DTM, F1 tarzı çifte yarış formatı düşünüyor

Alman DTM serisi, Monza ve Hockenheim'daki sezon öncesi testlerinin iptal edilmesinin ardından Haziran ayında Nurburgring'de seyircisiz bir test düzenleme kararı aldı.

Bununla birlikte seri organizatörü ITR, henüz 2020 takvimini hazırlamadı ve koronavirüs krizinin yarattığı dalgalanmanın bu yıl yapılacak yarışların durumunu olumsuz etkilediği düşünülüyor.

Kaynaklara göre ITR başkanı Gerhard Berger, öncelikli olarak DTM'nin Almanya'daki iç pazarına odaklanacak.

Buna göre Almanya'daki pistler, iki hafta arka arkaya DTM'e ev sahipliği yapacak. DTM, bir hafta sonunda iki ayak formatını koruyacak ve iki haftada toplam dört ayak yapılmış olacak.

Bu planla ITR, maliyetleri kontrol altında tutmayı ve aynı zamanda koronavirüs önlem planını etkili şekilde uygulamayı hedefliyor.

Nurburgring, Hockenheim ve Lausitzring'in, DTM'nin pist başına iki yarış yapmak istediği pistler arasında ilk sırada olduğu anlaşılıyor. Ancak duruma göre Almanya'daki diğer yarış pistleri de seçenekler arasında yer alabilir.

ITR'nin beş yıl sonraki ilk Oschersleben yarışı için pist yetkilileriyle iletişime geçtiği anlaşılıyor, ancak pistin yarış için müsait bir hafta sonuna sahip olup olmadığı bilinmiyor.

Başka bir eski DTM pisti olan Sachsenring ise yoğun olmaları nedeniyle DTM'nin talebini zaten reddetmişti.

Avrupa'daki katı seyahat kısıtlamalarının ortasında, Almanya dışında bir DTM yarışı yapılması pek de mümkün görünmüyor.

Artan koronavirüs vaka sayısı nedeniyle, Rusya ve İngiltere'nin bu yıl bir DTM ayağına ev sahipliği yapma olasılığı son derece düşük görünürken, İsveç'teki Anderstorp'daki ilk DTM yarışının yapılma ihtimalinin de neredeyse imkansız olduğu anlaşılıyor.

Assen organizatörü, Eylül'deki yerini korumak ve yarışı seyircilik şekilde gerçekleştirmek istese de, Hollandalı yetkililerden buna izin verip vermeyeceği belli değil.

Durum, Almanya'nın hemen sınırında yer alan Belçika yarışı için de benzer.

Öte yandan Avusturya'daki Red Bull Ring pistinin sözcüsü, Motorsport.com'a yapmış olduğu açıklamada, DTM'e ev sahipliği yapma ihtimallerini reddetti ve, "Şu anda Red Bull Ring'de herhangi bir DTM yarışının yapılması planlanmıyor." dedi.