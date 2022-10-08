DTM Hockenheim: Auer pole pozisyonunda, şampiyonluk adayları gerilerde
Mercedes sürücüsü Lucas Auer, şampiyonluk yolunda çok kritik bir pole pozisyonu elde ederek puan farkını azalttı. Sheldon van der Linde altı, Rene Rast ise dokuzuncu sırada kaldılar.
Her yıl sezonun son yarışına ev sahipliği yapan Hockenheim'a tam 10 pilot şampiyonluk şansıyla geliyor, ancak sadece beş ismin ciddi anlamda şansı var: lider Sheldon van der Linde, 11 puan gerideki Auer, 12 puan gerideki Rast, 14 puan gerideki Thomas Preining ve 16 puan gerideki Mirko Bortolotti.
Herkesin ekstra puanlar için ekstra çaba sarf ettiği 20 dakikalık sıralama seansında ilk turların ardından liderlik koltuğunda Maro Engel yer almaktaydı. Bortolotti ikinci, Auer ise üçüncü sıradaydı.
Ancak bitime dakikalar kala çok 1.36.479 gibi çok iyi bir tur atan Auer, yine son saniyelerde gaza basan Luca Stolz'un sadece 0.061 saniye önünde pole pozisyonuna ulaşmayı başardı. Son sıralama puanı ise üçüncü sırada kalmayı başaran Bortolotti'ye gitti.
Böylece Auer, henüz yarış başlamadan van der linde ile farkı 8 puana indirmeyi başardı.
Diğer şampiyonluk adayları ise genel olarak tökezlediler. Van der Linde ancak altıncı olabilirken Preining sekizinci, Rast ise dokuzuncu sıradaydı.
Sıralama turlarının genel olarak ölü geçen son dakikalarında ise Marco Wittmann sürprizi vardı, çok hızlı gelen eski dünya şampiyonu kendini bir anda dördüncü sıraya kadar atmayı başardı. Engel ise diğerlerine karşı koyamadı ve beşinci sırada kaldı.
Yedinci sırada Kelvin van der Linde yer alırken, ilk onu Audi sürücüsü olarak son yarışına çıkmaya hazırlanan Nico Muller tamamladı.
Hafta sonunun en büyük hayal kırıklığı ise hiç şüphesiz ki Ferrari oldu. Nick Cassidy seansı 17. sırada tamamlarken Felipe Fraga ancak 19. olabildi.
DTM Hockenheim - Sıralama sonuçları.
|Cla
|Driver
|Car
|Time
|Gap
|1
|Lucas Auer
|Mercedes
|1'36.479
|2
|Luca Stolz
|Mercedes
|1'36.540
|0.061
|3
|Mirko Bortolotti
|Lamborghini
|1'36.627
|0.148
|4
|Marco Wittmann
|BMW
|1'36.637
|0.158
|5
|Maro Engel
|Mercedes
|1'36.651
|0.172
|6
|S.van der Linde
|BMW
|1'36.708
|0.229
|7
|K.van der Linde
|Audi
|1'36.759
|0.280
|8
|Thomas Preining
|Porsche
|1'36.762
|0.283
|9
|René Rast
|Audi
|1'36.842
|0.363
|10
|Nico Müller
|Audi
|1'36.859
|0.380
|11
|Clemens Schmid
|Lamborghini
|1'36.880
|0.401
|12
|Maximilian Buhk
|Mercedes
|1'36.891
|0.412
|13
|Philipp Eng
|BMW
|1'36.966
|0.487
|14
|Arjun Maini
|Mercedes
|1'36.970
|0.491
|15
|Rolf Ineichen
|Lamborghini
|1'36.979
|0.500
|16
|David Schumacher
|Mercedes
|1'37.009
|0.530
|17
|Nick Cassidy
|Ferrari
|1'37.010
|0.531
|18
|Dev Gore
|Audi
|1'37.016
|0.537
|19
|Felipe Fraga
|Ferrari
|1'37.037
|0.558
|20
|Dennis Olsen
|Porsche
|1'37.135
|0.656
|21
|C.Engelhart
|Porsche
|1'37.158
|0.679
|22
|Ricardo Feller
|Audi
|1'37.179
|0.700
|23
|Leon Köhler
|BMW
|1'37.268
|0.789
|24
|Mikaël Grenier
|Mercedes
|1'37.291
|0.812
|25
|Maximilian Götz
|Mercedes
|1'37.294
|0.815
|26
|Marius Zug
|Audi
|1'37.382
|0.903
|27
|Alessio Deledda
|Lamborghini
|1'37.667
|1.188
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