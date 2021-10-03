DTM Hockenheim: Van der Linde pole pozisyonunu kazandı, Lawson 4. oldu
Audi sürücüsü Kelvin van der Linde, Hockenheim'da gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde pole pozisyonunu kazandı.
DTM'de Hockenheim'da gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde bu sabah sıralama turları gerçekleştirildi.
20 dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turlarında, İlk dakikaların ardından 1:38.340 yapan Kelvin van der Linde liderdi.
Son 10 dakikaya girerken Nico Müller 1:38.222 yaptı ve zaman tablosunun en tepesine çıktı. Böylelikle ilk iki Audi sürücülerine geçti.
Dakikalar sonra Mike Rockenfeller sahneye çıktı ve 1:38.112 yaparak ilk sırayı Müller'den aldı. Rockenfeller bir sonraki denemesinde 1:38'in de altına indi ve 1:37.940'la en iyi dereceyi biraz daha pekiştirdi.
Son bölümde dereceler daha da gelişti ve bitime yaklaşık iki dakika kala Lucas Auer, en hızlı dereceyi 1:37.479'a çekti. Ancak son sözü Team Abt sürücüsü Kelin van der Linde söyledi ve 1:37.392 ile pole pozisyonunu kazandı.
Auer pole pozisyonuna yaklaşsa da 0.087 saniye geride ikinci olurken, Arjun Maini üçüncü ve şampiyonluk savaşında Kelvin'in ana rakibi Liam Lawson dördüncü oldu.
Bu dört isim 0.265 saniye içinde dizildi.
Daniel Juncadella, seansı beşinci sırada tamamlarken, Alex Albon takım arkadaşı Lawson'ın 0.1 saniye gerisinde altıncı oldu.
İlk onu Mike Rockenfeller, Maximilian Götz, Vincent Abril ve Marco Wittmann tamamladı.
Sıralama turları sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|3
| Kelvin vanderLinde
|Audi R8 LMS Evo
|1'37.392
|2
|22
| Lucas Auer
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'37.479
|0.087
|3
|36
| Arjun Maini
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'37.513
|0.121
|4
|30
| Liam Lawson
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|1'37.657
|0.265
|5
|8
| Daniel Juncadella
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'37.746
|0.354
|6
|23
| Alexander Albon
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|1'37.761
|0.369
|7
|9
| Mike Rockenfeller
|Audi R8 LMS Evo
|1'37.940
|0.548
|8
|4
| Maximilian Götz
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'37.986
|0.594
|9
|5
| Vincent Abril
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'38.015
|0.623
|10
|11
| Marco Wittmann
|BMW M6 GT3
|1'38.045
|0.653
|11
|57
| Philip Ellis
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'38.104
|0.712
|12
|10
| Esteban Muth
|BMW M6 GT3
|1'38.126
|0.734
|13
|51
| Nico Müller
|Audi R8 LMS Evo
|1'38.222
|0.830
|14
|31
| Sheldon Linde
|BMW M6 GT3
|1'38.512
|1.120
|15
|16
| Timo Glock
|BMW M6 GT3
|1'38.687
|1.295
|16
|26
| Esmee Hawkey
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|1'38.830
|1.438
|17
|99
| Sophia Floersch
|Audi R8 LMS Evo
|1'38.853
|1.461
|18
|18
| Marvin Dienst
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'38.889
|1.497
|19
|37
| Lucas di Grassi
|Audi R8 LMS Evo
|1'38.950
|1.558
|20
|12
| Dev Gore
|Audi R8 LMS Evo
|1'39.172
|1.780
|21
|6
| Hubert Haupt
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'39.272
|1.880
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