DTM Lausitzring: İlk yarışta pole pozisyonu Jack Aitken'in, Ayhancan 20. sırada
Lausitzring'deki ilk yarış öncesi sıralama turları heyecanlı geçti, ilk dört sırada dört farklı üreticinin yer aldığı seansta pole pozisyonu çaylak Jack Aitken'e gitti.
Williams yedek pilotluğu döneminden tanıdığımız Aitken bu sezon itibariyle Emil-Frey Ferrari ile DTM'e geçiş yaptı ve gayet iyi bir çaylak sezonu geçirmekte.
Henüz ilk yarışında podyuma çıkan Aitken son haftalarda biraz tempo kaybetmişti ve iyi bir sonuca ihtiyaç duyuyordu.
Lausitzring'de kendine geldiğini söyleyebileceğimiz Ferrari sürücüsü, 1.19.937'lik derecesiyle pole pozisyonuna ulaşmayı başardı.
Bu, Aitken'in DTM kariyerinin ilk pole pozisyonu.
İkinci sıra geçen hafta ilk galibiyetine ulaşan SSR Lamborghini sürücüsü Mirko Bortolotti'ye gitti, kendisi Aitken'in sadece 0.054 saniye gerisindeydi.
Winward Mercedes sürücüsü Lucas Auer 0.079 saniye geride üçüncü olurken, en iyi Audi konumundaki Kelvin van der Linde dördüncüydü.
Ricardo Feller takım arkadaşı Kelvin'in arkasında beşinci olurken, geçen yıl her iki yarışı da kazanan Sheldon van der Linde altıncı sırada yer alarak en iyi BMW sürücüsü oldu.
Önemli bir detay, ilk altı sırada tam beş farklı üreticinin yer almasıydı.
Sıralama turları şampiyona lideri Thomas Preining için hiç de iyi geçmedi: kendisi en iyi Porsche sürücüsü olmasına rağmen, 0.528 saniye geride 16. oldu.
Porsche için kabus gibi geçen seans temsilcimiz Ayhancan Güven'i de etkiledi, son yarışta büyük talihsizlik yaşayan Ayhancan 0.642 saniye geride 20. sırayla yetindi.
DTM Lausitzring - İlk yarış sıralama turları
|Sürücü bilgisi
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Araç
|Zaman
|km/s
|1
|J. Aitken Jack Aitken Emil Frey Racing
|14
|Ferrari 296 GT3
|1'19.937
|191.625
|2
|M. Bortolotti Mirko Bortolotti SSR Performance
|92
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|+0.054
|191.496
|3
|L. Auer Lucas Auer Mercedes-AMG Team Winward
|22
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|+0.079
|191.436
|4
|K. vanderLinde Kelvin vanderLinde Abt Sportsline
|3
|Audi R8 LMS Evo II
|+0.083
|191.427
|5
|R. Feller Ricardo Feller Abt Sportsline
|7
|Audi R8 LMS Evo II
|+0.231
|191.073
|6
|S. Linde Sheldon Linde Schubert Motorsport
|1
|BMW M4 GT3
|+0.311
|190.883
|7
|
T. Vermeulen Thierry Vermeulen Emil Frey Racing
|69
|Ferrari 296 GT3
|+0.326
|190.847
|8
|C. Schmid Clemens Schmid GRT Grasser Racing Team
|63
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|+0.348
|190.795
|9
|L. Stolz Luca Stolz Mercedes-AMG Team HRT
|4
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|+0.353
|190.783
|10
|
P. Maximilian Paul Maximilian GRT Grasser Racing Team
|19
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|+0.361
|190.764
|11
|R. Rast René Rast Schubert Motorsport
|33
|BMW M4 GT3
|+0.451
|190.550
|12
|M. Wittmann Marco Wittmann Project 1 Motorsport
|11
|BMW M4 GT3
|+0.474
|190.496
|13
|
F. Perera Frank Perera SSR Performance
|94
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|+0.497
|190.441
|14
|L. Engstler Luca Engstler Liqui Moly Team Engstler
|8
|Audi R8 LMS Evo II
|+0.514
|190.401
|15
|
J. Owega Jusuf Owega Mercedes-AMG Team Landgraf
|84
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|+0.527
|190.370
|16
|T. Preining Thomas Preining Manthey EMA
|91
|Porsche 911 GT3 R
|+0.528
|190.368
|17
|L. Heinrich Laurin Heinrich KÜS Team Bernhard
|75
|Porsche 911 GT3 R
|+0.539
|190.342
|18
|D. Olsen Dennis Olsen Manthey EMA
|90
|Porsche 911 GT3 R
|+0.558
|190.297
|19
|M. Engel Maro Engel Mercedes-AMG Team Landgraf
|48
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|+0.615
|190.162
|20
|A. Güven Ayhancan Güven KÜS Team Bernhard
|24
|Porsche 911 GT3 R
|+0.642
|190.099
|21
|D. Schumacher David Schumacher Mercedes-AMG Team Winward
|27
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|+0.690
|189.985
|22
|A. Maini Arjun Maini Mercedes-AMG Team HRT
|36
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|+0.731
|189.889
|23
|P. Niederhauser Patric Niederhauser Tresor Orange1
|83
|Audi R8 LMS Evo II
|+0.890
|189.515
|24
|M. Drudi Mattia Drudi Tresor Orange1
|40
|Audi R8 LMS Evo II
|+1.133
|188.947
|25
|M. Dienst Marvin Dienst Toksport WRT
|99
|Porsche 911 GT3 R
|+1.156
|188.894
|26
|
S. Holzem Sandro Holzem Project 1 Motorsport
|56
|BMW M4 GT3
|+1.163
|188.877
|27
|
T. Heinemann Tim Heinemann Toksport WRT
|9
|Porsche 911 GT3 R
|+1.445
|188.223
|28
|A. Deledda Alessio Deledda SSR Performance
|6
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|+1.931
|187.106
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