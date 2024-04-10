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DTM

DTM-Hockenheim Testeri 1. gün: Ayhancan Güven günün en hızlı ismi oldu

DTM sezon öncesi testlerine yeni takımıyla çıkan Temsilcimiz Ayhancan Güven günün hızlı derecesine imza attı.

Burak Yasul
Ayhancan Güven, Manthey EMA Porsche 911 GT3-R.

Alexander Trienitz

Temsilcimiz Ayhancan Güven'in tam zamanlı ikinci sezonunu geçireceği DTM sezon öncesi testlerinin ilk günü tamamlandı.

Hockenheim'daki iki günlük resmi DTM testlerinin ilk günü, geçe yılın şampiyonu Manthey EMA'nın liderliğiyle başladı! Takıma yeni katılan ve geçen yılın pilotlar şampiyonu olan Thomas Preining'in takım arkadaşı olan temsilcimiz Ayhancan Güven 1:37.414'lük en iyi zamanıyla, takım arkadaşının 0.122 saniye önünde yer alarak testin 2. seansının en hızlısı olurken günün genel derecelerine bakıldığında da en hızlı isim oldu.

DTM'de kalan tek Porsche takımı, Abt Audi ile üçüncü sırada 0.528 saniye geride olan Kelvin van der Linde'den önemli ölçüde daha hızlıydı. 

Öğleden sonra 45 dakika ve akşam 50 dakika süren testlerin ilk gününde kayda değer bir olay ya da kesinti yaşanmadı. Pek çok sürücü bulutlu gökyüzü ve soğuk koşullar altında yeni takımlarını, araçlarını veya yarış mühendislerini tanıma fırsatı buldu.

Tüm sürücülerin tur zamanları ilk seanstan ikinci seansa geçildiğinde hızlandı. İlk seansın yavaş geçilmesini sebebi takımların araçlar üzerindeki kontrolleri ve pistin kirli olmasıydı. Pistin kaçuk kaplanmaya aşlamasıyla ikinci seansta dereceler hızlandı.

Kelvin van der Linde ve iki Grasser sürücüsü Christian Engelhart ile Luca Engstler iyi dereceler elde etmeyi başaramazken, Schubert'in yeni pilotu Marco Wittmann, teknik bir arıza sebebiyle seansa katılmadı. Bunun nedeninin teknik bir arıza olduğu bildirildi.

İkinci seansta Ayhancan Güven'in en iyi zamanı ilk seansta Rene Rast'ın attığı en hızlı turdan neredeyse bir saniye daha hızlıydı. Yeni McLaren takımı Dörr de DTM'deki ilk günlerinde etkileyici bir performans sergilediler. Yeni McLaren 720S GT3 Evo ile Clemens Schmid, Ayhancan'ın 0.719 saniye gerisinde beşinci sırada yer aldı.

DTM Testleri İlk gün 2. Seans:

1. Ayhancan Güven (Manthey-EMA-Porsche) 1:37.414 (22)

2. Thomas Preining (Manthey-EMA-Porsche) 1:37.536 (9)

3. Kelvin van der Linde (Abt-Audi) 1:37.942 (23)

4. Thierry Vermeulen (Emil-Frey-Ferrari) 1:38.099 (20)

5. Clemens Schmid (Dörr-McLaren) 1:38.133 (18)

6. Rene Rast (Schubert-BMW) 1:38.133 (21)

7. Ricardo Feller (Abt-Audi) 1:38.147 (21)

8. Arjun Maini (HRT-Mercedes) 1:38.285 (21)

9. Lucas Auer (Winward-Mercedes) 1:38.416 (17)

10. Maro Engel (Winward-Mercedes) 1:38.541 (19)

11. Nicki Thiim (SSR-Lamborghini) 1:38.546 (23)

12. Luca Stolz (HRT-Mercedes) 1:38.573 (20)

13. Mirko Bortolotti (SSR-Lamborghini) 1:38.605 (24)

14. Sheldon van der Linde (Schubert-BMW) 1:38.655 (22)

15. Maximilian Paul (Paul-Lamborghini) 1:38.685 (24)

16. Marco Wittmann (Schubert-BMW) 1:38.722 (18)

17. Jack Aitken (Emil-Frey-Ferrari) 1:38.749 (16)

18. Christian Engelhart (Grasser-Lamborghini) 1:38.900 (21)

19. Luca Engstler (Grasser-Lamborghini) 1:39.055 (17)

20. Ben Dörr (Dörr-McLaren) 1:39.321 (21)

Ben Dörr, Dörr Motorsport McLaren 720S GT3 Evo.

Ben Dörr, Dörr Motorsport McLaren 720S GT3 Evo.

Fotoğraf: Alexander Trienitz

DTM Tesleri İlk gün 1. Seans:

1. Rene Rast (Schubert-BMW) 1:38.396 (16)

2. Thomas Preining (Manthey-EMA-Porsche) 1:38.601 (14)

3. Lucas Auer (Winward-Mercedes) 1:38.601 (15)

4. Mirko Bortolotti (SSR-Lamborghini) 1:38.681 (19)

5. Nicki Thiim (SSR-Lamborghini) 1:38.739 (16)

6. Maro Engel (Winward-Mercedes) 1:38.776 (18)

7. Arjun Maini (HRT-Mercedes) 1:38.855 (22)

8. Sheldon van der Linde (Schubert-BMW) 1:38.904 (13)

9. Thierry Vermeulen (Emil-Frey-Ferrari) 1:38.938 (18)

10. Ayhancan Güven (Manthey-EMA-Porsche) 1:38.976 (17)

11. Luca Stolz (HRT-Mercedes) 1:39.078 (19)

12. Ricardo Feller (Abt-Audi) 1:39.150 (15)

13. Maximilian Paul (Paul-Lamborghini) 1:39.433 (23)

14. Clemens Schmid (Dörr-McLaren) 1:40.807 (15)

15. Jack Aitken (Emil-Frey-Ferrari) 1:41.056 (6)

16. Ben Dörr (Dörr-McLaren) 1:42.903 (14)

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Önceki haber BMW 2024 DTM kadrosunu açıkladı; Rast, Wittmann, van der Linde

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