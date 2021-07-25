DTM Lausitzring: Ellis pole pozisyonunu kazandı, Lawson 2. oldu
Mercedes sürücüsü Philip Ellis, Lausitzring'de gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde pole pozisyonunun sahibi oldu.
Lausitzring'deki ikinci DTM yarışı bugün gerçekleştirilecek ve 20 dakikadan oluşan sıralama turları, bu sabah yapıldı.
Dün gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan BMW sürücüsü Sheldon van der Linde, 1:34.916 ile ilk beş dakikanın en hızlı ismi oldu.
Çok geçmeden Nico Müller 1:31.973 yaparak en hızlı turu daha da geliştirdi.
Mercedes'ten Daniel Juncadella, 1:31.505'le liderliği aldı ve son altı dakikalık bölüme kadar bu pozisyonu korumayı başardı.
Vincent Abril, Juncadella'yı geçen ilk isimdi ve 1:30.923'lük turu bir süreliğine zirvede yer aldı. Son 1.5 dakikaya girilirken Phiip Ellis 1:30.292 yaparak ilk sıraya oturmayı başardı.
Kalan bölümde Ellis'in turunu geçebilen bir isim çıkmadı ve Mercedes sürücüsü, pole pozisyonunu kazanmış oldu.
Liam Lawson bitime saniyeler kala attığı 1:30.686'lık turuyla Af Corse Ferrari'yi ikinci sıraya taşımayı başardı.
Maximilian Götz 0.403 saniye geride üçüncü olurken, Kelvin van der Linde 0.425 saniye geride dördüncü oldu.
Timo Glock, en iyi BMW sürücüsü olarak seansı 1:30.763'le 0.471 saniye geride beşinci bitirdi.
Lucas Auer 0.519 saniye geride altıncı olurken, Sheldon van der Linde yedinci ve Juncadella sekizinci oldu.
Arjun Maini ve Mike Rockenfeller ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.
Sıralama turları sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|57
|Philip Ellis
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'30.292
|2
|30
|Liam Lawson
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|1'30.686
|0.394
|3
|4
|Maximilian Götz
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'30.695
|0.403
|4
|3
|Kelvin vanderLinde
|Audi R8 LMS Evo
|1'30.717
|0.425
|5
|16
|Timo Glock
|BMW M6 GT3
|1'30.763
|0.471
|6
|22
|Lucas Auer
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'30.811
|0.519
|7
|31
|Sheldon Linde
|BMW M6 GT3
|1'30.867
|0.575
|8
|8
|Daniel Juncadella
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'30.870
|0.578
|9
|36
|Arjun Maini
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'30.888
|0.596
|10
|9
|Mike Rockenfeller
|Audi R8 LMS Evo
|1'30.913
|0.621
|11
|5
|Vincent Abril
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'30.923
|0.631
|12
|18
|Maximilian Buhk
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'30.935
|0.643
|13
|23
|Alexander Albon
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|1'30.944
|0.652
|14
|11
|Marco Wittmann
|BMW M6 GT3
|1'31.064
|0.772
|15
|51
|Nico Müller
|Audi R8 LMS Evo
|1'31.134
|0.842
|16
|10
|Esteban Muth
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|1'31.326
|1.034
|17
|12
|Dev Gore
|Audi R8 LMS Evo
|1'31.679
|1.387
|18
|26
|Esmee Hawkey
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|1'31.939
|1.647
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