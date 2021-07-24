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DTM / Lausitzring Sıralama turları raporu

DTM Lausitzring: İlk yarış öncesinde pole pozisyonu Sheldon van der Linde'nin oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

BMW sürücüsü Sheldon van der Linde, Lausitzring'de gerçekleştirilecek yarış öncesinde pole pozisyonunun sahibi oldu.

DTM Lausitzring: İlk yarış öncesinde pole pozisyonu Sheldon van der Linde'nin oldu

DTM'de sezonun ikinci ayağı bu hafta sonu Lausitzring'de gerçekleştirilecek ve 20 dakikalık sıralama turları, bugün öğle saatlerinde gerçekleştirildi.

Seansın başlangıcında zaman tablosu sürekli değişti ve dereceler 1:31'in altına inmeye başladı.

Son 12 dakikaya girerken Liam Lawson, 1:30.817 yaparak zaman tablosunda ilk sıraya yükseldi ve uzun süre boyunca zirvede yer aldı.

Son 2.5 dakikaya girilirken eski DTM şampiyonu Mike Rockenfeller, 1:30.726 ile liderliği alırken Kelvin van der Linde de 0.087 saniye ardında, ikinci sıraya yükseldi.

Son anlarda sahneye Sheldon van der Linde çıktı ve BMW ile 1:30.537 yapıp ilk sırayı eline geçirdi. Kalan bölümde Van der Linde'yi geçebilen bir isim çıkmadı ve pole pozisyonu BMW sürücüsünün oldu.

Sheldon'un kardeşi Kelvin van der Linde, son anlarda derecesini 1:30.564'e çekmesine rağmen 0.027 saniye geride ikinci oldu ve böylelikle iki kardeş, ilk çizgiyi almış oldular.

Rockenfeller 0.137 saniye geride üçüncü olurken, Lamborghini ile mücadele eden Esteban Muth dördüncü sırada yer aldı.

Red Bull destekli sürücüler Liam Lawson ve Alex Albon sırasıyla 5. ve 7. en hızlı zamanı yaptılar. Bu ikiliyi, en iyi Mercedes sürücüsü olan Arjun Maini ayırdı.

Timo Glock'un sekizinci olduğu seansta, Philip Ellis dokuzuncu ve Maxiilian Buhk 10. oldu.

Sıralama turları sonucu:

Sıra # Sürücü Araç Tur Zaman Fark
1 31 South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 9 1'30.537  
2 3 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo 10 1'30.564 0.027
3 9 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 10 1'30.674 0.137
4 10 Belgium Esteban Muth Lamborghini Huracán GT3 Evo 9 1'30.710 0.173
5 30 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 9 1'30.744 0.207
6 36 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 9 1'30.756 0.219
7 23 Thailand Alexander Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020 10 1'30.860 0.323
8 16 Germany Timo Glock BMW M6 GT3 9 1'30.869 0.332
9 57 United Kingdom Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 11 1'30.874 0.337
10 18 Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 11 1'30.897 0.360
11 22 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 11 1'30.940 0.403
12 5 France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 10 1'31.008 0.471
13 8 Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 5 1'31.041 0.504
14 11 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 10 1'31.052 0.515
15 4 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 10 1'31.097 0.560
16 51 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 11 1'31.254 0.717
17 99 Germany Sophia Floersch Audi R8 LMS Evo 10 1'31.314 0.777
18 26 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 10 1'31.408 0.871
19 12 United States Dev Gore Audi R8 LMS Evo 9 1'31.786 1.249
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