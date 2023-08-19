DTM Lausitzring: İlk yarışta pole pozisyonu Jack Aitken'in, Ayhancan 20. sırada

Williams yedek pilotluğu döneminden tanıdığımız Aitken bu sezon itibariyle Emil-Frey Ferrari ile DTM'e geçiş yaptı ve gayet iyi bir çaylak sezonu geçirmekte.

Henüz ilk yarışında podyuma çıkan Aitken son haftalarda biraz tempo kaybetmişti ve iyi bir sonuca ihtiyaç duyuyordu.

Lausitzring'de kendine geldiğini söyleyebileceğimiz Ferrari sürücüsü, 1.19.937'lik derecesiyle pole pozisyonuna ulaşmayı başardı.

Bu, Aitken'in DTM kariyerinin ilk pole pozisyonu.

İkinci sıra geçen hafta ilk galibiyetine ulaşan SSR Lamborghini sürücüsü Mirko Bortolotti'ye gitti, kendisi Aitken'in sadece 0.054 saniye gerisindeydi.

Winward Mercedes sürücüsü Lucas Auer 0.079 saniye geride üçüncü olurken, en iyi Audi konumundaki Kelvin van der Linde dördüncüydü.

Ricardo Feller takım arkadaşı Kelvin'in arkasında beşinci olurken, geçen yıl her iki yarışı da kazanan Sheldon van der Linde altıncı sırada yer alarak en iyi BMW sürücüsü oldu.

Önemli bir detay, ilk altı sırada tam beş farklı üreticinin yer almasıydı.

Sıralama turları şampiyona lideri Thomas Preining için hiç de iyi geçmedi: kendisi en iyi Porsche sürücüsü olmasına rağmen, 0.528 saniye geride 16. oldu.

Porsche için kabus gibi geçen seans temsilcimiz Ayhancan Güven'i de etkiledi, son yarışta büyük talihsizlik yaşayan Ayhancan 0.642 saniye geride 20. sırayla yetindi.

DTM Lausitzring - İlk yarış sıralama turları