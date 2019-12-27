DTM, geçiş butonu desteğini iki katına çıkartıyor

Alman yarış serisi, 2013’ten bu yana kullanılan DRS’yi desteklemek için 2019 sezonunda geçiş butonunu getirmişti. Bu sistem fazladan 30 beygir güç sağlıyor ve yarış boyunca 12 kez kullanılabiliyor ve bir kullanım 5 saniye sürüyor.

Ancak 2020’de bu güç 60 beygire ve 24 kullanıma yükseltilecek. Bu da sürücülerin her yarışta iki dakika boyunca fazladan güçle yarışacakları anlamına geliyor.

Ek olarak DRS kurallarında da değişiklikler oldu. Artık sürücülerin, DRS’yi kullanmak için önlerindeki araca 3 saniyeden daha yakın olmalarına gerek kalmayacak. Ayrıca her yarış için DRS'yi sadece 12 turda kullanmak yerine, pisten piste bu rakam değişecek.

Bu, geçişlerin daha kolay olduğu pistlerdeki yarışları etkilemeyecek. Ancak Brands Hatch gibi geçişlerin çok az olduğu pistlerdeki geçişleri kolaylaştırmaya yardımcı olacak.

Yeni geçiş butonu ve DRS kuralları, bu ay gerçekleştirilen Jerez Genç Sürücü Testleri’nde denendi ve Mart ayında Monza’da gerçekleştirilecek olan resmi sezon öncesi testlerinde de denenecek. Ancak kurallarda bazı değişiklikler yapılma ihtimali bulunuyor.