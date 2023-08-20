DTM Lausitzring: İkinci yarışın pole pozisyonu Bortolotti'nin, Ayhancan 17.

Pazar sabahı sıralama turları öncesi hava epey bulutluydu ve yağmur tehdidi vardı, ancak seans kuru zeminde geçti.

Dün de iyi bir performans sergileyen ve sadece 0.054 saniye farkla pole pozisyonunu kaçıran Bortolotti bu kez çok daha rahat bir sıralama seansı geçirdi.

Lastiklerin bir türlü ısınamadığı ve tur zamanlarının bir saniye civarı düştüğü seansta 1.20.901 yapmayı başaran Bortolotti, bu kez yarım kalan işi tamamladı ve pole pozisyonuna ulaştı.

Bu sezon birden fazla pole pozisyonu alan ikinci isim olan Bortolotti, 1.21 barajının altına inen de tek isimdi.

İkinci sıra sezonun iki pole alan diğer ismi Ricardo Feller'e giderken, Clemens Schmid sadece 0.010 saniye geride üçüncüydü.

Dün yarış dışı kalan Franck Perera dördüncü olurken, şampiyona liderliği tehlikeye giren Thomas Preining beşinci sırada yer aldı.

Altıncılık en iyi Mercedes konumundaki Luca Stolz'a giderken, onu iki diğer Mercedes sürücüsü David Schumacher ve Lucas Auer takip etti.

İlk onu tamamlayan isimlerse Nürburgring'de şok bir galibiyete imza atan Maximilian Paul ve Thierry Vermeulen. Dünün galibi Jack Aitken ise bu kez 11. sırayla yetindi.

Günün en büyük hayal kırıklığı hiç şüphesiz ki BMW idi; en iyi BMW 15. sıradaki Rene Rast olurken, Sheldon van der Linde 21, Marco Wittmann 22. sıralarda kaldılar.

Temsilcimiz Ayhancan Güven ise 0.630 saniye geride 17. oldu ve bir kez daha gerilerden puan kovalayacak.