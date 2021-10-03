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DTM / Hockenheimring Sıralama turları raporu

DTM Hockenheim: Van der Linde pole pozisyonunu kazandı, Lawson 4. oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Audi sürücüsü Kelvin van der Linde, Hockenheim'da gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde pole pozisyonunu kazandı.

DTM Hockenheim: Van der Linde pole pozisyonunu kazandı, Lawson 4. oldu

DTM'de Hockenheim'da gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde bu sabah sıralama turları gerçekleştirildi.

20 dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turlarında, İlk dakikaların ardından 1:38.340 yapan Kelvin van der Linde liderdi.

Son 10 dakikaya girerken Nico Müller 1:38.222 yaptı ve zaman tablosunun en tepesine çıktı. Böylelikle ilk iki Audi sürücülerine geçti.

Dakikalar sonra Mike Rockenfeller sahneye çıktı ve 1:38.112 yaparak ilk sırayı Müller'den aldı. Rockenfeller bir sonraki denemesinde 1:38'in de altına indi ve 1:37.940'la en iyi dereceyi biraz daha pekiştirdi.

Son bölümde dereceler daha da gelişti ve bitime yaklaşık iki dakika kala Lucas Auer, en hızlı dereceyi 1:37.479'a çekti. Ancak son sözü Team Abt sürücüsü Kelin van der Linde söyledi ve 1:37.392 ile pole pozisyonunu kazandı.

Auer pole pozisyonuna yaklaşsa da 0.087 saniye geride ikinci olurken, Arjun Maini üçüncü ve şampiyonluk savaşında Kelvin'in ana rakibi Liam Lawson dördüncü oldu.

Bu dört isim 0.265 saniye içinde dizildi.

Daniel Juncadella, seansı beşinci sırada tamamlarken, Alex Albon takım arkadaşı Lawson'ın 0.1 saniye gerisinde altıncı oldu.

İlk onu Mike Rockenfeller, Maximilian Götz, Vincent Abril ve Marco Wittmann tamamladı.

Sıralama turları sonucu:

Sıra # Sürücü Araç Zaman Fark
1 3 South Africa Kelvin vanderLinde
Audi R8 LMS Evo 1'37.392
2 22 Austria Lucas Auer
Mercedes-AMG GT3 Evo 1'37.479 0.087
3 36 India Arjun Maini
Mercedes-AMG GT3 Evo 1'37.513 0.121
4 30 New Zealand Liam Lawson
Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'37.657 0.265
5 8 Spain Daniel Juncadella
Mercedes-AMG GT3 Evo 1'37.746 0.354
6 23 Thailand Alexander Albon
Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'37.761 0.369
7 9 Germany Mike Rockenfeller
Audi R8 LMS Evo 1'37.940 0.548
8 4 Germany Maximilian Götz
Mercedes-AMG GT3 Evo 1'37.986 0.594
9 5 France Vincent Abril
Mercedes-AMG GT3 Evo 1'38.015 0.623
10 11 Germany Marco Wittmann
BMW M6 GT3 1'38.045 0.653
11 57 United Kingdom Philip Ellis
Mercedes-AMG GT3 Evo 1'38.104 0.712
12 10 Belgium Esteban Muth
BMW M6 GT3 1'38.126 0.734
13 51 Switzerland Nico Müller
Audi R8 LMS Evo 1'38.222 0.830
14 31 South Africa Sheldon Linde
BMW M6 GT3 1'38.512 1.120
15 16 Germany Timo Glock
BMW M6 GT3 1'38.687 1.295
16 26 United Kingdom Esmee Hawkey
Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'38.830 1.438
17 99 Germany Sophia Floersch
Audi R8 LMS Evo 1'38.853 1.461
18 18 Germany Marvin Dienst
Mercedes-AMG GT3 Evo 1'38.889 1.497
19 37 Brazil Lucas di Grassi
Audi R8 LMS Evo 1'38.950 1.558
20 12 United States Dev Gore
Audi R8 LMS Evo 1'39.172 1.780
21 6 Germany Hubert Haupt
Mercedes-AMG GT3 Evo 1'39.272 1.880
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