Prime'a abone ol
Önceki / DTM Lausitzring: İkinci yarışın pole pozisyonu Bortolotti'nin, Ayhancan 17.
DTM / Lausitzring Yarış raporu

DTM Lausitzring: Bortolotti kazandı, şampiyona liderliğini aldı

Pole pozisyonundan başladığı yarışta Ricardo Feller'i savunmayı başaran Mirko Bortolotti, galibiyete uzanarak bu sezon birden fazla yarış kazanan ilk isim oldu.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Mirko Bortolotti, SSR Performance Lamborghini Huracán EVO GT3

Startta ilk sıradaki yerini koruyan Bortolotti'nin işi kolay değildi, nitekim hemen arkasındaki Feller'in de temposu epey yüksekti.

Nürburgring'deki ilk yarışı kazandığı için ekstra 20 kilogram ağırlıkla yarışan Bortolotti, bu dezavantaja rağmen ilk pitlere kadar yerini rahatça korudu.

Feller ile aynı tur pite giren Bortolotti, pitlerden sonra da rahatlayamadı ve rakibinin çeşitli atak girişimlerini savuşturmak zorunda kaldı.

Sıkı mücadeleye rağmen Feller'e hiç geçit vermeyen Bortolotti damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Sezonun ikinci galibiyetini alan Bortolotti böylece bu sezon birden fazla yarış kazanan ilk isim oldu; dahası, Thomas Preining'in dördüncü sırada kalmasıyla beraber şampiyona liderliğini de aldı!

Podyumu pitlerde Preining'in önüne geçen Luca Stolz tamamladı.

Yarışın en büyük olayı hiç şüphesiz ki üçüncü sıra mücadelesi veren Franck Perera ile Clement Schmid'in kazası oldu.

Rakibini yakından kovalayan Perera, frenlerindeki bir arıza nedeniyle Schmid'e arkadan büyük bir hızla çarptı. İki aracın da hasar gördüğü kazanın ardından Perera yarışı bırakırken, Schmid bir tur geride 23. olabildi.

Beşinci sıra iyi bir yükseliş gerçekleştiren Dennis Olsen'e giderken, altıncı sırada Lucas Auer, yedinci sırada dünün galibi Jack Aitken yer aldı.

Kelvin van der Linde sekizinci olarak hafta sonunu çifte puanla kapatırken, ilk onu 13 sıra kazanan Marco Wittmann ve altı sıra kazanan Rene Rast tamamladı.

BMW sürücüleri, felaket bir sıralama seansının ardından evlerine güçlü puanlarla dönmekteler.

Temsilcimiz Ayhancan Güven ise 17. sıradan başladığı yarışın startında yedi sıra kaybederek 24. sıraya geriledi ve uzun süre pite girmeyerek Güvenlik Aracı bekledi.

Ancak beklentiler gerçekleşmeyince bitime altı tur kala pite dönen temsilcimiz yarışı tamamlayamayarak hafta sonunu puansız kapattı. 

