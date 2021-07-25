DTM Lausitzring: Ellis pole pozisyonunu kazandı, Lawson 2. oldu

Lausitzring'deki ikinci DTM yarışı bugün gerçekleştirilecek ve 20 dakikadan oluşan sıralama turları, bu sabah yapıldı.

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan BMW sürücüsü Sheldon van der Linde, 1:34.916 ile ilk beş dakikanın en hızlı ismi oldu.

Çok geçmeden Nico Müller 1:31.973 yaparak en hızlı turu daha da geliştirdi.

Mercedes'ten Daniel Juncadella, 1:31.505'le liderliği aldı ve son altı dakikalık bölüme kadar bu pozisyonu korumayı başardı.

Vincent Abril, Juncadella'yı geçen ilk isimdi ve 1:30.923'lük turu bir süreliğine zirvede yer aldı. Son 1.5 dakikaya girilirken Phiip Ellis 1:30.292 yaparak ilk sıraya oturmayı başardı.

Kalan bölümde Ellis'in turunu geçebilen bir isim çıkmadı ve Mercedes sürücüsü, pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Liam Lawson bitime saniyeler kala attığı 1:30.686'lık turuyla Af Corse Ferrari'yi ikinci sıraya taşımayı başardı.

Maximilian Götz 0.403 saniye geride üçüncü olurken, Kelvin van der Linde 0.425 saniye geride dördüncü oldu.

Timo Glock, en iyi BMW sürücüsü olarak seansı 1:30.763'le 0.471 saniye geride beşinci bitirdi.

Lucas Auer 0.519 saniye geride altıncı olurken, Sheldon van der Linde yedinci ve Juncadella sekizinci oldu.

Arjun Maini ve Mike Rockenfeller ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Sıralama turları sonucu: