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DTM Haberler

DTM, ilk GT3 sezonunda tek tip Michelin lastiği kullanacak

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

DTM, 2021 sezonunda yeni GT3 yönetmeliklerine göre tek bir lastik hamuru kullanacak ve bu da Michelin'in orta hamur lastikleri olacak.

DTM, ilk GT3 sezonunda tek tip Michelin lastiği kullanacak

Geçtiğimiz mart ayında Michelin, serinin resmi lastik tedarikçisi olarak duyurulduktan sonra DTM'ye sert S9 hamurunu getirmişti.

Bununla birlikte, sınırlı lastik aşınım yüzünden yarışların monoton geçeceği endişeleriyle, DTM orta S8 lastiğini tercih etti ve geçen haftaki Lausitzring testinde bu lastikler kullanıldı.

Şampiyona, takımlara bu sezon iki lastikten herhangi birini kullanma seçeneği sunmayacak, bunun yerine takımlar tek bir lastik hamuru tercih edebilecek.

İki farklı lastik hamuru seriye başka strateji imkanları katabilecek olsa da, takımlar her iki lastiği de anlamak için yeterli test fırsatlarına sahip olmamaları nedeniyle bu fikre karşıydı.

Ayrıca birden fazla hamurun kullanılması, AVL Racing için de birçok probleme yol açacaktı çünkü takım GT3 kuralları çerçevesinde DTM'de ilk sezonları için BoP'u belirlemeye yardımcı olmak için ortak olarak kontrat imzalamıştı.

DTM patronu Gerhard Berger ran.de'ye verdiği demeçte, "Şu anda iki lastik hamurumuz var ancak standartlara uygun olarak daha yumuşak olanı tercih edeceğiz." dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Sıcaklıkların yüksek olduğu veya lastik yükünün çok fazla olduğu bir yarış olacaksa, o zaman tabii bu seçeneğe sahibiz ama tüm sezonu daha yumuşak olan lastiklerle geçireceğimizi umuyorum."

Nurburgring 24 Saat galibi Abt Audi pilotu Kelvin van der Linde, DTM'nin orta lastiği seçme kararını destekleyerek, iyi bir yarış sağlamak için biraz lastik aşınımının gerekli olduğunu söyledi.

Ayrıca düşük sıcaklıklarda, S9 lastikleri ısıtmanın uzun süreceğinden bunun güvenlik problemleri teşkil edebileceğini de ekledi.

Van der Linde," S8 daha yumuşak bir lastik olduğundan S9'a göre daha fazla aşınma gösterecek."

“Aynı zamanda, özellikle soğuk aylarda bu lastikleri daha hızlı ısıtabiliyoruz. Bu bize oldukça yardımcı oluyor, bu yüzden çok daha güvenli."

“Pitten çıktığımızda S9 bizi çok daha zorlayacak."

“Özellikle yaz aylarında S9 lastikleri ısıtmak muhtemelen daha kolay olacak ama bana göre S8 yarış için çok daha iyi bir lastik çünkü aşınım gösteriyorlar ve iyi bir yarış için buna ihtiyacımız var.”

"Açıkçası GT3 araçlarında ABS'yle her sürücü frenleme bölgesinde belirli bir sınıra geliyor, bir ABS cihazı ile başka birini frenlemek için yapabileceğiniz pek bir şey yok. Bu yüzden lastikleri diğerlerinden daha iyi bir şekilde korumak ve diğer araçların lastiklerinin aşındığını görürseniz bunu en üst düzeye çıkarmaya çalışmanız gerekiyor."

“Bana göre S9 güvenlik problemleri teşkil ediyor. S9 ile muhtemelen çok daha olaylı bir ilk tur göreceksiniz. Fakat bir sürücü olarak S8’e daha ılımlı bakıyorum.”

Ayrıca Michelin, daha da yumuşak bir lastik olan S7’ye de sahip. Fakat bu hamur, 2021 sezonu için tercih edilmedi.

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Lausitzring DTM testi 2. gün: Gotz lider, Albon ikinci

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Lausitzring DTM testi 2. gün: Gotz lider, Albon ikinci
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Editör Sven Haidinger

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