DTM Lausitzring - Yarış sonuçları

       
Sürücü bilgisi
   
Sıra Sürücü # Araç Tur Zaman Ara Pitler Puan
1 Italy M. Bortolotti Mirko Bortolotti SSR Performance 92 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 45 25
2 Switzerland R. Feller Ricardo Feller Abt Sportsline 7 Audi R8 LMS Evo II 45 0.326 20
3 Germany L. Stolz Luca Stolz Mercedes-AMG Team HRT 4 Mercedes-AMG GT3 Evo 45 0.566 16
4 Austria T. Preining Thomas Preining Manthey EMA 91 Porsche 911 GT3 R 45 2.721 13
5 Norway D. Olsen Dennis Olsen Manthey EMA 90 Porsche 911 GT3 R 45 5.403 11
6 Austria L. Auer Lucas Auer Mercedes-AMG Team Winward 22 Mercedes-AMG GT3 Evo 45 2.791 10
7 United Kingdom J. Aitken Jack Aitken Emil Frey Racing 14 Ferrari 296 GT3 45 3.161 9
8 South Africa K. vanderLinde Kelvin vanderLinde Abt Sportsline 3 Audi R8 LMS Evo II 45 1.531 8
9 Germany M. Wittmann Marco Wittmann Project 1 Motorsport 11 BMW M4 GT3 45 0.789 7
10 Germany R. Rast René Rast Schubert Motorsport 33 BMW M4 GT3 45 1.632 6
11
T. Vermeulen Thierry Vermeulen Emil Frey Racing
69 Ferrari 296 GT3 45 0.483 5
12 Germany M. Dienst Marvin Dienst Toksport WRT 99 Porsche 911 GT3 R 44 7.859 4
13 South Africa S. Linde Sheldon Linde Schubert Motorsport 1 BMW M4 GT3 44 2.808 3
14 India A. Maini Arjun Maini Mercedes-AMG Team HRT 36 Mercedes-AMG GT3 Evo 44 0.655 2
15 Germany L. Engstler Luca Engstler Liqui Moly Team Engstler 8 Audi R8 LMS Evo II 44 2.098 1
16
T. Heinemann Tim Heinemann Toksport WRT
9 Porsche 911 GT3 R 44 2.309
17
J. Owega Jusuf Owega Mercedes-AMG Team Landgraf
84 Mercedes-AMG GT3 Evo 44 0.553
18
S. Holzem Sandro Holzem Project 1 Motorsport
56 BMW M4 GT3 44 6.267
19 Italy A. Deledda Alessio Deledda SSR Performance 6 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 43 1 lap
20
P. Maximilian Paul Maximilian GRT Grasser Racing Team
19 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 34 9 laps
21 Turkey A. Güven Ayhancan Güven KÜS Team Bernhard 24 Porsche 911 GT3 R 28 6 laps
22 Germany M. Engel Maro Engel Mercedes-AMG Team Landgraf 48 Mercedes-AMG GT3 Evo 18 10 laps
23 Austria C. Schmid Clemens Schmid GRT Grasser Racing Team 63 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 17 1 lap
24 Switzerland P. Niederhauser Patric Niederhauser Tresor Orange1 83 Audi R8 LMS Evo II 17 1.806
25 Germany D. Schumacher David Schumacher Mercedes-AMG Team Winward 27 Mercedes-AMG GT3 Evo 17 1'01.192
26
F. Perera Frank Perera SSR Performance
94 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 15 2 laps
27 Italy M. Drudi Mattia Drudi Tresor Orange1 40 Audi R8 LMS Evo II 4 11 laps
28 Germany L. Heinrich Laurin Heinrich KÜS Team Bernhard 75 Porsche 911 GT3 R 2 2 laps
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar

DTM Lausitzring: İkinci yarışın pole pozisyonu Bortolotti'nin, Ayhancan 17.

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
Motegi Super Formula: Nojiri kazandı, Lawson büyük bir kazaya sebep oldu

Motegi Super Formula: Nojiri kazandı, Lawson büyük bir kazaya sebep oldu

Super Formula
Motegi

Motegi Super Formula: Nojiri kazandı, Lawson büyük bir kazaya sebep oldu Motegi Super Formula: Nojiri kazandı, Lawson büyük bir kazaya sebep oldu

DTM Lausitzring: Aitken ilk galibiyetine ulaştı, Ayhancan 16.

DTM Lausitzring: Aitken ilk galibiyetine ulaştı, Ayhancan 16.

DTM
Lausitzring

DTM Lausitzring: Aitken ilk galibiyetine ulaştı, Ayhancan 16. DTM Lausitzring: Aitken ilk galibiyetine ulaştı, Ayhancan 16.

DTM Nürburgring: Tek yarışlığına piste çıkan Paul sürpriz bir galibiyete imza attı!

DTM Nürburgring: Tek yarışlığına piste çıkan Paul sürpriz bir galibiyete imza attı!

DTM
Nurburgring

DTM Nürburgring: Tek yarışlığına piste çıkan Paul sürpriz bir galibiyete imza attı! DTM Nürburgring: Tek yarışlığına piste çıkan Paul sürpriz bir galibiyete imza attı!

Son Haberler

"Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir"

"Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir"

F1 Formula 1

"Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir" "Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir"

Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"

Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği" Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"

Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil"

Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil" Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil"

McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor

McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor

F1 Formula 1
Hollanda GP

McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol