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DTM / Hockenheimring Sıralama turları raporu

DTM Hockenheim: Auer pole pozisyonunda, şampiyonluk adayları gerilerde

Mercedes sürücüsü Lucas Auer, şampiyonluk yolunda çok kritik bir pole pozisyonu elde ederek puan farkını azalttı. Sheldon van der Linde altı, Rene Rast ise dokuzuncu sırada kaldılar.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
DTM Hockenheim: Auer pole pozisyonunda, şampiyonluk adayları gerilerde
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Her yıl sezonun son yarışına ev sahipliği yapan Hockenheim'a tam 10 pilot şampiyonluk şansıyla geliyor, ancak sadece beş ismin ciddi anlamda şansı var: lider Sheldon van der Linde, 11 puan gerideki Auer, 12 puan gerideki Rast, 14 puan gerideki Thomas Preining ve 16 puan gerideki Mirko Bortolotti.

Herkesin ekstra puanlar için ekstra çaba sarf ettiği 20 dakikalık sıralama seansında ilk turların ardından liderlik koltuğunda Maro Engel yer almaktaydı. Bortolotti ikinci, Auer ise üçüncü sıradaydı.

Ancak bitime dakikalar kala çok 1.36.479 gibi çok iyi bir tur atan Auer, yine son saniyelerde gaza basan Luca Stolz'un sadece 0.061 saniye önünde pole pozisyonuna ulaşmayı başardı. Son sıralama puanı ise üçüncü sırada kalmayı başaran Bortolotti'ye gitti.

Böylece Auer, henüz yarış başlamadan van der linde ile farkı 8 puana indirmeyi başardı.

Diğer şampiyonluk adayları ise genel olarak tökezlediler. Van der Linde ancak altıncı olabilirken Preining sekizinci, Rast ise dokuzuncu sıradaydı.

Sıralama turlarının genel olarak ölü geçen son dakikalarında ise Marco Wittmann sürprizi vardı, çok hızlı gelen eski dünya şampiyonu kendini bir anda dördüncü sıraya kadar atmayı başardı. Engel ise diğerlerine karşı koyamadı ve beşinci sırada kaldı.

Yedinci sırada Kelvin van der Linde yer alırken, ilk onu Audi sürücüsü olarak son yarışına çıkmaya hazırlanan Nico Muller tamamladı.

Hafta sonunun en büyük hayal kırıklığı ise hiç şüphesiz ki Ferrari oldu. Nick Cassidy seansı 17. sırada tamamlarken Felipe Fraga ancak 19. olabildi.

DTM Hockenheim - Sıralama sonuçları.

Cla  Driver  Car       Time Gap 
Lucas Auer Mercedes 1'36.479  
Luca Stolz Mercedes 1'36.540 0.061
Mirko Bortolotti Lamborghini 1'36.627 0.148
4 Marco Wittmann BMW 1'36.637 0.158
Maro Engel Mercedes 1'36.651 0.172
S.van der Linde BMW 1'36.708 0.229
K.van der Linde Audi 1'36.759 0.280
Thomas Preining Porsche 1'36.762 0.283
René Rast Audi 1'36.842 0.363
10  Nico Müller Audi 1'36.859 0.380
11  Clemens Schmid Lamborghini 1'36.880 0.401
12  Maximilian Buhk Mercedes 1'36.891 0.412
13  Philipp Eng BMW 1'36.966 0.487
14  Arjun Maini Mercedes 1'36.970 0.491
15  Rolf Ineichen Lamborghini 1'36.979 0.500
16  David Schumacher Mercedes 1'37.009 0.530
17  Nick Cassidy Ferrari 1'37.010 0.531
18  Dev Gore Audi 1'37.016 0.537
19  Felipe Fraga Ferrari 1'37.037 0.558
20  Dennis Olsen Porsche 1'37.135 0.656
21  C.Engelhart Porsche 1'37.158 0.679
22  Ricardo Feller Audi 1'37.179 0.700
23  Leon Köhler BMW 1'37.268 0.789
24  Mikaël Grenier Mercedes 1'37.291 0.812
25  Maximilian Götz Mercedes 1'37.294 0.815
26  Marius Zug Audi 1'37.382 0.903
27  Alessio Deledda Lamborghini 1'37.667 1.188

 

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