderLinde Abt Sportsline
|3
|Audi R8 LMS Evo II
|25
|
+0.110
1'35.683
|0.110
|130.857
|3
|J. Aitken Emil Frey Racing
|14
|Ferrari 296 GT3
|23
|
+0.116
1'35.689
|0.006
|130.848
|4
|C. Engelhart GRT Grasser Racing Team
|63
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|25
|
+0.164
1'35.737
|0.048
|130.783
|5
|L. Auer Mercedes-AMG Team Mann-Filter
|22
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|17
|
+0.198
1'35.771
|0.034
|130.736
|6
|N. Thiim SSR Performance
|94
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|23
|
+0.247
1'35.820
|0.049
|130.670
|7
|R. Feller Abt Sportsline
|7
|Audi R8 LMS Evo II
|23
|
+0.322
1'35.895
|0.075
|130.567
|8
|M. Engel Mercedes-AMG Team Winward
|130
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|22
|
+0.385
1'35.958
|0.063
|130.482
|9
|M. Wittmann Schubert Motorsport
|11
|BMW M4 GT3
|21
|
+0.533
1'36.106
|0.148
|130.281
|10
|L. Engstler GRT Grasser Racing Team
|19
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|23
|
+0.560
1'36.133
|0.027
|130.244
|11
|T. Preining Manthey EMA
|91
|Porsche 911 GT3 R
|23
|
+0.711
1'36.284
|0.151
|130.040
|12
|
T. Vermeulen Emil Frey Racing
|69
|Ferrari 296 GT3
|23
|
+0.833
1'36.406
|0.122
|129.875
|13
|P. Maximilian Paul Motorsport
|71
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|23
|
+0.983
1'36.556
|0.150
|129.673
|14
|M. Bortolotti SSR Performance
|92
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|18
|
+1.103
1'36.676
|0.120
|129.513
|15
|S. Linde Schubert Motorsport
|31
|BMW M4 GT3
|22
|
+1.261
1'36.834
|0.158
|129.301
|16
|A. Maini Mercedes-AMG Team HRT
|36
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|23
|
+1.532
1'37.105
|0.271
|128.940
|17
|R. Rast Schubert Motorsport
|33
|BMW M4 GT3
|24
|
+1.550
1'37.123
|0.018
|128.916
|18
|L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT
|4
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|19
|
+1.906
1'37.479
|0.356
|128.446
|19
|C. Schmid Dörr Motorsport
|85
|McLaren 720S GT3 Evo
|16
|
+3.753
1'39.326
|1.847
|126.057
|20
|
B. Dörr Dörr Motorsport
|25
|McLaren 720S GT3 Evo
|18
|
+5.398
1'40.971
|1.645
|124.003
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