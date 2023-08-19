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DTM Lausitzring: İlk yarışta pole pozisyonu Jack Aitken'in, Ayhancan 20. sırada

Lausitzring'deki ilk yarış öncesi sıralama turları heyecanlı geçti, ilk dört sırada dört farklı üreticinin yer aldığı seansta pole pozisyonu çaylak Jack Aitken'e gitti.

Altay Gök
Ekleyen:
Jack Aitken, Emil Frey Racing Ferrari Ferrari 296 GT3

Williams yedek pilotluğu döneminden tanıdığımız Aitken bu sezon itibariyle Emil-Frey Ferrari ile DTM'e geçiş yaptı ve gayet iyi bir çaylak sezonu geçirmekte.

Henüz ilk yarışında podyuma çıkan Aitken son haftalarda biraz tempo kaybetmişti ve iyi bir sonuca ihtiyaç duyuyordu.

Lausitzring'de kendine geldiğini söyleyebileceğimiz Ferrari sürücüsü, 1.19.937'lik derecesiyle pole pozisyonuna ulaşmayı başardı.

Bu, Aitken'in DTM kariyerinin ilk pole pozisyonu.

İkinci sıra geçen hafta ilk galibiyetine ulaşan SSR Lamborghini sürücüsü Mirko Bortolotti'ye gitti, kendisi Aitken'in sadece 0.054 saniye gerisindeydi.

Winward Mercedes sürücüsü Lucas Auer 0.079 saniye geride üçüncü olurken, en iyi Audi konumundaki Kelvin van der Linde dördüncüydü.

Ricardo Feller takım arkadaşı Kelvin'in arkasında beşinci olurken, geçen yıl her iki yarışı da kazanan Sheldon van der Linde altıncı sırada yer alarak en iyi BMW sürücüsü oldu.

Önemli bir detay, ilk altı sırada tam beş farklı üreticinin yer almasıydı.

Sıralama turları şampiyona lideri Thomas Preining için hiç de iyi geçmedi: kendisi en iyi Porsche sürücüsü olmasına rağmen, 0.528 saniye geride 16. oldu.

Porsche için kabus gibi geçen seans temsilcimiz Ayhancan Güven'i de etkiledi, son yarışta büyük talihsizlik yaşayan Ayhancan 0.642 saniye geride 20. sırayla yetindi.

 

DTM Lausitzring - İlk yarış sıralama turları 

 

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
Sıra Sürücü # Araç Zaman km/s
1 United Kingdom J. Aitken Jack Aitken Emil Frey Racing 14 Ferrari 296 GT3 1'19.937 191.625
2 Italy M. Bortolotti Mirko Bortolotti SSR Performance 92 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 +0.054 191.496
3 Austria L. Auer Lucas Auer Mercedes-AMG Team Winward 22 Mercedes-AMG GT3 Evo +0.079 191.436
4 South Africa K. vanderLinde Kelvin vanderLinde Abt Sportsline 3 Audi R8 LMS Evo II +0.083 191.427
5 Switzerland R. Feller Ricardo Feller Abt Sportsline 7 Audi R8 LMS Evo II +0.231 191.073
6 South Africa S. Linde Sheldon Linde Schubert Motorsport 1 BMW M4 GT3 +0.311 190.883
7
T. Vermeulen Thierry Vermeulen Emil Frey Racing
 69 Ferrari 296 GT3 +0.326 190.847
8 Austria C. Schmid Clemens Schmid GRT Grasser Racing Team 63 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 +0.348 190.795
9 Germany L. Stolz Luca Stolz Mercedes-AMG Team HRT 4 Mercedes-AMG GT3 Evo +0.353 190.783
10
P. Maximilian Paul Maximilian GRT Grasser Racing Team
 19 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 +0.361 190.764
11 Germany R. Rast René Rast Schubert Motorsport 33 BMW M4 GT3 +0.451 190.550
12 Germany M. Wittmann Marco Wittmann Project 1 Motorsport 11 BMW M4 GT3 +0.474 190.496
13
F. Perera Frank Perera SSR Performance
94 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 +0.497 190.441
14 Germany L. Engstler Luca Engstler Liqui Moly Team Engstler 8 Audi R8 LMS Evo II +0.514 190.401
15
J. Owega Jusuf Owega Mercedes-AMG Team Landgraf
 84 Mercedes-AMG GT3 Evo +0.527 190.370
16 Austria T. Preining Thomas Preining Manthey EMA 91 Porsche 911 GT3 R +0.528 190.368
17 Germany L. Heinrich Laurin Heinrich KÜS Team Bernhard 75 Porsche 911 GT3 R +0.539 190.342
18 Norway D. Olsen Dennis Olsen Manthey EMA 90 Porsche 911 GT3 R +0.558 190.297
19 Germany M. Engel Maro Engel Mercedes-AMG Team Landgraf 48 Mercedes-AMG GT3 Evo +0.615 190.162
20 Turkey A. Güven Ayhancan Güven KÜS Team Bernhard 24 Porsche 911 GT3 R +0.642 190.099
21 Germany D. Schumacher David Schumacher Mercedes-AMG Team Winward 27 Mercedes-AMG GT3 Evo +0.690 189.985
22 India A. Maini Arjun Maini Mercedes-AMG Team HRT 36 Mercedes-AMG GT3 Evo +0.731 189.889
23 Switzerland P. Niederhauser Patric Niederhauser Tresor Orange1 83 Audi R8 LMS Evo II +0.890 189.515
24 Italy M. Drudi Mattia Drudi Tresor Orange1 40 Audi R8 LMS Evo II +1.133 188.947
25 Germany M. Dienst Marvin Dienst Toksport WRT 99 Porsche 911 GT3 R +1.156 188.894
26
S. Holzem Sandro Holzem Project 1 Motorsport
 56 BMW M4 GT3 +1.163 188.877
27
T. Heinemann Tim Heinemann Toksport WRT
 9 Porsche 911 GT3 R +1.445 188.223
28 Italy A. Deledda Alessio Deledda SSR Performance 6 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 +1.931 187.106
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DTM Nürburgring: Tek yarışlığına piste çıkan Paul sürpriz bir galibiyete imza attı!

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