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DTM Hockenheim April Testing

DTM-Hockenheim Testeri 2. gün: Rast en hızlı turu atarken Ayhancan Güven dikkatleri üzerine çekti

Hockenheim'daki DTM testlerinin son gününde Schubert-BMW pilotu Rene Rast testlerin en hızlı turunu attı, Ayhancan Güven ise testlerin son gününde de hızlı temposunu korudu.

Burak Yasul
René Rast, Schubert Motorsport BMW M4 GT3

Alexander Trienitz

İki hafta sonra yapılacak DTM sezon açılışı öncesinde Hockenheim'daki ikinci ve son resmi test gününde, üç BMW M4 GT3 ile de en hızlı turlara imza attı. Schubert sürücüsü Rene Rast 1:37.077 ile Sheldon van der Linde'nin 0.137 saniye önünde en hızlı zamanı yaptı. İlk seansta en hızlı zamanı yapan Schubert'in yeni pilotu Marco Wittmann ise 0.305 saniye geride kaldı üçüncü oldu.

Dördüncü sırayı Manthey EMA Porsche sürücüsü ve testlerin ilk gününün lider ismi temsilcimiz Ayhancan Güven (+0.459) aldı. Ayhancan Güven, ikinci günün iki seansında da geçen yılın şampiyonu ve yeni takım arkadaşı Thomas Preining'i önünde yer aldı.

Porsche ekibi, ikinci gün mükemmel bir şekilde organize olmuş görünüyordu. Şimdiden rakiplerin gözleri üzerlerine çevrildi. Manthey EMA özellikle tam bir senkronizasyon içinde çalıştığı sorunsuz pit stop testleriyle dikkat çekti. Ayhancan, geçtiğimiz yıl zaman zaman pit stoplarda sorun yaşamış ve yarışları daha iyi pozisyonlarda bitirebilecekken sıralar kaybetmişti.

Ayhancan Güven ayrıca ilk gün attığı 1:37.414'lük tur zamanıyla iki günlük testlerin en hızlı dördüncü zamanını elde etmeyi de başardı.

Ayhancan Güven, Manthey EMA Porsche 911 GT3-R

Ayhancan Güven, Manthey EMA Porsche 911 GT3-R

Fotoğraf: Alexander Trienitz

İlk 45 dakikalık seansta, DTM'de daha önce sık görülmeyen çifte pit stop testleri yaptılar. 

Motorsport-Total.com'un sorusu üzerine takım kurucusu ve danışmanı Olaf Manthey, "Güvenli olmayan bir çıkışla ilgili olarak, sadece sürücüler için değil, aynı zamanda ekibimiz için de aracı ne zaman dışarı gönderebileceğimizi ve ne zaman tutmamız gerektiğini öğrenmek istedik." 

"Bugünkü gibi bir antrenman günü, yarışta hata yapmadığınızdan emin olmak için ideal bir zaman. Geçen yıl Oschersleben'deki pit stop anını düşünüyorum. Takım bunu içselleştirmeli ki yarış hafta sonu boyunca hiçbir hata yaşanmasın." dedi.

Bulutlu geçen salı gününün ardından çarşamba günü hava koşulları daha elverişliydi. Asfalt sıcaklığı 31 dereceye kadar çıktığı görüldü. Hava sıcaklığı akşam saatlerinde 16 derece civarındaydı. DTM'de sıralama turlarının sabah yapıldığı düşünüldüğünde sıralama turu simülasyonu için uygun koşullar pistteydi.

Çoğu takımın, 27 ve 28 Nisan'da Oschersleben'deki sezon açılışına hazırlanmak için toplam beş gnlük sezon içi testlerinin bir gününü kullanması bekleniyor.

DTM Testleri: 2. Gün - 2. Seans:

1. Rene Rast (Schubert-BMW) 1:37.077 (51)

2. Sheldon van der Linde (Schubert-BMW) 1:37.214 (68)

3. Marco Wittmann (Schubert-BMW) 1:37.424 (52)

4. Ayhancan Güven (Manthey-EMA-Porsche) 1:37.536 (68)

5. Thomas Preining (Manthey-EMA-Porsche) 1:37.547 (76)

6. Luca Stolz (HRT-Mercedes) 1:37.584 (69)

7. Lucas Auer (Winward-Mercedes) 1:37.721 (44)

8. Kelvin van der Linde (Abt-Audi) 1:37.801 (44)

9. Arjun Maini (HRT-Mercedes) 1:37.845 (68)

10. Maro Engel (Winward-Mercedes) 1:37.860 (45)

11. Ricardo Feller (Abt-Audi) 1:37.880 (56)

12. Jack Aitken (Emil-Frey-Ferrari) 1:37.911 (49)

13. Clemens Schmid (Dörr-McLaren) 1:38.028 (46)

14. Thierry Vermeulen (Emil-Frey-Ferrari) 1:38.081 (57)

15. Luca Engstler (Grasser-Lamborghini) 1:38.301 (63)

16. Maximilian Paul (Paul-Lamborghini) 1:38.315 (64)

17. Christian Engelhart (Grasser-Lamborghini) 1:38.378 (64)

18. Ben Dörr (Dörr-McLaren) 1:38.496 (58)

19. Nicki Thiim (SSR-Lamborghini) 1:38.517 (37)

20. Mirko Bortolotti (SSR-Lamborghini) 1:38.647 (42)

Thomas Preining, Manthey EMA Porsche 911 GT3-R

Thomas Preining, Manthey EMA Porsche 911 GT3-R

Fotoğraf: Alexander Trienitz

DTM Testleri: 2. Gün - 1. Seans

1. Marco Wittmann (Schubert-BMW) 1:37.382 (18)

2. Ayhancan Güven (Manthey-EMA-Porsche) 1:37.587 (21)

3. Maro Engel (Winward-Mercedes) 1:37.716 (15)

4. Thomas Preining (Manthey-EMA-Porsche) 1:37.747 (19)

5. Kelvin van der Linde (Abt-Audi) 1:37.753 (27)

6. Ricardo Feller (Abt-Audi) 1:37.868 (18)

7. Lucas Auer (Winward-Mercedes) 1:37.947 (16)

8. Rene Rast (Schubert-BMW) 1:38.069 (16)

9. Jack Aitken (Emil-Frey-Ferrari) 1:38.165 (15)

10. Clemens Schmid (Dörr-McLaren) 1:38.167 (17)

11. Christian Engelhart (Grasser-Lamborghini) 1:38.199 (15)

12. Maximilian Paul (Paul-Lamborghini) 1:38.379 (17)

13. Mirko Bortolotti (SSR-Lamborghini) 1:38.395 (20)

14. Arjun Maini (HRT-Mercedes) 1:38.462 (22)

15. Luca Engstler (Grasser-Lamborghini) 1:38.484 (19)

16. Luca Stolz (HRT-Mercedes) 1:38.557 (22)

17. Nicki Thiim (SSR-Lamborghini) 1:38.566 (17)

18. Sheldon van der Linde (Schubert-BMW) 1:38.929

 

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