DTM Lausitzring: 2. yarışta zafer Preining'in, Audi iki araçla podyumda
2024 DTM Şampiyonası'nın Lausitzring'de gerçekleştirilen 2. yarış hafta sonunun 2. yarışında kazanan isim Thomas Preining oldu.
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Manthey EMA Porsche sürücüsü Thomas Preining ilk turlarda yerini korusa da, devamında Feller'in baskısı altına girdi ve güvenlik aracından önce geçilmekten kurtulamadı.
Güvenlik aracından sonra iyi bir kalkışla yerini koruyan Feller, hızlı bir şekilde Preining'den uzaklaşmaya çalıştı ama bunu yapamadı. Preining, pist üstünde hem Feller'i, hem de pitten sonra önce geçmeyi başaran Kevin van der Linde'yi geçerek yeniden liderliği ele geçirdi.
İkinci kez yarışa dahil olan güvenlik aracı, son 15 dk kala çıktı ve yarış yeniden başladı. Preining bu bölümde liderliğini koruyarak, kendileri için kabus gibi geçen ilk yarış hafta sonunun ardından bu sezon ilk zaferine ulaştı.
Abt Audi sürücüleri Linde ve Feller, yarışı 2. ve 3. sırada tamamlayarak podyumu tamamladılar.
Yarışa 5. sıradan başlayan Ayhancan Güven, pek ideal bir start alamamasının ardından 7. sıraya geriledi. Ayhancan, güvenlik aracından hemen önce Rene Rast'a geçilmesiyle 8. sıraya geriledi. Ayhancan, damalı bayrağı 11. sırada gördü.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|Pitler
|Puan
|1
|T. Preining Manthey EMA
|91
|Porsche 911 GT3 R
|42
|
1:01'51.739
|25
|2
|K. vanderLinde Abt Sportsline
|3
|Audi R8 LMS Evo II
|42
|
+1.441
1:01'53.180
|1.441
|20
|3
|R. Feller Abt Sportsline
|7
|Audi R8 LMS Evo II
|42
|
+3.083
1:01'54.822
|1.642
|16
|4
|M. Bortolotti SSR Performance
|92
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|42
|
+3.721
1:01'55.460
|0.638
|13
|5
|L. Engstler GRT Grasser Racing Team
|19
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|42
|
+7.501
1:01'59.240
|3.780
|11
|6
|R. Rast Schubert Motorsport
|33
|BMW M4 GT3
|42
|
+8.604
1:02'00.343
|1.103
|10
|7
|M. Engel Mercedes-AMG Team Winward
|130
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|42
|
+10.639
1:02'02.378
|2.035
|9
|8
|S. Linde Schubert Motorsport
|31
|BMW M4 GT3
|42
|
+11.504
1:02'03.243
|0.865
|8
|9
|M. Wittmann Schubert Motorsport
|11
|BMW M4 GT3
|42
|
+13.496
1:02'05.235
|1.992
|7
|10
|L. Auer Mercedes-AMG Team Mann-Filter
|22
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|42
|
+14.143
1:02'05.882
|0.647
|6
|11
|A. Güven Manthey EMA
|90
|Porsche 911 GT3 R
|42
|
+15.786
1:02'07.525
|1.643
|5
|12
|A. Maini Mercedes-AMG Team HRT
|36
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|42
|
+16.138
1:02'07.877
|0.352
|4
|13
|
T. Vermeulen Emil Frey Racing
|69
|Ferrari 296 GT3
|42
|
+16.668
1:02'08.407
|0.530
|3
|14
|J. Aitken Emil Frey Racing
|14
|Ferrari 296 GT3
|42
|
+17.081
1:02'08.820
|0.413
|2
|15
|C. Engelhart GRT Grasser Racing Team
|63
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|42
|
+17.722
1:02'09.461
|0.641
|1
|16
|
B. Dörr Dörr Motorsport
|25
|McLaren 720S GT3 Evo
|42
|
+22.206
1:02'13.945
|4.484
|dnf
|P. Maximilian Paul Motorsport
|71
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|18
|
+24 Laps
26'53.650
|24 Laps
|dnf
|L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT
|4
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|18
|
+24 Laps
27'27.136
|33.486
|dnf
|C. Schmid Dörr Motorsport
|85
|McLaren 720S GT3 Evo
|3
|
+39 Laps
4'27.173
|15 Laps
|dnf
|N. Thiim SSR Performance
|94
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|3
|
+39 Laps
4'43.913
|16.740
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