DTM Lausitzring: İlk yarış öncesinde pole pozisyonu Sheldon van der Linde'nin oldu

DTM'de sezonun ikinci ayağı bu hafta sonu Lausitzring'de gerçekleştirilecek ve 20 dakikalık sıralama turları, bugün öğle saatlerinde gerçekleştirildi.

Seansın başlangıcında zaman tablosu sürekli değişti ve dereceler 1:31'in altına inmeye başladı.

Son 12 dakikaya girerken Liam Lawson, 1:30.817 yaparak zaman tablosunda ilk sıraya yükseldi ve uzun süre boyunca zirvede yer aldı.

Son 2.5 dakikaya girilirken eski DTM şampiyonu Mike Rockenfeller, 1:30.726 ile liderliği alırken Kelvin van der Linde de 0.087 saniye ardında, ikinci sıraya yükseldi.

Son anlarda sahneye Sheldon van der Linde çıktı ve BMW ile 1:30.537 yapıp ilk sırayı eline geçirdi. Kalan bölümde Van der Linde'yi geçebilen bir isim çıkmadı ve pole pozisyonu BMW sürücüsünün oldu.

Sheldon'un kardeşi Kelvin van der Linde, son anlarda derecesini 1:30.564'e çekmesine rağmen 0.027 saniye geride ikinci oldu ve böylelikle iki kardeş, ilk çizgiyi almış oldular.

Rockenfeller 0.137 saniye geride üçüncü olurken, Lamborghini ile mücadele eden Esteban Muth dördüncü sırada yer aldı.

Red Bull destekli sürücüler Liam Lawson ve Alex Albon sırasıyla 5. ve 7. en hızlı zamanı yaptılar. Bu ikiliyi, en iyi Mercedes sürücüsü olan Arjun Maini ayırdı.

Timo Glock'un sekizinci olduğu seansta, Philip Ellis dokuzuncu ve Maxiilian Buhk 10. oldu.

Sıralama turları sonucu: