DTM Lausitzring: Bortolotti kazandı, şampiyona liderliğini aldı

Startta ilk sıradaki yerini koruyan Bortolotti'nin işi kolay değildi, nitekim hemen arkasındaki Feller'in de temposu epey yüksekti.

Nürburgring'deki ilk yarışı kazandığı için ekstra 20 kilogram ağırlıkla yarışan Bortolotti, bu dezavantaja rağmen ilk pitlere kadar yerini rahatça korudu.

Feller ile aynı tur pite giren Bortolotti, pitlerden sonra da rahatlayamadı ve rakibinin çeşitli atak girişimlerini savuşturmak zorunda kaldı.

Sıkı mücadeleye rağmen Feller'e hiç geçit vermeyen Bortolotti damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Sezonun ikinci galibiyetini alan Bortolotti böylece bu sezon birden fazla yarış kazanan ilk isim oldu; dahası, Thomas Preining'in dördüncü sırada kalmasıyla beraber şampiyona liderliğini de aldı!

Podyumu pitlerde Preining'in önüne geçen Luca Stolz tamamladı.

Yarışın en büyük olayı hiç şüphesiz ki üçüncü sıra mücadelesi veren Franck Perera ile Clement Schmid'in kazası oldu.

Rakibini yakından kovalayan Perera, frenlerindeki bir arıza nedeniyle Schmid'e arkadan büyük bir hızla çarptı. İki aracın da hasar gördüğü kazanın ardından Perera yarışı bırakırken, Schmid bir tur geride 23. olabildi.

Beşinci sıra iyi bir yükseliş gerçekleştiren Dennis Olsen'e giderken, altıncı sırada Lucas Auer, yedinci sırada dünün galibi Jack Aitken yer aldı.

Kelvin van der Linde sekizinci olarak hafta sonunu çifte puanla kapatırken, ilk onu 13 sıra kazanan Marco Wittmann ve altı sıra kazanan Rene Rast tamamladı.

BMW sürücüleri, felaket bir sıralama seansının ardından evlerine güçlü puanlarla dönmekteler.

Temsilcimiz Ayhancan Güven ise 17. sıradan başladığı yarışın startında yedi sıra kaybederek 24. sıraya geriledi ve uzun süre pite girmeyerek Güvenlik Aracı bekledi.

Ancak beklentiler gerçekleşmeyince bitime altı tur kala pite dönen temsilcimiz yarışı tamamlayamayarak hafta sonunu puansız kapattı.

DTM Lausitzring - Yarış sonuçları