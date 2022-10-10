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Önceki / DTM Hockenheim: Auer pole pozisyonunda, şampiyonluk adayları gerilerde
DTM / Hockenheimring Yarış raporu

DTM Hockenheim: Witmann kazandı, van der Linde şampiyon oldu!

Hockenheim'daki ikinci yarışı bu sezon ilk kez galibiyete ulaşan Marco Witmann kazanırken, mücadeleyi üçüncü sırada tamamlayan Sheldon van der Linde kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
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Son yarışa girilirken van der Linde, Mercedes sürücüsü Lucas Auer'in iki, Audi sürücüsü Rene Rast'ın 19 puan önünde şampiyona lideriydi. 

Mücadeleyi üçüncü sırada tamamlayan van der Linde, Rast'ın dördüncü şampiyonluk şansını elde etmek için ihtiyaç duyduğu galibiyeti alamaması ve Auer'in de mücadeleyi kendisinin arkasında bitirmesiyle birlikte kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı! 

Bir süredir şampiyonluğa ulaşamayan BMW de 2016'dan beri devam eden şampiyonluk hasretini sonlandırmış oldu.

Yarış özeti

Mücadeleye pole pozisyonundan başlayan Rast pek iyi bir start alamadı ve henüz 1. viraja girilirken dördüncülükten uçarak start alan Wittmann'ın arkasında ikinci sıraya geriledi. 

Yine iyi bir start alamayan ve altıncı sıraya gerileyen van der Linde, sonrasında birbirleriyle mücadele eden Audi sürücüleri Marius Zug ve Dev Gore'u 1. virajda geçmeyi başararak dördüncülüğe yükseldi.

Yarışa 11. sıradan başlayan Auer ise hızlıca puan potasına girdi, ancak şampiyonluk için halen çok gerideydi.

Van der Linde ve Auer 6. turda aynı anda pite girdi. Pitlerin ardından van der Linde yerini korurken, Auer tempo kaybetti ve Nico Muller'e geçilerek yedinciliğe kadar geriledi.

Birkaç tur sonra van der Linde, Clemens Schmid'in lastik patlatarak sıralamada düşmesiyle podyum pozisyonuna yükseldi. Yarışın son aşamalarında Zug'un baskısı altında kalan Güney Afrikalı üçüncülüğe tutunmayı başardı ve DTM'deki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Tesadüfe bakın ki, BMW'nin şampiyonluk hasretinin bittiği yarışı kazanan isim ise takımın son şampiyonu olan Wittmann idi!

Rast ile sıkı bir mücadeleye girişen Wittmann, kendisinden bir tur önce pit stop yapan ve avantaj sağlayarak 6. virajda kendisinin yanına gelen Audi sürücüsünü 8. virajda pist dışına gönderdi, ancak ayağını gazdan çekmeyen Rast, 12. viraja gelindiğinde liderliği ele geçirdi.

Ancak sadece bir tur sonra 5. viraja girerken hafif bir hata yapan Rast, liderliği kaybetti ve Audi'deki son yarışında ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Bu sezon ilk kez puan alan Zug dördüncü, gerilerden gelen Kelvin van der Linde beşinci, Muller ise altıncı sıradaydı. Performans Dengesi nedeniyle 25 kg fazla ağırlıkla yarışan Auer ise yedinci olabildi.

İlk 10'u Leon Kohler, Luca Stolz ve Ricardo Feller tamamladı.

DTM Hockenheim - Yarış sonuçları

Sıra # Sürücü Araç Fark
1 11 Germany Marco Wittmann
BMW M4 GT3
2 33 Germany René Rast
Audi R8 LMS Evo II 4.425
3 31 South Africa Sheldon Linde
BMW M4 GT3 14.793
4 66 Germany Marius Zug
Audi R8 LMS Evo II 15.084
5 3 South Africa Kelvin vanderLinde
Audi R8 LMS Evo II 23.821
6 51 Switzerland Nico Müller
Audi R8 LMS Evo II 41.011
7 22 Austria Lucas Auer
Mercedes-AMG GT3 Evo 41.433
8 10 Leon Köhler
BMW M4 GT3 41.557
9 4 Germany Luca Stolz
Mercedes-AMG GT3 Evo 42.360
10 7 Switzerland Ricardo Feller
Audi R8 LMS Evo II 42.716
11 6 Italy Alessio Deledda
Lamborghini Huracán GT3 Evo 43.164
12 12 United States Dev Gore
Audi R8 LMS Evo II 1'05.349
88 Germany Maro Engel
Mercedes-AMG GT3 Evo 11 Laps
85 Austria Clemens Schmid
Lamborghini Huracán GT3 Evo 12 Laps
18 Germany Maximilian Buhk
Mercedes-AMG GT3 Evo 21 Laps
25 Austria Philipp Eng
BMW M4 GT3 30 Laps
63 Italy Mirko Bortolotti
Lamborghini Huracán GT3 Evo 30 Laps
92 Germany Christian Engelhart
Porsche 911 GT3 R 33 Laps
1 Germany Maximilian Götz
Mercedes-AMG GT3 Evo
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