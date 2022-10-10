DTM Hockenheim: Witmann kazandı, van der Linde şampiyon oldu!

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Son yarışa girilirken van der Linde, Mercedes sürücüsü Lucas Auer'in iki, Audi sürücüsü Rene Rast'ın 19 puan önünde şampiyona lideriydi.

Mücadeleyi üçüncü sırada tamamlayan van der Linde, Rast'ın dördüncü şampiyonluk şansını elde etmek için ihtiyaç duyduğu galibiyeti alamaması ve Auer'in de mücadeleyi kendisinin arkasında bitirmesiyle birlikte kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı!

Bir süredir şampiyonluğa ulaşamayan BMW de 2016'dan beri devam eden şampiyonluk hasretini sonlandırmış oldu.

Yarış özeti

Mücadeleye pole pozisyonundan başlayan Rast pek iyi bir start alamadı ve henüz 1. viraja girilirken dördüncülükten uçarak start alan Wittmann'ın arkasında ikinci sıraya geriledi.

Yine iyi bir start alamayan ve altıncı sıraya gerileyen van der Linde, sonrasında birbirleriyle mücadele eden Audi sürücüleri Marius Zug ve Dev Gore'u 1. virajda geçmeyi başararak dördüncülüğe yükseldi.

Yarışa 11. sıradan başlayan Auer ise hızlıca puan potasına girdi, ancak şampiyonluk için halen çok gerideydi.

Van der Linde ve Auer 6. turda aynı anda pite girdi. Pitlerin ardından van der Linde yerini korurken, Auer tempo kaybetti ve Nico Muller'e geçilerek yedinciliğe kadar geriledi.

Birkaç tur sonra van der Linde, Clemens Schmid'in lastik patlatarak sıralamada düşmesiyle podyum pozisyonuna yükseldi. Yarışın son aşamalarında Zug'un baskısı altında kalan Güney Afrikalı üçüncülüğe tutunmayı başardı ve DTM'deki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Tesadüfe bakın ki, BMW'nin şampiyonluk hasretinin bittiği yarışı kazanan isim ise takımın son şampiyonu olan Wittmann idi!

Rast ile sıkı bir mücadeleye girişen Wittmann, kendisinden bir tur önce pit stop yapan ve avantaj sağlayarak 6. virajda kendisinin yanına gelen Audi sürücüsünü 8. virajda pist dışına gönderdi, ancak ayağını gazdan çekmeyen Rast, 12. viraja gelindiğinde liderliği ele geçirdi.

Ancak sadece bir tur sonra 5. viraja girerken hafif bir hata yapan Rast, liderliği kaybetti ve Audi'deki son yarışında ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Bu sezon ilk kez puan alan Zug dördüncü, gerilerden gelen Kelvin van der Linde beşinci, Muller ise altıncı sıradaydı. Performans Dengesi nedeniyle 25 kg fazla ağırlıkla yarışan Auer ise yedinci olabildi.

İlk 10'u Leon Kohler, Luca Stolz ve Ricardo Feller tamamladı.

DTM Hockenheim - Yarış sonuçları