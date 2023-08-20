DTM Lausitzring: Bortolotti kazandı, şampiyona liderliğini aldı
Pole pozisyonundan başladığı yarışta Ricardo Feller'i savunmayı başaran Mirko Bortolotti, galibiyete uzanarak bu sezon birden fazla yarış kazanan ilk isim oldu.
Startta ilk sıradaki yerini koruyan Bortolotti'nin işi kolay değildi, nitekim hemen arkasındaki Feller'in de temposu epey yüksekti.
Nürburgring'deki ilk yarışı kazandığı için ekstra 20 kilogram ağırlıkla yarışan Bortolotti, bu dezavantaja rağmen ilk pitlere kadar yerini rahatça korudu.
Feller ile aynı tur pite giren Bortolotti, pitlerden sonra da rahatlayamadı ve rakibinin çeşitli atak girişimlerini savuşturmak zorunda kaldı.
Sıkı mücadeleye rağmen Feller'e hiç geçit vermeyen Bortolotti damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.
Sezonun ikinci galibiyetini alan Bortolotti böylece bu sezon birden fazla yarış kazanan ilk isim oldu; dahası, Thomas Preining'in dördüncü sırada kalmasıyla beraber şampiyona liderliğini de aldı!
Podyumu pitlerde Preining'in önüne geçen Luca Stolz tamamladı.
Yarışın en büyük olayı hiç şüphesiz ki üçüncü sıra mücadelesi veren Franck Perera ile Clement Schmid'in kazası oldu.
Rakibini yakından kovalayan Perera, frenlerindeki bir arıza nedeniyle Schmid'e arkadan büyük bir hızla çarptı. İki aracın da hasar gördüğü kazanın ardından Perera yarışı bırakırken, Schmid bir tur geride 23. olabildi.
Beşinci sıra iyi bir yükseliş gerçekleştiren Dennis Olsen'e giderken, altıncı sırada Lucas Auer, yedinci sırada dünün galibi Jack Aitken yer aldı.
Kelvin van der Linde sekizinci olarak hafta sonunu çifte puanla kapatırken, ilk onu 13 sıra kazanan Marco Wittmann ve altı sıra kazanan Rene Rast tamamladı.
BMW sürücüleri, felaket bir sıralama seansının ardından evlerine güçlü puanlarla dönmekteler.
Temsilcimiz Ayhancan Güven ise 17. sıradan başladığı yarışın startında yedi sıra kaybederek 24. sıraya geriledi ve uzun süre pite girmeyerek Güvenlik Aracı bekledi.
Ancak beklentiler gerçekleşmeyince bitime altı tur kala pite dönen temsilcimiz yarışı tamamlayamayarak hafta sonunu puansız kapattı.
DTM Lausitzring - Yarış sonuçları
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|Pitler
|Puan
|1
|M. Bortolotti Mirko Bortolotti SSR Performance
|92
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|45
|25
|2
|R. Feller Ricardo Feller Abt Sportsline
|7
|Audi R8 LMS Evo II
|45
|0.326
|20
|3
|L. Stolz Luca Stolz Mercedes-AMG Team HRT
|4
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|45
|0.566
|16
|4
|T. Preining Thomas Preining Manthey EMA
|91
|Porsche 911 GT3 R
|45
|2.721
|13
|5
|D. Olsen Dennis Olsen Manthey EMA
|90
|Porsche 911 GT3 R
|45
|5.403
|11
|6
|L. Auer Lucas Auer Mercedes-AMG Team Winward
|22
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|45
|2.791
|10
|7
|J. Aitken Jack Aitken Emil Frey Racing
|14
|Ferrari 296 GT3
|45
|3.161
|9
|8
|K. vanderLinde Kelvin vanderLinde Abt Sportsline
|3
|Audi R8 LMS Evo II
|45
|1.531
|8
|9
|M. Wittmann Marco Wittmann Project 1 Motorsport
|11
|BMW M4 GT3
|45
|0.789
|7
|10
|R. Rast René Rast Schubert Motorsport
|33
|BMW M4 GT3
|45
|1.632
|6
|11
|
T. Vermeulen Thierry Vermeulen Emil Frey Racing
|69
|Ferrari 296 GT3
|45
|0.483
|5
|12
|M. Dienst Marvin Dienst Toksport WRT
|99
|Porsche 911 GT3 R
|44
|7.859
|4
|13
|S. Linde Sheldon Linde Schubert Motorsport
|1
|BMW M4 GT3
|44
|2.808
|3
|14
|A. Maini Arjun Maini Mercedes-AMG Team HRT
|36
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|44
|0.655
|2
|15
|L. Engstler Luca Engstler Liqui Moly Team Engstler
|8
|Audi R8 LMS Evo II
|44
|2.098
|1
|16
|
T. Heinemann Tim Heinemann Toksport WRT
|9
|Porsche 911 GT3 R
|44
|2.309
|17
|
J. Owega Jusuf Owega Mercedes-AMG Team Landgraf
|84
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|44
|0.553
|18
|
S. Holzem Sandro Holzem Project 1 Motorsport
|56
|BMW M4 GT3
|44
|6.267
|19
|A. Deledda Alessio Deledda SSR Performance
|6
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|43
|1 lap
|20
|
P. Maximilian Paul Maximilian GRT Grasser Racing Team
|19
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|34
|9 laps
|21
|A. Güven Ayhancan Güven KÜS Team Bernhard
|24
|Porsche 911 GT3 R
|28
|6 laps
|22
|M. Engel Maro Engel Mercedes-AMG Team Landgraf
|48
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|18
|10 laps
|23
|C. Schmid Clemens Schmid GRT Grasser Racing Team
|63
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|17
|1 lap
|24
|P. Niederhauser Patric Niederhauser Tresor Orange1
|83
|Audi R8 LMS Evo II
|17
|1.806
|25
|D. Schumacher David Schumacher Mercedes-AMG Team Winward
|27
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|17
|1'01.192
|26
|
F. Perera Frank Perera SSR Performance
|94
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|15
|2 laps
|27
|M. Drudi Mattia Drudi Tresor Orange1
|40
|Audi R8 LMS Evo II
|4
|11 laps
|28
|L. Heinrich Laurin Heinrich KÜS Team Bernhard
|75
|Porsche 911 GT3 R
|2
|2 laps
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