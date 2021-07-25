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DTM / Lausitzring Sıralama turları raporu

DTM Lausitzring: Ellis pole pozisyonunu kazandı, Lawson 2. oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mercedes sürücüsü Philip Ellis, Lausitzring'de gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde pole pozisyonunun sahibi oldu.

DTM Lausitzring: Ellis pole pozisyonunu kazandı, Lawson 2. oldu

Lausitzring'deki ikinci DTM yarışı bugün gerçekleştirilecek ve 20 dakikadan oluşan sıralama turları, bu sabah yapıldı.

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan BMW sürücüsü Sheldon van der Linde, 1:34.916 ile ilk beş dakikanın en hızlı ismi oldu.

Çok geçmeden Nico Müller 1:31.973 yaparak en hızlı turu daha da geliştirdi.

Mercedes'ten Daniel Juncadella, 1:31.505'le liderliği aldı ve son altı dakikalık bölüme kadar bu pozisyonu korumayı başardı.

Vincent Abril, Juncadella'yı geçen ilk isimdi ve 1:30.923'lük turu bir süreliğine zirvede yer aldı. Son 1.5 dakikaya girilirken Phiip Ellis 1:30.292 yaparak ilk sıraya oturmayı başardı.

Kalan bölümde Ellis'in turunu geçebilen bir isim çıkmadı ve Mercedes sürücüsü, pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Liam Lawson bitime saniyeler kala attığı 1:30.686'lık turuyla Af Corse Ferrari'yi ikinci sıraya taşımayı başardı.

Maximilian Götz 0.403 saniye geride üçüncü olurken, Kelvin van der Linde 0.425 saniye geride dördüncü oldu.

Timo Glock, en iyi BMW sürücüsü olarak seansı 1:30.763'le 0.471 saniye geride beşinci bitirdi.

Lucas Auer 0.519 saniye geride altıncı olurken, Sheldon van der Linde yedinci ve Juncadella sekizinci oldu.

Arjun Maini ve  Mike Rockenfeller ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Sıralama turları sonucu:

Sıra # Sürücü Araç Zaman Fark
1 57 United Kingdom Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 1'30.292  
2 30 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'30.686 0.394
3 4 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 1'30.695 0.403
4 3 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo 1'30.717 0.425
5 16 Germany Timo Glock BMW M6 GT3 1'30.763 0.471
6 22 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 1'30.811 0.519
7 31 South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 1'30.867 0.575
8 8 Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 1'30.870 0.578
9 36 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 1'30.888 0.596
10 9 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 1'30.913 0.621
11 5 France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 1'30.923 0.631
12 18 Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 1'30.935 0.643
13 23 Thailand Alexander Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'30.944 0.652
14 11 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 1'31.064 0.772
15 51 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 1'31.134 0.842
16 10 Belgium Esteban Muth Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'31.326 1.034
17 12 United States Dev Gore Audi R8 LMS Evo 1'31.679 1.387
18 26 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'31.939 1.647
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