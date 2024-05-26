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DTM Lausitzring
Yarış ayak raporu

DTM Lausitzring: 2. yarışta zafer Preining'in, Audi iki araçla podyumda

2024 DTM Şampiyonası'nın Lausitzring'de gerçekleştirilen 2. yarış hafta sonunun 2. yarışında kazanan isim Thomas Preining oldu.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Thomas Preining, Manthey EMA Porsche 911 GT3-R

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Manthey EMA Porsche sürücüsü Thomas Preining ilk turlarda yerini korusa da, devamında Feller'in baskısı altına girdi ve güvenlik aracından önce geçilmekten kurtulamadı.

Güvenlik aracından sonra iyi bir kalkışla yerini koruyan Feller, hızlı bir şekilde Preining'den uzaklaşmaya çalıştı ama bunu yapamadı. Preining, pist üstünde hem Feller'i, hem de pitten sonra önce geçmeyi başaran Kevin van der Linde'yi geçerek yeniden liderliği ele geçirdi.

İkinci kez yarışa dahil olan güvenlik aracı, son 15 dk kala çıktı ve yarış yeniden başladı. Preining bu bölümde liderliğini koruyarak, kendileri için kabus gibi geçen ilk yarış hafta sonunun ardından bu sezon ilk zaferine ulaştı.

Abt Audi sürücüleri Linde ve Feller, yarışı 2. ve 3. sırada tamamlayarak podyumu tamamladılar.

Yarışa 5. sıradan başlayan Ayhancan Güven, pek ideal bir start alamamasının ardından 7. sıraya geriledi. Ayhancan, güvenlik aracından hemen önce Rene Rast'a geçilmesiyle 8. sıraya geriledi. Ayhancan, damalı bayrağı 11. sırada gördü.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Araç Tur Zaman Ara Pitler Puan
1 Austria T. Preining Manthey EMA 91 Porsche 911 GT3 R 42

1:01'51.739

     25
2 South Africa K. vanderLinde Abt Sportsline 3 Audi R8 LMS Evo II 42

+1.441

1:01'53.180

 1.441   20
3 Switzerland R. Feller Abt Sportsline 7 Audi R8 LMS Evo II 42

+3.083

1:01'54.822

 1.642   16
4 Italy M. Bortolotti SSR Performance 92 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 42

+3.721

1:01'55.460

 0.638   13
5 Germany L. Engstler GRT Grasser Racing Team 19 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 42

+7.501

1:01'59.240

 3.780   11
6 Germany R. Rast Schubert Motorsport 33 BMW M4 GT3 42

+8.604

1:02'00.343

 1.103   10
7 Germany M. Engel Mercedes-AMG Team Winward 130 Mercedes-AMG GT3 Evo 42

+10.639

1:02'02.378

 2.035   9
8 South Africa S. Linde Schubert Motorsport 31 BMW M4 GT3 42

+11.504

1:02'03.243

 0.865   8
9 Germany M. Wittmann Schubert Motorsport 11 BMW M4 GT3 42

+13.496

1:02'05.235

 1.992   7
10 Austria L. Auer Mercedes-AMG Team Mann-Filter 22 Mercedes-AMG GT3 Evo 42

+14.143

1:02'05.882

 0.647   6
11 Turkey A. Güven Manthey EMA 90 Porsche 911 GT3 R 42

+15.786

1:02'07.525

 1.643   5
12 India A. Maini Mercedes-AMG Team HRT 36 Mercedes-AMG GT3 Evo 42

+16.138

1:02'07.877

 0.352   4
13
T. Vermeulen Emil Frey Racing
 69 Ferrari 296 GT3 42

+16.668

1:02'08.407

 0.530   3
14 United Kingdom J. Aitken Emil Frey Racing 14 Ferrari 296 GT3 42

+17.081

1:02'08.820

 0.413   2
15 Germany C. Engelhart GRT Grasser Racing Team 63 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 42

+17.722

1:02'09.461

 0.641   1
16
B. Dörr Dörr Motorsport
 25 McLaren 720S GT3 Evo 42

+22.206

1:02'13.945

 4.484    
dnf Germany P. Maximilian Paul Motorsport 71 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 18

+24 Laps

26'53.650

 24 Laps    
dnf Germany L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT 4 Mercedes-AMG GT3 Evo 18

+24 Laps

27'27.136

 33.486    
dnf Austria C. Schmid Dörr Motorsport 85 McLaren 720S GT3 Evo 3

+39 Laps

4'27.173

 15 Laps    
dnf Denmark N. Thiim SSR Performance 94 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 3

+39 Laps

4'43.913

 16.740    
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Önceki haber DTM Lausitzring: 1. yarışı Van der Linde kazandı, Ayhancan şanssızlıklarla boğuştu

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Abdullah Çelik
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