DTM Hockenheim: Van der Linde pole pozisyonunu kazandı, Lawson 4. oldu

DTM'de Hockenheim'da gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde bu sabah sıralama turları gerçekleştirildi.

20 dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turlarında, İlk dakikaların ardından 1:38.340 yapan Kelvin van der Linde liderdi.

Son 10 dakikaya girerken Nico Müller 1:38.222 yaptı ve zaman tablosunun en tepesine çıktı. Böylelikle ilk iki Audi sürücülerine geçti.

Dakikalar sonra Mike Rockenfeller sahneye çıktı ve 1:38.112 yaparak ilk sırayı Müller'den aldı. Rockenfeller bir sonraki denemesinde 1:38'in de altına indi ve 1:37.940'la en iyi dereceyi biraz daha pekiştirdi.

Son bölümde dereceler daha da gelişti ve bitime yaklaşık iki dakika kala Lucas Auer, en hızlı dereceyi 1:37.479'a çekti. Ancak son sözü Team Abt sürücüsü Kelin van der Linde söyledi ve 1:37.392 ile pole pozisyonunu kazandı.

Auer pole pozisyonuna yaklaşsa da 0.087 saniye geride ikinci olurken, Arjun Maini üçüncü ve şampiyonluk savaşında Kelvin'in ana rakibi Liam Lawson dördüncü oldu.

Bu dört isim 0.265 saniye içinde dizildi.

Daniel Juncadella, seansı beşinci sırada tamamlarken, Alex Albon takım arkadaşı Lawson'ın 0.1 saniye gerisinde altıncı oldu.

İlk onu Mike Rockenfeller, Maximilian Götz, Vincent Abril ve Marco Wittmann tamamladı.

Sıralama turları sonucu: