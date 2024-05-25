DTM Lausitzring: 1. yarışı Van der Linde kazandı, Ayhancan şanssızlıklarla boğuştu

İki kırmızı bayrak periyoduna neden olan şiddetli yağmura rağmen van der Linde sakinliğini koruyarak pole pozisyonunu, Maro Engel'in Mercedes'ine karşı baskın bir zafere dönüştürdü.

Son şampiyon Thomas Preining, Manthey EMA Porsche ile üçüncü oldu. Böylece podyumda üç farklı üretici yer aldı.

Türkiye saati ile 18:00'da kuru zeminde başlayan yarışın başında Ricardo Feller, ön sıradaki Preining'i geçerek takım arkadaşı van der Linde'nin arkasına geldi ve Abt Audi böylece ilk iki sıradaydı.

İlk yağmur damlaları 2. turun başlarında görülmüş olsa da, dördüncü tura kadar yağmur tam anlamıyla yağmaya başlamadı. Ancak sonrasında, yarışın görünümünü tamamen değiştirdi.

Araçların yarısı 5. turun sonunda pit alanına yöneldi ve HRT Mercedes'ten Arjun Maini ıslak lastiklere geçiş yapan lider sürücüydü. Alanın yaklaşık yarısı bu noktada pistte kalmaya karar verdi, bunun nedeni pitte zaman kaybetmeydi.

Yağmur şiddetlenmeye devam ettikçe, alanın geri kalanı sonraki iki turda pite girdi ve van der Linde, her ikisi de ilk fırsatta pite giren Mercedes ikilisi Maro Engel ve Maini'nin önünde kalmayı başardı. Ayhancan ise yağmurun gelmesinin ardından pite geç alınmasıyla gerilere düştü.

SSR Performance'tan Nicki Thiim ve Porsche pilotu Preining bu aşamada dördüncü ve beşinci sırada yer alırken, Thiim daha sonra Maini'yi geçerek üçüncü sıraya yerleşti.

Yağmurun azalma belirtisi göstermemesi ve sürücülerin pistteki su birikintilerinden şikâyet etmeleri üzerine kısa bir süre sonra güvenlik aracı devreye sokuldu ve 14 dakikalık yarışın ardından kırmızı bayrak sallandı.

Seansın tekrar güvenlik aracının arkasında devam edebilmesi için 15 dakikalık bir gecikme yaşandı, ancak yarış kontrolünün işlemleri tekrar durdurması uzun sürmedi.

18:30'a kadar güvenlik aracının arkasında üç tur daha atıldıktan sonra yarış yeniden başladı ve van der Linde, Engel'i geride bırakarak liderliğini korudu.

Güney Afrikalı pilot her geçen turda avantajını artırmaya devam etti ve zorunlu duraklamasını tamamlamak için pite dönmeden önce 22. turda dört saniyelik bir tampon oluşturdu.

Kapanış etaplarında pist kurumaya başladığında, eski fabrika Audi sürücüsü ön tarafta rakipsizdi ve geçen yılki Red Bull Ring turundan sonra ilk DTM galibiyetini aldı.

Engel, Thiim'in hatalı pit stop'undan faydalanan Preining'in dört saniye önünde ikinci olurken, Ayhancan'ın takım arkadaşı Preining 3. olarak podyumu tamamladı.

Ayhancan yarışın başında yaşananlarla en geriye düşmesinin ardından çok iyi bir yükseliş gösterdi ve bir ara 8. sıraya kadar geldi. Ayhancan lastiklerinin bitmesiyle son bölümde arkasından gelenlerin baskısına maruz kalırken, son turda Bortolotti ile olan mücadelesinin ardından lastik patlattı ve 12. sıradan 15. sıraya geriledi ve yarışı 1 puanla tamamladı.