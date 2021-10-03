DTM Hockenheim: Auer kazandı, Lawson puan farkını açtı

Pazar günü gerçekleştirilen ikinci DTM Hcokenheim yarışına, Audi sürücüsü Kelvin van der Linde ilk sıradan başladı ve yarış 55 dakikalık yarışın ilk ilk metrelerinin ardından Lucas Auer liderliği almayı başardı.

Ayrıca Liam Lawson da ikincilik için Kelvin van der Linde'yi sıkıştırdı ve bir noktada ikinciliği alsa da, Güney Afrikalı sürücü tekrar ikinci sıraya yükseldi. Bu mücadelede Van der Linde'nin Lawson'ı pist dışına ittiği görüldü.

İlk turun ardından sıralama Auer, Van der Linde, Lawson, Mike Rockenfeller ve Daniel Juncadella şeklinde oldu. Alex Albon ise 10. sıraya kadar geriledi.

Auer, liderliği aldıktan sonra ilk turlarda farkı 3.5 saniyeye kadar açarken, ikinci Van der Linde ile üçün Lawson arasındaki fark 1 saniyenin altında devam etti. Yarışın yedinci turunda Lawson ve Maximilain Götz pite girdiler. Bir tur sonra da hem Aeur hem de Kelvin van der Linde pit stop yaptı.

Auer, pit stoptan Lawson'ın önünde dönerken, Kelvin van der Linde pit stopların ardından hem Lawson hem de Götz'ün gerisine düştü.

Van der Linde, pit stoplardan sonra Götz'ü sürekli olarak zorladı ancak rakibini bir türlü geçmeyi başaramadı.

Tüm sürücülerin pit stoplarını tamamlamasıyla Auer rahat şekilde lider, Lawson ikinci ve Götz üçüncüydü. Ancak pit stopların ardından çıkışa geçen Daniel Juncadella, Kelvin van der Linde'yi geçti ve üçüncülük için Götz'ü zorlamaya başladı.

Burada Götz'ün arkasında adeta bir tren oluştu. Üçüncülük savaşında bunlar yaşanırken, ön tarafta Auer damalı bayrağı yaklaşık 6 saniye farkla ilk sırada gördü ve galibiyete ulaştı.

Lawson damalı bayrağı ikinci sırada görüp, hafta sonunu bir zafer ve bir ikincilikle kapattı. Aynı zamanda şampiyona liderliğini de aldı. Götz, arkasındaki isimlerin baskısına rağmen yarışı üçüncü sırada tamamladı ve hafta sonunu podyumla kapadı.

Philip Ellis, son bölümde hem Kelvin van der Linde hem de Daniel Juncadella'yı geçti ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Juncadella beşinci olurken, normalde yarışı altıncı bitiren Kelvin van der Linde, Lawson'ı yarışın başında pist dışına ittiği için ceza aldı ve 10. sıraya geriledi.

Alex Albon böylelikle yarışı altıncı bitirdi. Marvin Dienst'in yedinci olduğu yarışta Arjun Maini sekizinci ve Vincent Abril dokuzuncu oldu.

Lawson bu sonuçlarla şampiyonadaki puanını 206 yaptı ve artık ikinci Van der Linde ile arasında 14 puan var. Götz ise 180 puana çıktı ve Lawson'la arasındaki puan farkı 26.

DTM'de sezon, 9-10 Ekim tarihlerinde yapılacak Norisring yarışıyla sona erecek.

Yarış sonucu: