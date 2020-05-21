Öne çıkan etkinlikler
eSpor
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 6
13 May
-
13 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 7
20 May
-
20 May
Etkinlik Bitti
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund X: Britanya
14 May
-
14 May
Etkinlik Bitti
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund XI: Almanya
21 May
-
21 May
Yarış:
04 Saat
:
11 Dakika
:
31 Saniye
Tüm programı gör
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund II: Interlagos
06 Haz
-
06 May
Yarış:
16 gün
Tüm programı gör
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund III: Monza
20 Haz
-
20 Haz
Yarış:
30 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
56 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
76 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Finlandiya Rallisi
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
76 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
42 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
-
23 Ağu
Sıradaki Etkinlik
91 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Sıradaki Etkinlik
14 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
DTM / Son dakika

DTM, F1 tarzı çifte yarış formatı düşünüyor

paylaşım
yorumlar
DTM, F1 tarzı çifte yarış formatı düşünüyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sven Haidinger
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
21 May 2020 13:30

DTM, 2020 yılında mümkün olduğunca çok sayıda pistte arka arkaya iki yarış yapmayı planlıyor.

Alman DTM serisi, Monza ve Hockenheim'daki sezon öncesi testlerinin iptal edilmesinin ardından Haziran ayında Nurburgring'de seyircisiz bir test düzenleme kararı aldı.

Bununla birlikte seri organizatörü ITR, henüz 2020 takvimini hazırlamadı ve koronavirüs krizinin yarattığı dalgalanmanın bu yıl yapılacak yarışların durumunu olumsuz etkilediği düşünülüyor.

Kaynaklara göre ITR başkanı Gerhard Berger, öncelikli olarak DTM'nin Almanya'daki iç pazarına odaklanacak.

Buna göre Almanya'daki pistler, iki hafta arka arkaya DTM'e ev sahipliği yapacak. DTM, bir hafta sonunda iki ayak formatını koruyacak ve iki haftada toplam dört ayak yapılmış olacak.

Bu planla ITR, maliyetleri kontrol altında tutmayı ve aynı zamanda koronavirüs önlem planını etkili şekilde uygulamayı hedefliyor.

Nurburgring, Hockenheim ve Lausitzring'in, DTM'nin pist başına iki yarış yapmak istediği pistler arasında ilk sırada olduğu anlaşılıyor. Ancak  duruma göre Almanya'daki diğer yarış pistleri de seçenekler arasında yer alabilir.

ITR'nin beş yıl sonraki ilk Oschersleben yarışı için pist yetkilileriyle iletişime geçtiği anlaşılıyor, ancak pistin yarış için müsait bir hafta sonuna sahip olup olmadığı bilinmiyor.

Başka bir eski DTM pisti olan Sachsenring ise yoğun olmaları nedeniyle DTM'nin talebini zaten reddetmişti.

Avrupa'daki katı seyahat kısıtlamalarının ortasında, Almanya dışında bir DTM yarışı yapılması pek de mümkün görünmüyor.

Artan koronavirüs vaka sayısı nedeniyle, Rusya ve İngiltere'nin bu yıl bir DTM ayağına ev sahipliği yapma olasılığı son derece düşük görünürken, İsveç'teki Anderstorp'daki ilk DTM yarışının yapılma ihtimalinin de neredeyse imkansız olduğu anlaşılıyor.

Assen organizatörü, Eylül'deki yerini korumak ve yarışı seyircilik şekilde gerçekleştirmek istese de, Hollandalı yetkililerden buna izin verip vermeyeceği belli değil.

Durum, Almanya'nın hemen sınırında yer alan Belçika yarışı için de benzer.

Öte yandan Avusturya'daki Red Bull Ring pistinin sözcüsü, Motorsport.com'a yapmış olduğu açıklamada, DTM'e ev sahipliği yapma ihtimallerini reddetti ve, "Şu anda Red Bull Ring'de herhangi bir DTM yarışının yapılması planlanmıyor." dedi.

Sonraki haber
DTM, Haziran'da Nurburgring'de test yapacak

Önceki haber

DTM, Haziran'da Nurburgring'de test yapacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Editör Rachit Thukral

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bottas'ın menajeri, 2021 için Renault ile görüştü

38dk
2
Formula 1

Sainz: "Ferrari'de yarışmak özel olacak ama McLaren'daki işim henüz bitmedi"

3s
3
Formula 1

Mercedes yönetim kurulu Vettel'le mi yarışmak istiyor?

4
Formula 1

Ferrari, bugün SF1000 üzerinde çalışmaya tekrar başlayacak

5
Formula 1

Austin, koronavirüs nedeniyle F1 yarışına ev sahipliği yapamayabilir

1s

Son Videolar

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor 02:37
DTM

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor

DTM'in elektrikli geleceği 01:47
DTM

DTM'in elektrikli geleceği

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti 02:35
DTM

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti 03:34
DTM

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti 03:46
DTM

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti

Son Haberler

DTM, F1 tarzı çifte yarış formatı düşünüyor
DTM

DTM, F1 tarzı çifte yarış formatı düşünüyor

DTM, Haziran'da Nurburgring'de test yapacak
DTM

DTM, Haziran'da Nurburgring'de test yapacak

Glock: "DTM, 2020'de Almanya'ya odaklanmalı"
DTM

Glock: "DTM, 2020'de Almanya'ya odaklanmalı"

Audi: "DTM'i biz öldürmedik"
DTM

Audi: "DTM'i biz öldürmedik"

BMW, DTM'den "habersiz şekilde" ayrılan Audi'ye sert çıktı
DTM

BMW, DTM'den "habersiz şekilde" ayrılan Audi'ye sert çıktı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.