DTM Hockenheim: Auer pole pozisyonunda, şampiyonluk adayları gerilerde

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Her yıl sezonun son yarışına ev sahipliği yapan Hockenheim'a tam 10 pilot şampiyonluk şansıyla geliyor, ancak sadece beş ismin ciddi anlamda şansı var: lider Sheldon van der Linde, 11 puan gerideki Auer, 12 puan gerideki Rast, 14 puan gerideki Thomas Preining ve 16 puan gerideki Mirko Bortolotti.

Herkesin ekstra puanlar için ekstra çaba sarf ettiği 20 dakikalık sıralama seansında ilk turların ardından liderlik koltuğunda Maro Engel yer almaktaydı. Bortolotti ikinci, Auer ise üçüncü sıradaydı.

Ancak bitime dakikalar kala çok 1.36.479 gibi çok iyi bir tur atan Auer, yine son saniyelerde gaza basan Luca Stolz'un sadece 0.061 saniye önünde pole pozisyonuna ulaşmayı başardı. Son sıralama puanı ise üçüncü sırada kalmayı başaran Bortolotti'ye gitti.

Böylece Auer, henüz yarış başlamadan van der linde ile farkı 8 puana indirmeyi başardı.

Diğer şampiyonluk adayları ise genel olarak tökezlediler. Van der Linde ancak altıncı olabilirken Preining sekizinci, Rast ise dokuzuncu sıradaydı.

Sıralama turlarının genel olarak ölü geçen son dakikalarında ise Marco Wittmann sürprizi vardı, çok hızlı gelen eski dünya şampiyonu kendini bir anda dördüncü sıraya kadar atmayı başardı. Engel ise diğerlerine karşı koyamadı ve beşinci sırada kaldı.

Yedinci sırada Kelvin van der Linde yer alırken, ilk onu Audi sürücüsü olarak son yarışına çıkmaya hazırlanan Nico Muller tamamladı.

Hafta sonunun en büyük hayal kırıklığı ise hiç şüphesiz ki Ferrari oldu. Nick Cassidy seansı 17. sırada tamamlarken Felipe Fraga ancak 19. olabildi.

DTM Hockenheim - Sıralama sonuçları.

Cla Driver Car Time Gap 1 Lucas Auer Mercedes 1'36.479 2 Luca Stolz Mercedes 1'36.540 0.061 3 Mirko Bortolotti Lamborghini 1'36.627 0.148 4 Marco Wittmann BMW 1'36.637 0.158 5 Maro Engel Mercedes 1'36.651 0.172 6 S.van der Linde BMW 1'36.708 0.229 7 K.van der Linde Audi 1'36.759 0.280 8 Thomas Preining Porsche 1'36.762 0.283 9 René Rast Audi 1'36.842 0.363 10 Nico Müller Audi 1'36.859 0.380 11 Clemens Schmid Lamborghini 1'36.880 0.401 12 Maximilian Buhk Mercedes 1'36.891 0.412 13 Philipp Eng BMW 1'36.966 0.487 14 Arjun Maini Mercedes 1'36.970 0.491 15 Rolf Ineichen Lamborghini 1'36.979 0.500 16 David Schumacher Mercedes 1'37.009 0.530 17 Nick Cassidy Ferrari 1'37.010 0.531 18 Dev Gore Audi 1'37.016 0.537 19 Felipe Fraga Ferrari 1'37.037 0.558 20 Dennis Olsen Porsche 1'37.135 0.656 21 C.Engelhart Porsche 1'37.158 0.679 22 Ricardo Feller Audi 1'37.179 0.700 23 Leon Köhler BMW 1'37.268 0.789 24 Mikaël Grenier Mercedes 1'37.291 0.812 25 Maximilian Götz Mercedes 1'37.294 0.815 26 Marius Zug Audi 1'37.382 0.903 27 Alessio Deledda Lamborghini 1'37.667 1.188