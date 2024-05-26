DTM Lausitzring: 2. yarışta zafer Preining'in, Audi iki araçla podyumda

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Manthey EMA Porsche sürücüsü Thomas Preining ilk turlarda yerini korusa da, devamında Feller'in baskısı altına girdi ve güvenlik aracından önce geçilmekten kurtulamadı.

Güvenlik aracından sonra iyi bir kalkışla yerini koruyan Feller, hızlı bir şekilde Preining'den uzaklaşmaya çalıştı ama bunu yapamadı. Preining, pist üstünde hem Feller'i, hem de pitten sonra önce geçmeyi başaran Kevin van der Linde'yi geçerek yeniden liderliği ele geçirdi.

İkinci kez yarışa dahil olan güvenlik aracı, son 15 dk kala çıktı ve yarış yeniden başladı. Preining bu bölümde liderliğini koruyarak, kendileri için kabus gibi geçen ilk yarış hafta sonunun ardından bu sezon ilk zaferine ulaştı.

Abt Audi sürücüleri Linde ve Feller, yarışı 2. ve 3. sırada tamamlayarak podyumu tamamladılar.

Yarışa 5. sıradan başlayan Ayhancan Güven, pek ideal bir start alamamasının ardından 7. sıraya geriledi. Ayhancan, güvenlik aracından hemen önce Rene Rast'a geçilmesiyle 8. sıraya geriledi. Ayhancan, damalı bayrağı 11. sırada gördü.