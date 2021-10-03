DTM Hockenheim: Auer kazandı, Lawson puan farkını açtı
Hockenheim'da gerçekleştirilen ikinci DTM yarışında zafer Lucas Auer'in olurken, Liam Lawson şampiyonada puan farkını açtı.
Pazar günü gerçekleştirilen ikinci DTM Hcokenheim yarışına, Audi sürücüsü Kelvin van der Linde ilk sıradan başladı ve yarış 55 dakikalık yarışın ilk ilk metrelerinin ardından Lucas Auer liderliği almayı başardı.
Ayrıca Liam Lawson da ikincilik için Kelvin van der Linde'yi sıkıştırdı ve bir noktada ikinciliği alsa da, Güney Afrikalı sürücü tekrar ikinci sıraya yükseldi. Bu mücadelede Van der Linde'nin Lawson'ı pist dışına ittiği görüldü.
İlk turun ardından sıralama Auer, Van der Linde, Lawson, Mike Rockenfeller ve Daniel Juncadella şeklinde oldu. Alex Albon ise 10. sıraya kadar geriledi.
Auer, liderliği aldıktan sonra ilk turlarda farkı 3.5 saniyeye kadar açarken, ikinci Van der Linde ile üçün Lawson arasındaki fark 1 saniyenin altında devam etti. Yarışın yedinci turunda Lawson ve Maximilain Götz pite girdiler. Bir tur sonra da hem Aeur hem de Kelvin van der Linde pit stop yaptı.
Auer, pit stoptan Lawson'ın önünde dönerken, Kelvin van der Linde pit stopların ardından hem Lawson hem de Götz'ün gerisine düştü.
Van der Linde, pit stoplardan sonra Götz'ü sürekli olarak zorladı ancak rakibini bir türlü geçmeyi başaramadı.
Tüm sürücülerin pit stoplarını tamamlamasıyla Auer rahat şekilde lider, Lawson ikinci ve Götz üçüncüydü. Ancak pit stopların ardından çıkışa geçen Daniel Juncadella, Kelvin van der Linde'yi geçti ve üçüncülük için Götz'ü zorlamaya başladı.
Burada Götz'ün arkasında adeta bir tren oluştu. Üçüncülük savaşında bunlar yaşanırken, ön tarafta Auer damalı bayrağı yaklaşık 6 saniye farkla ilk sırada gördü ve galibiyete ulaştı.
Lawson damalı bayrağı ikinci sırada görüp, hafta sonunu bir zafer ve bir ikincilikle kapattı. Aynı zamanda şampiyona liderliğini de aldı. Götz, arkasındaki isimlerin baskısına rağmen yarışı üçüncü sırada tamamladı ve hafta sonunu podyumla kapadı.
Philip Ellis, son bölümde hem Kelvin van der Linde hem de Daniel Juncadella'yı geçti ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.
Juncadella beşinci olurken, normalde yarışı altıncı bitiren Kelvin van der Linde, Lawson'ı yarışın başında pist dışına ittiği için ceza aldı ve 10. sıraya geriledi.
Alex Albon böylelikle yarışı altıncı bitirdi. Marvin Dienst'in yedinci olduğu yarışta Arjun Maini sekizinci ve Vincent Abril dokuzuncu oldu.
Lawson bu sonuçlarla şampiyonadaki puanını 206 yaptı ve artık ikinci Van der Linde ile arasında 14 puan var. Götz ise 180 puana çıktı ve Lawson'la arasındaki puan farkı 26.
DTM'de sezon, 9-10 Ekim tarihlerinde yapılacak Norisring yarışıyla sona erecek.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Araç
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Lucas Auer
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|34
|57'33.498
|2
|Liam Lawson
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|34
|57'39.886
|6.388
|3
|Maximilian Götz
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|34
|57'45.578
|12.080
|4
|Philip Ellis
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|34
|57'46.246
|12.748
|5
|Daniel Juncadella
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|34
|57'46.859
|13.361
|6
|Alexander Albon
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|34
|57'48.741
|15.243
|7
|Marvin Dienst
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|34
|57'50.955
|17.457
|8
|Arjun Maini
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|34
|57'52.916
|19.418
|9
|Vincent Abril
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|34
|57'55.613
|22.115
|10
|Kelvin vanderLinde
|Audi R8 LMS Evo
|34
|57'57.659
|24.161
|11
|Mike Rockenfeller
|Audi R8 LMS Evo
|34
|58'00.614
|27.116
|12
|Marco Wittmann
|BMW M6 GT3
|34
|58'00.758
|27.260
|13
|Nico Müller
|Audi R8 LMS Evo
|34
|58'01.608
|28.110
|14
|Hubert Haupt
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|34
|58'20.225
|46.727
|15
|Timo Glock
|BMW M6 GT3
|34
|58'24.456
|50.958
|16
|Esmee Hawkey
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|34
|58'31.640
|58.142
|17
|Dev Gore
|Audi R8 LMS Evo
|34
|58'35.384
|1'01.886
|18
|Lucas di Grassi
|Audi R8 LMS Evo
|26
|44'43.187
|8 Laps
|19
|Esteban Muth
|BMW M6 GT3
|16
|27'41.260
|18 Laps
|20
|Sophia Floersch
|Audi R8 LMS Evo
|4
|7'04.336
|30 Laps
|21
|Sheldon Linde
|BMW M6 GT3
|2
|4'08.168
|32 Laps
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