DTM Lausitzring: Frijns pole pozisyonunu kazandı

Yağmurlu geçen ilk günün ardından ikinci gün kuru zeminde geçti ancak sürücüler yine lastikleri ısıtmakta sorunlar yaşadılar.

20 dakikalık sıralama turlarının ilk bölümünde Rene Rast 1:36.507 yaparak, Robin Frijns'ın 0.042 sanyie önünde ilk sırada yer almayı başardı ve geçici olarak pole pozisyonunu eline geçirdi.

Sürücüler yaklaşık bitime 6.5 dakika kala ikinci bir deneme daha yapmak adına piste çıktılar.

Rast 1:36.468 yaparak derecesini daha da geliştirmeyi başardı.

Sonrasında Robin Firjns 1:36.344 yaparak liderliği aldı.

Kalan bölümde derecesini geliştirebilen bir isim çıkmadı ve Frijns pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Şampiyona lideri Nico Müller, 1:36.362 ile ikinci en iyi zamanı yaptı ve yarışa şampiyonadaki ana rakibi Rene Rast'ın hemen önünde ikinci başlayacak.

Rast, bir kez daha Müller'in gerisinde kaldı ve üçüncü oldu.

En iyi BMW sürücüsü Sheldon van der Linde'ydi ve dördüncü sırada yer aldı.

Jamie Green beşinci olurken, Marco Wittmann altıncı, Timo Glock yedinci, Loic Duval sekizinci ve Lucas Auer dokuzuncu oldu. İlk onu Harrison Newey tamamladı.

Robert Kubica, DTM'deki en iyi sıralama turlarını geçirdi ve 1:37.272 ile 11. sıranın sahibi oldu.

Yarış bugün 14:30'da yapılacak.

Sıralama turları sonucu: