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DTM / Sıralama turları raporu

DTM Lausitzring: Frijns pole pozisyonunu kazandı

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DTM Lausitzring: Frijns pole pozisyonunu kazandı
Ekleyen:
, Editör

Lausitzring'de gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde pole pozisyonu Audi sürücüsü Robin Frijns'ın oldu.

Yağmurlu geçen ilk günün ardından ikinci gün kuru zeminde geçti ancak sürücüler yine lastikleri ısıtmakta sorunlar yaşadılar.

20 dakikalık sıralama turlarının ilk bölümünde Rene Rast 1:36.507 yaparak, Robin Frijns'ın 0.042 sanyie önünde ilk sırada yer almayı başardı ve geçici olarak pole pozisyonunu eline geçirdi.

Sürücüler yaklaşık bitime 6.5 dakika kala ikinci bir deneme daha yapmak adına piste çıktılar.

Rast 1:36.468 yaparak derecesini daha da geliştirmeyi başardı. 

Sonrasında Robin Firjns 1:36.344 yaparak liderliği aldı.

Kalan bölümde derecesini geliştirebilen bir isim çıkmadı ve Frijns pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Şampiyona lideri Nico Müller, 1:36.362 ile ikinci en iyi zamanı yaptı ve yarışa şampiyonadaki ana rakibi Rene Rast'ın hemen önünde ikinci başlayacak.

Rast, bir kez daha Müller'in gerisinde kaldı ve üçüncü oldu.

En iyi BMW sürücüsü Sheldon van der Linde'ydi ve dördüncü sırada yer aldı.

Jamie Green beşinci olurken, Marco Wittmann altıncı, Timo Glock yedinci, Loic Duval sekizinci ve Lucas Auer dokuzuncu oldu. İlk onu Harrison Newey tamamladı.

Robert Kubica, DTM'deki en iyi sıralama turlarını geçirdi ve 1:37.272 ile 11. sıranın sahibi oldu.

Yarış bugün 14:30'da yapılacak.

Sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Araç Zaman Fark
1 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'36.344  
2 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'36.362 0.018
3 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'36.468 0.124
4 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 1'36.615 0.271
5 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'36.620 0.276
6 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 1'36.839 0.495
7 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 1'36.930 0.586
8 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'37.061 0.717
9 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 1'37.139 0.795
10 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'37.221 0.877
11 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 1'37.272 0.928
12 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 1'37.287 0.943
13 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'37.289 0.945
14 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'37.364 1.020
15 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'37.381 1.037
16 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 1'37.545 1.201
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DTM Lausitzring: Rast, Müller’in önünde kazandı

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Seri DTM
Editör Kemal Şengül

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